Тарнавский признал нехватку артснарядов у ВСУ на 'нуле': это уже влияет на бои

Украине придется свернуть некоторые военные операции, подтвердил генерал.

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РФ перешла к новому наступлению / Коллаж Главреда. Фото: Telegram Тарнавского, instagram.com/libkos

Бригадный генерал Александр Тарнавский признал нехватку артснарядов на передовой, что заставило командование свернуть некоторые военные операции, пишет Reuters.

"Есть проблема с боеприпасами, особенно советскими (снарядами) - это 122 мм, 152 мм. И сегодня эти проблемы существуют по всей линии фронта", - сказал он.

Тарнавский заявил, что нехватка артиллерийских снарядов является "очень большой проблемой", а сокращение иностранной военной помощи оказывает влияние на поле боя.

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"Те объемы, которые у нас есть сегодня, нам сегодня не достаточны, учитывая наши потребности. Поэтому мы их перераспределяем. Мы перепланируем задачи, которые перед собой ставили, и уменьшаем их, потому что нам нужно их предусмотреть", - добавил генерал.

Как рассказал Тарнавский, украинские войска на некоторых участках юго-восточного фронта перешли к обороне, но пытаются атаковать на других.

У ВСУ впереди еще победы, отметил Тарнавский, но военные нуждаются в ротации и отдыхе за счет сформированных резервов.

"На некоторых направлениях мы перешли (к обороне), а на некоторых продолжаем наступательные действия - маневром, огнем и продвижением вперед. И готовим резервы для наших дальнейших широкомасштабных действий", - подчеркнул генерал.

Украине не хватает оружия

На фоне разразившихся споров в Конгрессе США по поводу дальнейшего финансирования военной помощи Украины много западных СМИ начали описывать сценарии поражения ВСУ.

Американский президент Джо Байден, призывая законодателей наконец-то решить вопрос поддержки Киева, предположил, что Путин на Украине не остановится и в ближайшем будущем с российской армией будут воевать уже солдаты США. По данным Минобороны Германии, угрозы странам Балтии, Грузии и Молдове со стороны России нужно воспринимать очень серьезно, это не просто бряцание оружием.

По словам нардепа Александры Устиновой, в случае перебоев с поставками Западом вооружения Украина вынуждена будет отказаться от наступательных действий.

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