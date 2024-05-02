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Кулеба резко ответил на вопрос журналиста о "компромиссах" Украины ради мира

Яна Ставская
2 мая 2024, 15:53обновлено 2 мая, 16:25
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У министра иностранных дел вопрос вызвал удивление и возмущение.
Кулеба резко ответил на вопрос журналиста о 'компромиссах' Украины ради мира
Кулеба ответил на вопрос об уступках России / Колаж: Главред, фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил возмущение касательно вопроса СМИ о том, на какие уступки Украина может пойти ради мира, назвав любые разговоры о компромиссах перед агрессором "безумием", цитирует Европейская правда.

В разговоре с ведущим Foreign Policy Кулеба подчеркнул, что такие слухи на Западе распространяет российская пропаганда, пытаясь убедить цивилизованный мир, что Украина должна пожертвовать своими территориями.

"И хотя мы установили факт, что Россия совершила преступление, мы от этого приходим к странному выводу, что это Украина должна чем-то уступать. Чтобы помочь России исправить преступление, или как? Почему мы не говорим о том, чем должна уступить Россия, чтобы прекратить войну?" - поинтересовался министр.

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По словам Кулебы, Украина категорически отвергает такой подход.

"Мы достаточно потеряли, мы достаточно боролись, и мы заслуживаем большего уважения, чем разговоры о том, чем еще мы должны пожертвовать", - высказался глава МИД.

В этом контексте министр вспомнил, что Украина в 2014-2022 годах уже соглашалась на уступки, но это не предотвратило полномасштабное вторжение России.

Переговоры с Россией - риски замораживания войны

Ранее бывший командующий Сухопутных сил США генерал-лейтенант Бен Ходжес подчеркивал, что единственным результатом заморозки войны станет отложение на некоторое время следующего шага РФ. Кроме того, по его мнению, только украинцы должны решать свое будущее, все зависит от Украины.

Путин неоднократно поднимал вопрос так называемых переговоров с Украиной, но с существенным нюансом - только на условиях Москвы, в частности узакониванием оккупированных территорий за Россией.

Сейчас Украина продвигает свою "формулу мира" и собирает мировые саммиты без участия РФ, чтобы Москва этот план "не заблокировала".

Формула мира Зеленского

Формула мира Украины - инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем.

Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.

Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

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война в Украине Дмитрий Кулеба война России и Украины мирные переговоры с Россией
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