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Настоящая зимняя сказка: какой будет погода на Рождество и Новый год

Ангелина Подвысоцкая
26 ноября 2023, 18:04
Народный синоптик рассказал о том, что Новый Год и Рождество в этом году будет морозным и снежным.
погода
Погода в Украине на Новый год / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине на Рождество и Новый год будет морозной и снежной. Об этом в интервью Главреду рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

Погода на Рождество и Новый год

По данным Щедрина, в Украине температура воздуха на Новый год и Рождество будет держаться на уровне -8...-10 градусов ночью. Днем будет теплее - +1...-3 градуса. В южных областях будет теплее.

Синоптик утверждает, что на Новый год погода будет снежной.

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"На днях в определенных областях выпадет очень много снега, он не растает и продержится даже до Нового года", - говорит Щедрин.

Погода зимой и весной

Синоптик обратил внимание на то, что если осень теплая, то зима будет холодной и снежной. Ожидается, что зимой 2024 года погода будет отличаться от прошлогодней. А вот в марте не стоит ожидать аномалий. Весна наступит по календарному плану.

Какой может быть погода в Украине зимой

Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

Синоптики также дали прогноз погоды в Украине на зиму 2023-2024 и рассказали, что мороз ворвется в страну уже с 1 декабря. Синоптики прогнозируют, что эта зима будет достаточно сухой и осадков практически не ожидается.

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