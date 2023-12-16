Украина может проиграть войну: в CNN назвали причину и раскрыли худший сценарий

Без помощи Украине в обороне от агрессии РФ Киев может самостоятельно воевать всего несколько месяцев, что чревато проигрышем в войне. Такая опасность возрастает в связи с отсутствием решения Конгресса США по финансированию военной помощи Украине.
По оценке западных разведслужб, без помощи США и НАТО Украина может продержаться несколько месяцев, причем в худшем сценарии речь идет о "значительном отступлении или даже поражении" до лета 2024 года, говорится в материале CNN.
"Нет никаких гарантий успеха с нами, но они точно потерпят поражение без нас", – цитируется высокопоставленный военный чиновник США.
При это Запад обеспокоен отсутствием помощи на контрнаступление Украины на востоке и юге, где украинские войска пытаются достичь значительного прогресса. Уточняется, что без дополнительной помощи США в Украине сначала закончатся ракеты большой дальности, затем ракеты для противовоздушной обороны, а затем артиллерийские боеприпасы и ракеты малой дальности, такие как противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger.
При этом дефицит боеприпасов уже влияет на поле боя в Украине. Сообщается, что украинские войска уже нормируют боеприпасы, а РФ имеет преимущество в них в "пять-семь раз".
"Украинский военный чиновник сообщил CNN, что украинское командование считает, что влияние на их огневую мощь привело к дополнительным потерям среди украинских военнослужащих", – добавили журналисты.
Война в Украине
Ранее в ГУР назвали главную цель оккупантов РФ. Андрей Юсов сообщил о попытках РФ донести нарративы о якобы бесперспективности украинской борьбы.
Напомним, Украину ждет тяжелая зима в 2024 году. За последние месяцы уровень военной помощи значительно снизился. Президент Зеленский призывает страны-партнеры немедленно предоставить необходимое вооружение и боеприпасы, учитывая, что без этого решения количество жертв может значительно возрасти.
Как сообщал Главред, Россия не только пытается захватить новые территории в Украине, но и хочет подорвать международную поддержку для Украины. По словам представителя разведки Минобороны Андрея Юсова, Кремль активно направляет усилия на создание впечатления безнадежности украинского сопротивления и пытается утвердить "невозможность победы" для Украины.
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