Жену Буданова отравили, в частности, мышьяком и ртутью: в каком она состоянии - источник

Состояние жены главного разведчика страны, к счастью, удовлетворительное - скоро ее должны выписать.

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Чем отравили Марианну Буданову / коллаж: Главред, фото: pexels.com, elle.ua, скриншот: видео Youtube

28 ноября стало известно, что жену главы Главного управления разведки Марианну Буданову отравили. Источники в ГУР подтвердили это и рассказали, какие вещества нашли в ее организме.

Марианну Буданову отравили мышьяком и ртутью, передает24 Канал со ссылкой на источники в разведке. Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, Сейчас Марианна Буданова проходит курс лечения.

Состояние жены Кирилла Буданова удовлетворительное - скоро ее должны выписать, ведь курс лечения подходит к концу.

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Реакция Кремля на отравление жены Буданова

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков отверг якобы обвинения Украины о том, что Россия причастна к покушению на жену главного разведчика.

Россия в очередной раз манипулирует фактами. Официальные представители Украины не обвиняли страну-террористку в причастности к отравлению Марианны Будановой.

"Украина во всем обвиняет Россию, по моему мнению, даже в своем существовании Украина обвиняет Россию. Это обычное обвинение", - цинично сказал он.

Что известно об отравлении Марианны Будановой

Напомним, что в ГУР подтвердили покушение на жизнь жены Буданова. Марианна Буданова действительно была отравлена тяжелыми металлами. Андрей Юсов рассказал, что жена Буданова завершает курс лечения после отравления.

Жену Буданова и сотрудников ГУР "отравили из-за еды". Марианна Буданова жива и уже прошла первый этап лечения. При этом отравление тяжелыми металлами также обнаружили у нескольких сотрудников ГУР Украины.

Генерал-разведчик раскрыл сценарий отравления руководства ГУР и жены Буданова. Валерий Кондратюк прокомментировал информацию об отравлении руководителей ГУР и жены главы украинской военной разведки.

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