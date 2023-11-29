Отравление жены Буданова: в ГУР рассказали, кто расследует дело

Дело об отравлении сотрудников военной разведки Украины и жены руководителя ведомства Буданова расследуется в рамках нескольких статей, сказал Андрей Юсов.

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Дело об отравлении Марианны будановой расследует ГУР / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Elle

Дело об отравлении сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и жены руководителя ведомства Марианны Будановой расследуют в самой военной разведке. В рамках расследования будет приняться решение относительно подключения других правоохранительных органов.

Как сообщает Украинская правда, спикер ГУР МО Андрей Юсов рассказал о том, что по факту отравления сотрудников ведомства и жены Буданова идет внутренние расследование.

"По факту отравления сотрудников военной разведки и жены руководителя украинской спецслужбы Кирилла Буданова Марианны начато и продолжается внутреннее расследование. В соответствии со статьей 47, частями 3 и 4 статьи 24 Закона Украины "О разведке", статьи 5 Закона Украины "О контрразведывательной деятельности", статей 5 и 6 Закона Украины "Об оперативно-розыскной деятельности", указанные инциденты расследует подразделение собственной безопасности ГУР МО Украины", - сказал Юсов. видео дня

По его словам, расследует дело управление собственной безопасности ГУР, поскольку было отравление сотрудников разведки или членов их семей.

Андрей Юсов подчеркнул, что после изучения всех обстоятельств будет принято решение о подключении других правоохранительных органов с целью проведения досудебного расследования.

Жену Буданова отравили

Жену Буданова отравили, она в больнице, сообщили 28 ноября СМИ со ссылкой на свои источники. Журналисты писали, что, по предварительной информации, супругу главы ГУР отравили тяжелыми металлами.

Экс-глава СВР Валерий Кондратюк рассказал, кто и зачем отравил жену Буданова. По его словам, главе ГУР мстил лично Путин. Причиной тому является унижение, с которым столкнулся Путин по причине военных операций военной разведки Украины.

Жену Буданова отравили, в частности, мышьяком и ртутью, рассказали журналистам источники в ГУР. По словам Андрея Юсова, Марианна Буданова проходит лечение.

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