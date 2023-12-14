МВД России объявило Буданова в розыск: что известно

Российское министерство внутренних дел объявило в розыск главу украинской разведки Кирилла Буданова.
"Буданов Кирилл Алексеевич разыскивается по статье УК", - пишет РИА Новости со ссылкой на базу МВД РФ.
При этом статья, по которой ведется розыск, не указана.
Отметим, в апреле 2022 года в отношении главы ГУР Украины в стране-агрессоре РФ было возбуждено дело, связанное с атаками на Крымский мост в октябре 2022 года и июле 2023 года. По данному делу он был заочно арестован на два месяца Лефортовским районным судом Москвы.
Отравление жены Буданова и сотрудников ГУР
28 ноября стало известно, что жену главы Главного управления разведки Марианну Буданову отравили. Источники в ГУР подтвердили это и рассказали, что в ее организме нашли мышьяк и ртуть.
Дело об отравлении сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и жены руководителя ведомства Марианны Будановой расследуют в самой военной разведке. В рамках расследования будет приниматься решение относительно подключения других правоохранительных органов.
Экс-глава украинской внешней разведки Валерий Кондратюк рассказал, что Служба внешней разведки Украины получила неопровержимые доказательства того, что за отравлением жены руководителя ГУР Марианны Будановой стоят российские силовики.
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