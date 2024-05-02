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Замораживание российско-украинской войны: Ходжес заявил о серьезных последствиях

Юлия Закрепа
2 мая 2024, 13:43
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Генерал США считает, что идея о том, чтобы заморозить этот конфликт бессмысленна и это не сможет привести к хорошему мирному результату.
Замораживание российско-украинской войны: Ходжес заявил о серьезных последствиях
Генерал заявил об идее заморозки российско-украинской войны / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, УНИАН

Бывший командующий Сухопутными силами США генерал-лейтенант Бен Ходжес отреагировал на заморозку российско-украинской войны и рассказал, чем это может угрожать Украине.

Ходжес рассказал в интервью РБК-Украина о настроениях американцев и общества Запада относительно так называемого замораживания войны между Россией и Украиной, американский генерал заявил, что те кто об этом говорит, никогда не смотрели на карту.

"Я имею в виду, что они не понимают значения Крыма, Черного моря, а также никогда не читали ни одной книги по истории, потому что Россия никогда не будет придерживаться любого заключенного соглашения. Поэтому идея о том, что вы можете заморозить этот конфликт и что это приведет к хорошему мирному результату, который является устойчивым, является бессмысленной. Кто разбирается в географии и истории, знает, что этого не произойдет", - сказал он.

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Ходжес надеется, что разговоры об этом прекратятся, ведь они не имеют смысла, а единственным результатом замораживания станет отложение на некоторое время следующего шага РФ. Кроме того, по его мнению, только украинцы должны решать свое будущее, все зависит от Украины.

"И я надеюсь, что Запад продолжит поддерживать Украину таким образом, чтобы она не чувствовала давления сделать это. Я разговаривал с друзьями из Румынии, стран Балтии и Финляндии. Никто не хочет, чтобы был замороженный конфликт", - добавил он.

Кто такой Бен Ходжес

Фредерик Бенджамин Ходжес - офицер армии США в отставке, который занимал должность командующего армией США в Европе.

Сейчас он руководит кафедрой стратегических исследований Першинга в центре анализа европейской политики.

Переговоры Украины с Россией: что известно

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин заговорил о переговорах с Украиной. В ISW напомнили, что российские официальные лица неоднократно ложно обвиняли Украину и Запад в отсутствии инициатив мирных переговоров. Аналитики отметили, что в Москве усилили риторику о мирных переговорах.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятность переговоров с Путиным. Сейчас Украина продвигает свою "формулу мира" и собирает мировые саммиты без участия РФ, чтобы Москва этот план "не заблокировала". Украина готова к переговорам, но не с Россией, поскольку Путин их на самом деле не хочет, заявил Зеленский.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, при каких условиях возможны переговоры с РФ. Проведение переговоров по окончанию войны в Украине зависит от российского диктатора Владимира Путина. Но для того, чтобы такие переговоры состоялись, Путин должен показать, что он готов вести диалог.

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война в Украине новости США ВСУ Бен Ходжес мирные переговоры с Россией
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