'Сделали невозможное': Блинкен оценил достижения Украины в войне против России

Госсекретарь подчеркнул ослабление России в военном, экономическом и дипломатическом плане.

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Блинкен высказался об успехах Украины на фронте / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Командование объединенных сил ВСУ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил огромное сопротивление украинцев в войне против России. Он подчеркнул, что Россия не смогла достичь поставленных целей в стране. Об этом в среду, 20 декабря, заявил Энтони Блинкен выступая на пресс-конференции по итогам года.

Блинкен отметил, что США будут продолжать объединять страны мира для поддержки Украины для того, чтобы агрессия России оставалась "стратегическим провалом". Он подчеркнул, что Кремлю не удалось достичь своей главной цели в Украине – вычеркнуть ее с карты мира и включить в состав РФ.

"Это был тяжелый год на поле боя, но, опять же, украинцы сделали то, что никто не представлял возможным", - сказал госсекретарь США. видео дня

Блинкен подчеркнул, что Украина борется с одной из самых мощных армий мира, продолжая освобождать территории и вытеснять российский флот из Черного моря. Также Украина установила собственный морской коридор для экспорта продовольствия.

"Россия ослабла в военном, экономическом, дипломатическом плане", - добавил глава Госдепа.

Госсекретарь также подчеркнул ослабление России и определил постоянную поддержку США как решающий фактор для Украины в борьбе и победе над РФ.

Помощь Украине от США

Напомним, Минобороны США сообщило, что к концу декабря закончатся средства, предназначены на замену оружия, поставляемого Украине. Пока Конгресс не проголосует за дополнительное финансирование военной помощи Киеву, свободных денег для этого нет.

Кроме этого, Сенат США вероятно отложит рассмотрение вопроса о финансировании помощи Украине и законопроекта об усилении безопасности границ до января 2023 года. Демократы считают маловероятным принятие пакета финансирования перед рождественскими каникулами.

Как сообщал Главред, Япония решила внести изменения в военный экспорт, чтобы передать ракеты к зенитным ракетным комплексам Patriot для США. Этот шаг может высвободить некоторые запасы для ПВО Украины, по данным The Washington Post.

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