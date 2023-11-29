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Отравление жены Буданова: в ГУР рассказали, кто расследует дело

Андрей Ганчук
29 ноября 2023, 20:46
Дело об отравлении сотрудников военной разведки Украины и жены руководителя ведомства Буданова расследуется в рамках нескольких статей, сказал Андрей Юсов.
Кирилл Буданов, Марианна Буданова
Дело об отравлении Марианны будановой расследует ГУР / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Elle

Дело об отравлении сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и жены руководителя ведомства Марианны Будановой расследуют в самой военной разведке. В рамках расследования будет приняться решение относительно подключения других правоохранительных органов.

Как сообщает Украинская правда, спикер ГУР МО Андрей Юсов рассказал о том, что по факту отравления сотрудников ведомства и жены Буданова идет внутренние расследование.

"По факту отравления сотрудников военной разведки и жены руководителя украинской спецслужбы Кирилла Буданова Марианны начато и продолжается внутреннее расследование. В соответствии со статьей 47, частями 3 и 4 статьи 24 Закона Украины "О разведке", статьи 5 Закона Украины "О контрразведывательной деятельности", статей 5 и 6 Закона Украины "Об оперативно-розыскной деятельности", указанные инциденты расследует подразделение собственной безопасности ГУР МО Украины", - сказал Юсов.

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По его словам, расследует дело управление собственной безопасности ГУР, поскольку было отравление сотрудников разведки или членов их семей.

Андрей Юсов подчеркнул, что после изучения всех обстоятельств будет принято решение о подключении других правоохранительных органов с целью проведения досудебного расследования.

Жену Буданова отравили

Жену Буданова отравили, она в больнице, сообщили 28 ноября СМИ со ссылкой на свои источники. Журналисты писали, что, по предварительной информации, супругу главы ГУР отравили тяжелыми металлами.

Экс-глава СВР Валерий Кондратюк рассказал, кто и зачем отравил жену Буданова. По его словам, главе ГУР мстил лично Путин. Причиной тому является унижение, с которым столкнулся Путин по причине военных операций военной разведки Украины.

Жену Буданова отравили, в частности, мышьяком и ртутью, рассказали журналистам источники в ГУР. По словам Андрея Юсова, Марианна Буданова проходит лечение.

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