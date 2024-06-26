У Трампа уточнили план по завершению войны в Украине: как отреагировали в ОПУ

В штабе кандидата в президенты США утверждают, что завершение войны России и Украины - приоритет для Трампа.

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Трампа назвали "единственным", кто может завершить войну РФ и Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В случае избрания президентом США приоритетом внешней политики Дональда Трампа будет завершение войны в Украине. Об этом заявили в штабе Трампа на запрос издания Голос Америки.

"Президент Трамп неоднократно заявлял, что ключевым приоритетом его второго срока будет как можно быстрее договориться о прекращении российско-украинской войны. Президент Трамп считает, что европейские страны должны платить большую долю расходов, связанных с конфликтом, поскольку США заплатили значительно больше, что несправедливо по отношению к нашим налогоплательщикам", - говорится в письме.

Отмечается, что Трамп "сделает всё необходимое, чтобы восстановить мир и возобновить американскую силу и сдерживание на мировой арене".

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В штабе называют Трампа "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

"Он единственный человек, который может это сделать. Война между Россией и Украиной никогда бы не состоялась, будь Дональд Трамп президентом. Так грустно", — говорится в письме.

Мирный план Трампа

Как сообщал Главред, два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

Согласно составленному плану, в случае избрания президентом США Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если Киев откажется от переговоров США. В то же время Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева.

Во время мирных переговоров предполагается прекращение огня на основе существующих линий соприкосновения.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.

Как отреагировали в Офисе президента Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что план прекращения войны РФ в Украине – каким бы он ни был – должен базироваться на международном праве, а мир должен быть справедливым.

По словам Подоляка, война не может закончиться без привлечения России к ответственности. Ведь, по его словам, заморозить войну на нынешних линиях фронта было бы "странно", потому что именно Москва нарушила международное право и находится на украинской территории.

"Украина имеет абсолютно четкое понимание, и оно прописано в "формуле мира", предложенной президентом Зеленским, там четко сказано — мир может быть только справедливым, и мир может быть только на основе международного права", — сказал он.

Представитель Офиса президента назвал абсурдными объявленные российским диктатором Владимиром Путиным условия прекращения огня.

"Мы видим план Путина – он совершенно нелеп", — сказал Подоляк.

"Мирный" план Пуина и реакция Запада

На фоне первого дня Саммита мира в Швейцарии, который состоялся в июне в Швейцарии, российский диктатор Путин выдвинул ряд бессмысленных требований к Украине. Он потребовал вывести ВСУ из четырех областей, в частности из тех районов, которые Россия не оккупировала, и отказаться от членства в НАТО. И только в таком случае Москва подумает о том, чтобы сесть за стол переговоров.

При этом не совсем понятным остается и то, с кем Кремль должен вести эти переговоры, поскольку Москва настаивает на "нелегитимности" Зеленского.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что предложения Путина были направлены лишь на отвлечение внимания от конференции.

Советник американского президента Джейк Салливан сказал, что "мирные предложения" Путина не только противоречат уставу ООН, но и здравому смыслу.

Итальянский премьер Джорджа Мелони заявила, что необходимо развеять нарративы путинской пропаганды.

"Должны посмотреть, что мы можем построить на базе сегодняшней дискуссии. Италия хотела бы принимать в этом участие и помочь Украине смотреть в будущее. Если Россия не согласится (с пунктами мирного плана, - Главред), мы заставим ее сдаться", - подчеркнула Мелони.

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