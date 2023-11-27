Ветер 27 м/с и метели: на Украину надвигается новый мощный циклон

Погода в Украине в течение недели, с 27 ноября по 3 декабря, снова будет удивлять неприятными сюрпризами. После значительного ухудшения погоды, наблюдавшегося в прошлые дни и сейчас, уже совсем скоро придет новый циклон. Во время нового обострения погодных условий в ряде областей Украины будет идти дождь, а в части областей – снег и мокрый снег. Также будет очень сильный ветер и кое-где метели.
Из-за преобладания циклонической деятельности в конце ноября и начале декабря через территорию Украины будут проходить атмосферные фронты и различные по свойствам воздушные массы. Поэтому погодные условия будут неустойчивыми, с большим количеством осадков, сильным ветром, туманами и колебаниями температуры воздуха. Таким прогнозом поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.
Он отметил, что устойчивого снежного покрова в течение недели не ожидается, а морозы периодически будут сменяться оттепелью.
Погода в Украине 27 ноября
Неделя началась с существенного ухудшения погодных условий. Из-за прохождения южного циклона погода подкинула неприятные "сюрпризы". В частности, в южных, центральных и северных областях прошли сильные снегопады, метели.
Днем в большинстве областей будет снег и мокрый снег, в западной части государства небольшой снег в течение суток.
Ветер западный/северо-западный, 15-20 м/с, местами кроме западных областей усиления до 25-27 м/с. Температура воздуха в течение суток +1...-4 градусов.
Погода в Украине 28 ноября
Во вторник, 28 ноября часть Украины накроет небольшой снег. В частности, небольших осадков в виде снега стоит ожидать в ночь на вторник в северо-восточной части Украины, а также в Карпатах и на Закарпатье. Днем и вечером в южных областях и Крыму будет идти дождь, в западных областях – снег и мокрый снег. Также в южных и западных областях местами будет туман. На дорогах страны местами гололедица, снежный накат.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, ночью на левобережье отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -8...-3 градуса, кое-где -14...-9. Днем воздух прогреется до -5...0 градусов, в южной половине и Крыму +2...+7 градусов.
Погода в Украине 29 ноября
Новый мощный циклон прийдет в Украину в среду, 29 ноября. Из-за южного циклона погода будет неустойчивой, влажной и ветреной. Будут идти значительные осадки, преимущественно в виде дождя. Но на Западе и юге нашего государства ожидаются снег и мокрый снег. Также стоит быть осторожными, ведь на дорогах будет гололедица.
Ветер северо-восточный с переходом на западный, 9-14 м/с, местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -5 градусов в западных областях до +11 градусов в южных областях и Крыму.
Погода в Украине 30 ноября
В четверг, 30 ноября, в северной части страны ожидается снег, будет метель. В Крыму ожидаются умеренные осадки в виде дождя с мокрым снегом. На остальной территории нашего государства без осадков. На дорогах кое-где гололедица.
Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-3 градуса, в Карпатах -15...-10, в Крыму, Приазовье и на крайнем востоке около 0 градусов. Днем +1...-4 градуса.
Погода в Украине 1 декабря
В пятницу, 1 декабря, в западных областях будет идти снег, а кое-где – мокрый снег с переходом в дождь. Местами будет гололед, на дорогах гололедица. На остальной территории Украины без осадков. Также кое-где будут туманы ночью и утром.
Ветер преимущественно южной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-3 градуса, в северных областях местами -14...-9 градусов, на юге около 0 градусов. Днем +2...-3 градуса, на юге, в Крыму и на Прикарпатье +3...+8 градусов.
Погода в Украине 2 декабря
Суббота, 2 декабря, также встретит нас осадками. В нашем государстве пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя с мокрым снегом. Кое-где возможны туманы.
Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +5...+10 градусов, на юге, в Крыму и на Прикарпатье местами +11...+13 градусов. На севере левобережья ночью -8...-3 градусов, днем +1...+6.
Погода в Украине 3 декабря
В воскресенье, 3 декабря, в центральных и северных областях пройдет дождь с мокрым снегом, на остальной территории Украины без существенных осадков. Кое-где будут туманы.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +2...+7, на юге, востоке и в Крыму +8...+13 градусов.
Какой будет погода зимой
Ранее синоптик предупредила, что зима поразит аномальными температурами. Погода в Украине зимой 2023-2024 будет аномально теплой и без значительных осадков. Ожидается, что средняя температура воздуха в зимние месяцы на 2-3 градуса будет превышать климатическую норму 1991-2020 годов, отметила синоптик Вера Балабух.
Также ранее народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, какой будет погода на Рождество и Новый год. По его словам, погода в Украине на Рождество и Новый год будет морозной и снежной. Температура воздуха будет держаться на уровне -8...-10 градусов ночью. Днем будет теплее – +1...-3 градуса. В южных областях будет теплее.
Кроме этого, синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.
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