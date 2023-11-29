Жену Буданова отравили, в частности, мышьяком и ртутью: в каком она состоянии - источник

28 ноября стало известно, что жену главы Главного управления разведки Марианну Буданову отравили. Источники в ГУР подтвердили это и рассказали, какие вещества нашли в ее организме.
Марианну Буданову отравили мышьяком и ртутью, передает24 Канал со ссылкой на источники в разведке. Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, Сейчас Марианна Буданова проходит курс лечения.
Состояние жены Кирилла Буданова удовлетворительное - скоро ее должны выписать, ведь курс лечения подходит к концу.
Реакция Кремля на отравление жены Буданова
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков отверг якобы обвинения Украины о том, что Россия причастна к покушению на жену главного разведчика.
Россия в очередной раз манипулирует фактами. Официальные представители Украины не обвиняли страну-террористку в причастности к отравлению Марианны Будановой.
"Украина во всем обвиняет Россию, по моему мнению, даже в своем существовании Украина обвиняет Россию. Это обычное обвинение", - цинично сказал он.
Что известно об отравлении Марианны Будановой
Напомним, что в ГУР подтвердили покушение на жизнь жены Буданова. Марианна Буданова действительно была отравлена тяжелыми металлами. Андрей Юсов рассказал, что жена Буданова завершает курс лечения после отравления.
Жену Буданова и сотрудников ГУР "отравили из-за еды". Марианна Буданова жива и уже прошла первый этап лечения. При этом отравление тяжелыми металлами также обнаружили у нескольких сотрудников ГУР Украины.
Генерал-разведчик раскрыл сценарий отравления руководства ГУР и жены Буданова. Валерий Кондратюк прокомментировал информацию об отравлении руководителей ГУР и жены главы украинской военной разведки.
Больше интересных новостей:
- Сам взял в плен 19 оккупантов: стали известны детали операции с участием Буданова
- Буданов рассказал о своих боевых выходах во время войны
- "Почувствуется в 2025": Буданов рассказал о возможной затяжной войне в Украине