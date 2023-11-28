Жену Буданова отравили, она в больнице: СМИ узнали подробности

Жена руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова оказалась в больнице. Марианну Буданову отравили. Об этом пишет издание Бабель со ссылкой на источники в разведке.
По данным СМИ, у Марианны Будановой диагностировали отравление тяжелыми металлами.
"Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека", – рассказали источники.
После продолжительного ухудшения здоровья Марианну Буданову госпитализировали. Она уже завершает курс лечения и будет под наблюдением.
Расследуется попытка убийства.
Как сообщал Главред, ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал о том, как строится во время войны его семейная жизнь.
По словам Буданова, им с женой Марианной во время войны не приходится переживать дополнительное испытание разлукой. Они ведь находятся вместе круглосуточно.
Также Буданов рассказал, как слушается свою жену.
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