"Мы точно будем там": Блинкен сказал, при каких условиях возможны переговоры с РФ

Чтобы переговоры состоялись, Путин должен показать, что он готов вести диалог в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

https://glavred.info/ukraine/my-tochno-budem-tam-blinken-pri-kakih-usloviyah-vozmozhny-peregovory-s-rf-10561502.html Ссылка скопирована

Блинкен при каких условиях возможны переговоры с РФ/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины, скрин

Проведение переговоров относительно окончания войны в Украине зависит от российского диктатора Владимира Путина. Но для того, чтобы такие переговоры состоялись, Путин должен показать, что он готов вести диалог в соответствии с международным правом и Уставом ООН и соблюдать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время разговора с президентом Всемирного экономического форума Борге Бренде в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает "Радио Свобода". По словам Блинкена, в Вашингтоне надеются, что Путин "поймет месседж и продемонстрирует готовность к искренним переговорам".

"Это (завершение войны - ред.) в основном зависит от Владимира Путина и того, что он решит...Я надеюсь, что Путин поймет месседж и продемонстрирует готовность к искренним переговорам в соответствии с основными принципами, которые являются основой международного сообщества и Устава ООН: суверенитет, территориальная целостность, независимость. Если они будут должным образом подтверждены, должна быть принята резолюция", - сказал госсекретарь США. видео дня

В то же время он отметил, что полномасштабная война против Украины стала для страны-агрессора России стратегическим фиаско. РФ была вынуждена приложить очень большие усилия в попытке обойти санкции и переориентировать свою экономику.

Блинкен отметил, что Россия в целом стала слабее и в экономическом, и в военном плане, учитывая уничтожение такого количества ее сил. В то же время госсекретарь США подчеркнул, что украинский народ сейчас объединен как никогда раньше, НАТО сильнее и больше, а Европа избавилась от зависимости от российских энергоресурсов.

"Всё это, я считаю, огромная стратегическая неудача для России. Я надеюсь, что есть признание этого. Как только Россия продемонстрирует, что она искренне желает вести переговоры, мы точно будем там, и я верю, что украинцы будут там", - добавил Блинкен.

Напомним, Украина неоднократно заявляла, что не будет вести переговоры со страной-агрессором Россией, пока российский диктатор Владимир Путин не выведет российских оккупантов с украинских территорий.

Кто такой Энтони Блинкен? Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 по 2013 год. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программе в Иране, пишет Википедия.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский твердо ответил на предложение Макрона относительно возможности летнего перемирия. Президент Украины уверен, что Макрону не удастся договориться о прекращении огня в рамках летних Олимпийских игр.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен выдал важное заявление о войне в Украине. Госсекретарь США сообщил, что есть план, который позволит Украине достичь успеха со временем в военном и экономическом плане.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред