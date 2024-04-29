'План Путина провалился': Блинкен выдал важное заявление о войне в Украине

Госсекретарь США сообщил, что есть план, который позволит Украине достичь успеха со временем в военном и экономическом плане.

https://glavred.info/ukraine/plan-putina-provalivsya-blinken-vidav-vazhlivu-zayavu-pro-viynu-v-ukrajini-10561358.html Ссылка скопирована

Блинкен выдал заявление о войне в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 38 отдельная бригада морской пехоты

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, первоначальный план Владимира Путина стереть Украину с карты, чтобы включить ее в состав России, провалились.

"По Украине, нам удалось объединить так много стран, не только в Европе, но и за ее пределами, потому что страны признают, что имела место агрессия не только против Украины, но и против некоторых основополагающих принципов международной системы", - сказал он на Всемирном экономическом форуме в Саудовской Аравии.

Издание The Guardian передает, что по словам Блинкена, если оставить этот вызов безнаказанно, то "потенциальные агрессоры везде обратят на это внимание и в нашем мире будет больше конфликтов".

видео дня

При этом Блинкен отметил, что коалиция помогла мужественным украинцам отбить агрессию, и теперь это постоянные усилия и постоянная борьба.

"Тех замыслов, которые Владимир Путин имел в отношении Украины с самого начала, стереть ее с карты, чтобы включить в состав России, больше нет. Это провалилось", - сказал он.

Блинкен также добавил, что есть план, который позволит Украине достичь успеха со временем в военном, экономическом, демократическом плане.

Блинкен рассказал о поражении России / скриншот: t.me/glavredinfo

Смотрите видео о том, как Блинкен заявил о поражении России:

Кто такой Энтони Блинкен? Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 до 2013. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программой в Иране, пишет Википедия.

Напомним, что Госсекретарь США Энтони Блинкен выдал заявление о дополнительной помощи ВСУ. По словам Блинкена, Китай поставляет материалы для поддержки российской оборонно-промышленной базы, а также КНДР и Иран продолжают оказывать РФ поддержку.

Блинкен пригрозил Китаю из-за помощи РФ. Соединенные Штаты призывают Китай прекратить сотрудничество с Россией и отказаться от помощи ей в войне против Украины. США готовы принимать дополнительные меры против КНР,

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред