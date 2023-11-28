Была отравлена тяжелыми металлами: в ГУР подтвердили покушение на жизнь жены Буданова

Марианна Буданова завершает курс лечения после тяжелого отравления.

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В ГУР подтвердили, что жену Буданова отравили/ коллаж: Главред, фото: скрин

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили отравление жены руководителя ГУР Кирилла Буданова Марианны.

Она действительно была отравлена тяжелыми металлами. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии "Радио Свобода".

Он отметил, что Марианна завершает курс лечения после отравления.

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"Марианна Александровна Буданова действительно была отравлена тяжелыми металлами. Сейчас она проходит курс лечения, который уже завершается", – сказал Юсов.

Он подтвердил информацию, которая распространилась в медиа во вторник, 28 ноября. При этом Юсов отметил, что больше информации об этом случае будет обнародовано позже.

Отравление жены главы ГУР

Во вторник, 28 ноября, стало известно, что жену Буданова отравили, она в больнице. У Марианны Будановой диагностировали отравление тяжелыми металлами. Расследуется попытка убийства.

Позже стало известно, что жену Буданова и сотрудников ГУР "отравили через еду". Кроме Марианны, отравление тяжелыми металлами также обнаружили у нескольких сотрудников ГУР Украины. У самого Кирилла Буданова отравление не установлено. С его здоровьем всё в порядке.

Политтехнолог Сергей Гайдай раскрыл подробности отравления жены Буданова. Он считает, что Россия причастна к отравлению Марианны. По его словам, отравления и яды – "фишка советских спецслужб, начиная еще со времен создания Советского Союза".

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