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Зеленский о Саммите мира: "15-16 июня - первый этап восстановления мира"

Ангелина Подвысоцкая
2 мая 2024, 22:47
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В июне состоится Саммит мира в Швейцарии, который способен принудить РФ к миру.
Зеленский о Саммите мира: '15-16 июня - первый этап восстановления мира'
Зеленский рассказал об ожиданиях от Саммита мира / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, pixabay.com

В июне состоится Саммит мира в Швейцарии. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что это станет первым реальным шансом начать восстановление справедливого мира в Украине. Об этом он заявил в своем видеообращении.

Этот Саммит запланирован уже на 15 и 16 июня.

"Есть уже конкретное распределение по чиновникам и другим представителям нашего государства, которые будут работать на тех географических направлениях, откуда еще надо привлечь лидеров. Сейчас, на днях, мы вместе со Швейцарией завершили направление приглашений на Саммит ... Мы все должны понимать, что только глобальная сила способна принудить Россию к миру, и именно поэтому работаем, чтобы привлечь как можно больше участников к Саммиту в Швейцарии и соответствующей коммуникации", - сказал Зеленский.

видео дня

Саммит мира - последние новости

28 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что путь к мирному и справедливому завершению войны может начаться уже в июне. Украина готовится к проведению глобального Саммита мира, в рамках которого будут обсуждаться механизмы принуждения агрессора России к принятию мирных инициатив.

Согласно данным газеты Neue Zürcher Zeitung, в мероприятии может принять участие президент США Джо Байден. На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.

Журналисты Wall Street Journal ранее писали, что Саммит мира планировали провести еще в конце 2023 года. Речь шла о встрече мировых лидеров и подписании документа, которым будут установлены механизмы завершения войны и усиления Украины для будущих переговоров с РФ.

Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Формула мира Зеленского

Формула мира Украины - инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем.

Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.

Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

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