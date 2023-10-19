Врежет мороз -15: погода на Новый год 2024 удивит всех украинцев

Метеоролог рассказала, что январь 2024 в Украине будет малоснежным и практически без осадков.

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Погода в Украине на Новый год 2024 / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине в декабре и на Новый год 2024 вновь удивит. Как прогнозируют синоптики, декабрь будет мягким и теплым.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова отметила, что в последние годы зимы в Украине "идут одна за другой" – они невероятно похожи. Так, "погода в декабре, как и в ноябре, практически не будет отличаться от той, которая была в прошлом году".

Осадков будет мало. Причем из-за преимущественно плюсовых температур это в основном будет снег с дождем или мокрый снег.

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"В середине декабря возможно резкое похолодание с морозами до -15 градусов. Тем не менее оно продлится всего несколько дней. "Дальше снова пойдет потепление", – пообещала она, пишет "Обозреватель".

Погода на Новый год 2024 в Украине

Погода на Новый год снова не порадует украинцев снегопадами.

"Учитывая предыдущий год, идет такая же аналогия", – заметила метеоролог. По ее прогнозам, следует ожидать небольшой "плюс" в дневные часы и 0 или небольшой "минус" в ночные. Осадки если и будут, то незначительные и в виде мокрого снега.

Также метеоролог рассказала, что январь будет малоснежным и практически без осадков.

"Морозных дней будет мало. В январе в отдельные холодные дни температура воздуха может опускаться не ниже чем до уровня -7…-10 градусов", - сказала она.

Кто такая Вазира Мартазинова Мартазинова Вазира - украинский ученый, физик атмосферы, метеоролог, климатолог, специалист в области изменения климата и долгосрочного прогноза погоды. Доктор физико-математических наук (1998) в области метеорологии, профессор (2003). Почетный работник гидрометслужбы Украины, пишет Википедия.

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказали, какой будет погода в Украине на неделю. По прогнозу синоптика, половину недели по всем областям будет обильно лить дождь, но в нескольких регионах еще будут заморозки.

В то же время кандидат географических наук и метеоролог Игор Кибальчич рассказал, что Украину атакуют мощный ливень и снег, и назвал даты. Он отметил, что несколько дней текущей недели будут лить сильные дожди практически во всех областях. Погода в Украине станет значительно холоднее.

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