УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

МВД России объявило Буданова в розыск: что известно

Анна Ярославская
14 декабря 2023, 08:19
Статья, по которой в стране-агрессоре РФ идет розыск главного украинского разведчика, не указана.
Кирилл Буданов, МВД РФ
​МВД РФ объявило Кирилла Буданова в розыск / Коллаж: Главред, фото: УП, росСМИ ​

Российское министерство внутренних дел объявило в розыск главу украинской разведки Кирилла Буданова.

"Буданов Кирилл Алексеевич разыскивается по статье УК", - пишет РИА Новости со ссылкой на базу МВД РФ.

При этом статья, по которой ведется розыск, не указана.

видео дня

Отметим, в апреле 2022 года в отношении главы ГУР Украины в стране-агрессоре РФ было возбуждено дело, связанное с атаками на Крымский мост в октябре 2022 года и июле 2023 года. По данному делу он был заочно арестован на два месяца Лефортовским районным судом Москвы.

В РФ Буданова объявили в розыск
В РФ Буданова объявили в розыск / t.me/rian_ru

Отравление жены Буданова и сотрудников ГУР

28 ноября стало известно, что жену главы Главного управления разведки Марианну Буданову отравили. Источники в ГУР подтвердили это и рассказали, что в ее организме нашли мышьяк и ртуть.

Дело об отравлении сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и жены руководителя ведомства Марианны Будановой расследуют в самой военной разведке. В рамках расследования будет приниматься решение относительно подключения других правоохранительных органов.

Экс-глава украинской внешней разведки Валерий Кондратюк рассказал, что Служба внешней разведки Украины получила неопровержимые доказательства того, что за отравлением жены руководителя ГУР Марианны Будановой стоят российские силовики.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России новости Украины Кирилл Буданов
Реклама

Главное за день

РФ запустила по югу Украины более 40 дронов: известны подробности ночной атаки

РФ запустила по югу Украины более 40 дронов: известны подробности ночной атаки

07:27 Украина
РФ атаковала Одесскую область: вспыхнули пожары, пострадали 11 человек

РФ атаковала Одесскую область: вспыхнули пожары, пострадали 11 человек

06:51 Украина
Россия атакует Киев самым опасным оружием: Игнат назвал причину

Россия атакует Киев самым опасным оружием: Игнат назвал причину

01:00 Украина
Все главные новости

Последние новости

08:19

МВД России объявило Буданова в розыск: что известно

08:15

Церковный праздник 15 декабря: какие запреты стоит соблюдать, чтобы не накликать беду

08:10

При каком условии Запад без разговоров даст много денег и оружия Украинемнение

07:27

РФ запустила по югу Украины более 40 дронов: известны подробности ночной атакиФото

06:55

Нужно найти кота в листьях за 10 секунд: необычайная оптическая иллюзия

Атаку на Киевстар готовили несколько месяцев, к ней могут быть причастны спецслужбы РФ - КорсунАтаку на Киевстар готовили несколько месяцев, к ней могут быть причастны спецслужбы РФ - Корсун
06:51

РФ атаковала Одесскую область: вспыхнули пожары, пострадали 11 человекФото

06:10

План на 2024: начать реформы и подарить Орбану Свердловскую областьмнение

05:50

Веселая головоломка для самых внимательных: нужно найти яблоко за 11 секунд

05:30

Как увеличить свой доход: сильный ритуал для привлечения денегВидео

Реклама
04:05

Как убрать плесень с помощью уксуса: женщина раскрыла полезный лайфхак

03:40

Блогер спел украиноязычный кавер на раскрученный путинистом Киркоровым хит БилыкВидео

03:10

Вы неправильно украшали елку гирляндой: эксперт по декору поделилась секретом

02:42

Подарки для мужчины на Новый 2024 год: 13 беспроигрышных идей на любой вкус

02:05

54-летняя "мама Уэнздей" Кэтрин Зета-Джонс показала уставшее лицо без макияжа

01:33

Атака на Киевстар: эксперт объяснил, стоит ли бояться абонентам Vodafone и lifecell

01:00

Россия атакует Киев самым опасным оружием: Игнат назвал причину

00:15

Взял за горло и угрожал: на Львовщине мужчина в форме напал на священника

13 декабря, среда
23:03

Еврокомиссия имеет "план Б": еврокомиссар спрогнозировал, получит ли Украина €50 млрд от ЕС

22:48

43-летний Маколей Калкин женился на матери своих детей - СМИ

22:33

Масштабный сбой "Киевстара": в компании допускают работу диверсанта

Реклама
22:10

"Наше солнышко выйдет": Данилов рассказал, может ли Украина проиграть войну

21:47

Атака на Киев 13 декабря: стало известно, какой объект пыталась поразить РФ

21:05

Пропагандисты опозорились снова: патриот России SHAMAN выступит в Киеве

20:55

Масштабная хакерская атака на "Киевстар": эксперт назвал две страны, которые ее финансировали

20:51

Наступление России набирает обороты: больше всего оккупанты атаковали Авдеевку

20:40

Еврокомиссия разморозила 10 миллиардов евро для Венгрии, но все не так просто

20:08

Ход событий на фронте будет зависеть от политической ситуации в России - Тимочко

20:00

Что хорошо убирает жирные пятна: даже те, что не отстирываются

19:58

В РФ назвали неизлечимый диагноз Пугачевой

19:56

"Сакральная дата": эксперт назвал опасные дни, когда РФ готовит ракетные удары по Украине

19:47

Украину накрывает мощный циклон: какие регионы будет засыпать снегом

19:20

Россияне не взяли Марьинку: ВСУ держат оборону - Тарнавский

19:16

Украина имеет шанс на помощь: работа Конгресса продлена еще на неделю - нардеп

19:14

Экс-муж Лорак появился на светском мероприятии в обнимку с участницей "Холостяка"

19:10

Военный эксперт пояснил, много ли у РФ ракет 48Н6, которыми они бьют по Киеву

19:10

Только гений заметит кольцо на рисунке: оптическая иллюзия, которая под силу не всем

19:10

Зачем Россия бьет балистикой по Киеву?мнение

19:02

"Молимся и верим": мама тяжелобольной Тышкевич нарушила молчание о болезни

18:49

Украинцы могут переплачивать за газ из-за проблем с пропиской: в "Нафтогазе" рассказали, что делать

18:26

Зеленский провел встречи с лидерами стран Северной Европы: о чем говорилиФото

Реклама
18:18

Жуткие кадры: оккупанты сделали "щит" из военнопленных во время штурма

18:14

Решил не стесняться: "беглец" Иван Дорн собрался выпускать русскоязычный альбом

18:12

"Военных это не коснулось": как проблемы в "Киевстар" повлияли на военных

18:00

Россия впервые за год атаковала Киев ракетами С-400: Жданов раскрыл угрозы

18:00

Не переедайте: 7 продуктов, которые вызывают изжогу

17:37

Как пробить засор в раковине на кухне: простой способ, о котором многие не знают

17:20

В случае захвата Часового Яра ряд городов окажутся под огнем РСЗО оккупантов - журналист

17:20

Венгрия готова отменить вето на помощь Украине, если ЕС разморозит ее средства

17:18

"Позиции переходят из рук в руки": Калашников рассказал о непростой ситуации на фронте

17:16

Все происходит за доли секунды: Свитан объяснил, как Patriot сбивает ракеты над Киевом

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять