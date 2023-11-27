Снежный шторм движется на север, есть погибшие - Зеленский

Из-за непогоды почти два десятка человек были травмированы.

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В Одесской области погибли 5 человек из-за непогоды / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Telegram

Погода в Украине очень сильно испортилась, страну накрыл серьезный циклон. Непогода забрала жизнь многих людей. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего видеообращения.

Самые серьезные последствия были в Одесской области. Там циклон убил 5 человек, еще 19 пострадали. Из-за циклона были обесточены почти 1500 населенных пунктов в 17 областях.

"В каждом обществе сейчас важно сделать максимум, чтобы мы не теряли жизнь из-за непогоды. К сожалению, по состоянию на сегодняшний день есть погибшие. Больше всего – в Одесской области, пять человек. Мои соболезнования родным и близким. По меньшей мере, 19 человек пострадали. Всем оказана необходимая помощь. И на государственном, и на региональном уровнях оперативные штабы будут работать, пока не возобновится нормальная ситуация", - сказал Зеленский. видео дня

Он добавил, что эпицентр циклона перемещается в северные области. Зеленский утверждает, что в регионах готовы к непогоде.

Непогода в Украине

26 ноября Украину накрыл снежный шторм. Из-за этого были перекрыты дороги, обесточены более 2 тыс. населенных пунктов. Самая сложная ситуация была на юге Одесской области. Там снежные заносы достигали полутора метров.

Синоптик Наталья Диденко предупредила о том, что расслабляться еще рано, ведь еще один циклон ударит с новой силой. Новый циклон ворвется в Украину с юго-запада и принесет осложнение погоды в большинстве областей. Следующий циклон стоит ожидать уже в среду, 29 ноября, говорит Наталья Диденко.

Ожидается, что в период второго циклона будет ветер 27 м/с и метели. В части областей будет дождь, в части – снег, мокрый снег и метели.

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