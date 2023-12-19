Рассмотрение о предоставлении Украине помощи в Сенате США затянется до января

В США надеятся, что законопроекты рассмотрят хотя бы сразу после новогодних праздников.

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Дальнейшая поддержка США застопорилась / Коллаж Главреда. Фото: pixabay, 45 отдельная артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины

Сенат США, вероятнее всего, отложет рассмотрение вопроса о дальнейшем финансировании помощи Украине до января, рассказал один из высокопоставленных демократов в комментарии агентству Reuters. То же касается законопроекта об усилении безопасности границ Америки.

В Демократической партии назвали "маловероятным" принятие пакета финансирования перед уходом на рождественские каникулы в конце 2023 года. Но партийцы Байдена надеются, что законопроекты Сенат сможет дописать и утвердить сразу же после выхода на работу в январе.

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Вместе с тем, лидеры Демократической и Республиканской партии в Палате представителей заявили, что переговоры хоть и были продуктивными, но в ближайшее время не завершатся.

Вопрос о дальнейшей поддержке Америкой Украины

Белый дом неоднократно предупреждал, что к концу года американская помощь закончится, что повлечет негативные последствия на фронте. Генерал Александр Тарнавский, в свою очередь, уже констатировал дефицит боеприпасов и в связи с этим их перераспределение с учетом боевых задач.

Запрос администрации Байдена на поддержку еще в размере 61 миллиарда долларов застрял в Конгрессе, так как республиканцы настаивают, что принятие данного законопроекта должно сочетаться с ужесточением иммиграционного контроля на границе США и Мексики.

По словам нардепа Александры Устиновой, в случае перебоев с поставками Западом вооружения Украина вынуждена будет отказаться от наступательных действий.

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