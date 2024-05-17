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Зеленский назвал план Украины по переговорам с Россией

Андрей Ганчук
17 мая 2024, 13:24
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Партнеры не подталкивают Украину к диалогу с агрессором Россией, но такая атмосфера присутствует – нужно быть устойчивыми и сильными, сказал Владимир Зеленский.
Зеленский, Украина, Россия
Нужно сначала утвердить план, проработать его, а потом уже переходить к переговорам с Россией - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Украину не подталкивают к переговорам с Россией, однако шлейф такой атмосферы в мире присутствует. Киев планирует по итогам Саммита мира получить механизм, направленный на решение вопросов безопасности, гуманитарной сферы, энергетики и судоходства. Перед тем, как говорить с Москвой, нужно создать детальный план, согласованный с мировым сообществом, и проработать его. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает РБК-Украина, в ходе встречи с журналистами он рассказал о том, что Киев в вопросе дипломатического завершения войны делает ставку на Саммит мира.

Украину не подталкивают к переговорам с РФ

По словам президента, к диалогу с Москвой Киев не толкают, однако определенные тенденции к этому присутствуют.

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"Партнеры не толкают нас. Хотя мне кажется, что в атмосфере мира это есть. И здесь нам нужно быть просто очень устойчивыми и сильными. И выбрана сегодня правильная площадка, где у нас есть инициатива - саммит мира", - отметил гарант.

Саммит мира

Как утверждает глава государства, Украина по итогам саммита хотела бы получить совместное коммюнике. Решение должно касаться энергетической, ядерной, гуманитарной, других сфер и безопасности.

"Хотим получить свободное судоходство. Любые грузы по украинскому морю без риска. Это и безопасность людей в Одессе и вообще на Юге. Потому что они бьют по портам - это и инфраструктура, и море, и экономика. И еще сделать серьезный шаг по поводу толчка к обмену пленными. В гуманитарном аспекте обмен пленных - это двойной вопрос, как и с энергетикой", - сказал Зеленский и уточнил, что в вопросе обмена пленных также учитывается возвращение детей.

Что известно о "Саммите мира"?

"Саммит мира" состоится в Швейцарии 15-16 июня на уровне лидеров государств мира. На него пригласили более 160 делегаций со всех континентов. Россию не приглашали, пишет Deutsche Welle.

"Швейцария всегда проявляла открытость в отношении приглашения России на этот саммит. Однако Россия неоднократно публично заявляла, что она не заинтересована участвовать в этом первом саммите. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Без России он немыслим", - заявили в швейцарском министерстве иностранных дел.

Когда план переговоров передадут России

Когда Украина получит преимущество на поле дипломатии и все вопросы будут проработаны, план можно передать Москве.

"Если у нас будет серьезное количество стран и будет соответствующее коммюнике, я считаю, это будет наше дипломатическое преимущество. После этого можно организовывать уже площадки в тех или иных странах, где технически будет проработан каждый из этих пунктов. И тогда уже этот план давать представителям России", - говорит Зеленский.

Политик также считает, что согласование Формулы мира Украины должно быть схожим с "зерновым соглашением". Тогда план был отдельно согласован с ООН и Турцией, которые сами уже потом договаривались с Россией. Важно, чтобы мирная инициатива была поддержана большим количеством стран, иначе россияне соскочат, как в ситуации с "зерновым коридором".

"Было очень тяжело. И потому вот такой план по этим трем пунктам. Если нам удастся, это точно открывает путь к следующей встрече, где все другие важные вещи должны быть разработаны", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Саммит мира – когда состоится, и что будет обсуждаться:

Первый Саммит мира планируется на 15-16 июня, говорил президент Владимир Зеленский. Украина и мировые государства в Швейцарии будут обсуждать механизмы завершения российско-украинской войны на базе Устава Организации объединенных наций.

Мирный саммит в Швейцарии должен стать первым шагом к миру, надеется Владимир Зеленский. По его словам, только глобальная сила способна заставить Россию пойти на справедливый мир в Украине.

Путин пытается сорвать Саммит мира политическими и военными способами, рассказал Зеленский. Гарант акцентировал внимание на том, что глава Кремля боится реального принуждения России к миру.

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