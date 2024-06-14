Путин сделал позорное заявление о наступлении на Киев и разразился "условиями мира"

Российские оккупанты, которые мечтали "захватить Киев за три дня", якобы и не собирались этого делать, сказал кремлевский руководитель Владимир Путин.

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Владимир Путин / Скриншот YouTube

Председатель России Владимир Путин разразился порцией пропагандистских заявлений. Российские оккупанты, дескать, приходили не "брать Киев за три дня", а, мол, принуждать Украину, которая ни на кого не нападала, к миру.

Россия якобы не собиралась "брать Киев"

"Никакого политического решения о штурме трехмиллионого города не было, это была операция по принуждению к миру", - цитируют Путина пропагандисты РИА Новости.

Кроме того, он рассказал, что в марте позапрошлого года Россия, после того как полномасштабно напала, якобы не собиралась аннексировать Херсонскую и Запорожскую область при "условии" так называемого доступа оккупантам в захваченный Крым.

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Оккупанты размечтались о "коридоре в Крым"

"Москва в марте 2022 не исключала сохранения суверенитета Украины над Херсонской и Запорожской областями, но при условии сухопутного доступа для России в Крым", - подчеркнул Путин.

Напомним, Россия аннексировала Запорожскую и Херсонскую область, записала ее в свою Конституцию, но не контролирует областные центры. В ноябре ВСУ освободили Херсон, а оккупанты бежали оттуда бежали.

Путин назвал "условия мира" от России

Первое "условие" – украинские войска будто бы должны вывести свои военные силы из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Причем в пределах административных границ регионов.

Второе – Украина якобы должна отказаться от вступления в НАТО.

Мол, если Украина пойдет на эти шаги, Москва прекратит огонь иначнет переговоры.

Путин перешел у угрозам

Глава Кремля сказал, что это новое "мирное предложение" оккупантов.

"Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение", -заявил Путин и добавил, что в случае отказа условия, мол, будут другими.

Россия собралась сотрудничать по своему "мирному предложению" с Китаем

Глава МИД РФ Сергея Лавров заявил, что так называемую инициативу Путина российские власти собираются использовать в рамках сотрудничества с Китаем.

Что "предложил" Путин Украине – главные тезисы:

Приводим цитаты Путина, которые записали журналисты правящего кремлевского режима.

Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории новых регионов России.

Второе условие для переговоров - заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО.

России для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.

Речь идет не о заморозке конфликта, а о полном его прекращении.

Базовые соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса должны быть зафиксированы, естественно, предлагается отмена санкций против России.

Россия тем самым сегодня делает еще одно реальное мирное предложение, но если Запад и Киев откажутся, то ответственность за кровопролитие будет на них.

Москва осознает ответственность за стабильность в мире и подтверждает готовность к диалогу со всеми странами, это не должна быть имитация разговора.

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