МВД России объявило Буданова в розыск: что известно

Статья, по которой в стране-агрессоре РФ идет розыск главного украинского разведчика, не указана.

https://glavred.info/world/mvd-rossii-obyavilo-budanova-v-rozysk-chto-izvestno-10524896.html Ссылка скопирована

​МВД РФ объявило Кирилла Буданова в розыск / Коллаж: Главред, фото: УП, росСМИ ​

Российское министерство внутренних дел объявило в розыск главу украинской разведки Кирилла Буданова.

"Буданов Кирилл Алексеевич разыскивается по статье УК", - пишет РИА Новости со ссылкой на базу МВД РФ.

При этом статья, по которой ведется розыск, не указана.

видео дня

Отметим, в апреле 2022 года в отношении главы ГУР Украины в стране-агрессоре РФ было возбуждено дело, связанное с атаками на Крымский мост в октябре 2022 года и июле 2023 года. По данному делу он был заочно арестован на два месяца Лефортовским районным судом Москвы.

В РФ Буданова объявили в розыск / t.me/rian_ru

Отравление жены Буданова и сотрудников ГУР

28 ноября стало известно, что жену главы Главного управления разведки Марианну Буданову отравили. Источники в ГУР подтвердили это и рассказали, что в ее организме нашли мышьяк и ртуть.

Дело об отравлении сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и жены руководителя ведомства Марианны Будановой расследуют в самой военной разведке. В рамках расследования будет приниматься решение относительно подключения других правоохранительных органов.

Экс-глава украинской внешней разведки Валерий Кондратюк рассказал, что Служба внешней разведки Украины получила неопровержимые доказательства того, что за отравлением жены руководителя ГУР Марианны Будановой стоят российские силовики.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.