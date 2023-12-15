В ГУР спрогнозировали сроки окончания войны и назвали главную цель РФ

Андрей Юсов сообщил о попытках РФ донести нарративы о якобы бесперспективности украинской борьбы.

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Андрей Юсов прокомментировал планы оккупантов / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

В Кремле нет планов на продолжение войны в 2025 году, однако они могут быть скорректированы по итогам 2024 года, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Есть цитата главы разведки Кирилла Буданова, и она заключается в том, что сейчас в Кремле нет планов на продолжение (войны – ред.) в 2025 году. Возможно, в 2024 году по итогам они могут быть скорректированы. В Кремле видят цифры и анализируют ситуацию. Может, в 2024-м, а может, в 2025-м экономическая ситуация, давление и результаты санкционированной политики гораздо возрастут, и ряд деструктивных процессов в российской экономике уже запущен…, поэтому для них это нежелательный сценарий", - сказал он в эфире национального телемарафона.

Представитель разведки также подтвердил, что одной из задач врага является ослабление поддержки Киева со стороны Запада.

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"Да, один из важных моментов проведения психологически-информационных операций и использования ситуации на линии фронта в этих целях со стороны агрессора – это ослабление проукраинской коалиции, поддержки Украины в мире", - отметил Юсов.

Представитель ГУР добавил, что попытки врага донести нарративы о якобы бесперспективности украинской борьбы против агрессора не работают: международная коалиция стойкая и поддержка Украины продолжается.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Ранее эксперт Валерий Клочок сказал, может ли горячая фаза войны завершиться в 2024 году. Режим в РФ пытается сохраниться, но он понимает свою катастрофичность.

Напомним, Украину ждет тяжелая зима в 2024 году. За последние месяцы уровень военной помощи значительно снизился. Президент Зеленский призывает страны-партнеры немедленно предоставить необходимое вооружение и боеприпасы, учитывая, что без этого решения количество жертв может значительно возрасти.

Как сообщал Главред, Россия не только пытается захватить новые территории в Украине, но и хочет подорвать международную поддержку для Украины. По словам представителя разведки Минобороны Андрея Юсова, Кремль активно направляет усилия на создание впечатления безнадежности украинского сопротивления и пытается утвердить "невозможность победы" для Украины.

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