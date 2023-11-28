Стали уязвимыми: шторм снес заграждения возле Керченского моста и бухты Севастополя

Часть заграждений смыло в море во время шторма, а часть сняли сами оккупанты.

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Шторм снес заграждения возле Керченского моста и бухты Севастополя/ коллаж: Главред, фото: Twitter Крымский мост, Twitter Brian

Шторм, бушевавший во временно оккупированном Крыму, снес заграждения, установленные российскими захватчиками для защиты Керченского моста и бухты Севастополя от атак.

Такие последствия шторма видны на спутниковых снимках, сообщает OSINT-исследователь Брайан в соцсети Х (бывший Twitter).

Он отмечает, что во время недавних штормов, опустошивших регионы Крыма, заграждения возле Керченского моста либо были смыты, либо были сняты, чтобы предотвратить любой вред для них.

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"Шторм заполнил воду илом, из-за чего стало сложнее определить состояние установленной защиты", – говорит исследователь.

OSINT-исследователь рассказал, что заграждения с шипами были установлены возле канала Керчь-Еникале, под Керченским мостом. Так оккупанты пытались закрыть от атак мост, который Украина ранее уже успешно выводила из строя на несколько месяцев. При этом российские захватчики раньше легко их снимали, когда там проходили корабли.

Такие же заграждения были смыты и в районе Севастопольской бухты.

"Таким образом, можно прийти к выводу, что эти оборонительные сети обеспечивали флоту в Крыму определенную степень безопасности, но теперь он является очень уязвимым для атак дронов со стороны Украины", – констатировал OSINT-исследователь.

В Украине прошел шторм

Напомним, в прошлые дни Украину накрыл снежный шторм – были перекрыты дороги и обесточены более 2 тыс. населенных пунктов. Самая сложная ситуация была на севере и юге Одесской области. Снежные сугробы достигали полутора метров.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снежный шторм движется на север, есть погибшие. Самые серьезные последствия были в Одесской области. Там циклон убил 5 человек, еще 19 пострадали. Из-за циклона было обесточено почти 1500 населенных пунктов в 17 областях.

Также аналитики ISW рассказали, что мощный шторм в Черном море повлиял на фронт. Опасная погода в Черном море заставила страну-агрессора Россию вернуть все свои военно-морские корабли и ракетоносцы в пункты базирования.

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