Жену Буданова отравили, она в больнице: СМИ узнали подробности

У Марианны Будановой диагностировали отравление тяжелыми металлами. Расследуется попытка убийства.

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Марианну Буданову отравили, пишут СМИ / Коллаж: Главред, фото: открытые источники

Жена руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова оказалась в больнице. Марианну Буданову отравили. Об этом пишет издание Бабель со ссылкой на источники в разведке.

По данным СМИ, у Марианны Будановой диагностировали отравление тяжелыми металлами.

"Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека", – рассказали источники.

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После продолжительного ухудшения здоровья Марианну Буданову госпитализировали. Она уже завершает курс лечения и будет под наблюдением.

Расследуется попытка убийства.

Как сообщал Главред, ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал о том, как строится во время войны его семейная жизнь.

По словам Буданова, им с женой Марианной во время войны не приходится переживать дополнительное испытание разлукой. Они ведь находятся вместе круглосуточно.

Также Буданов рассказал, как слушается свою жену.

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