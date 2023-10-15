Выпадет мокрый снег и дождь, налетит ветер: погода в Украине на неделю

Погода в Украине на неделю, с 16 по 22 октября, будет достаточно холодной и с дождями. Сильнее похолодание начнется уже с понедельника, 16 октября.
Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко в Facebook. Она отмечает, что в понедельник максимальная температура воздуха едва будет достигать +7+12 градусов, на юге нашей страны – до +15 градусов.
"Немного тепла еще придется на Луганщину, местами до +20 градусов. Холодный атмосферный фронт принесет в понедельник дожди и порывистый ветер в большинство наших областей. В Карпатах возможен мокрый снег", – сообщила Диденко.
По ее словам, всю неделю погода уже будет соответствовать сезону – будет холодно и с периодическими дождями и порывистым ветром. Когда будет затишье, то будут наблюдаться туманы.
В Киеве в понедельник, 16-го октября, будет дождь и резкое похолодание, днем всего около +10 градусов. Сильнее всего дождь будет идти в ночь на понедельник и утром, а к обеду он ослабеет.
Погода в Украине 16 октября
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 16 октября, по всей Украине ожидается дождливая погода. Самый сильный дождь будет лить в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Температура воздуха днем будет колебаться от +7 до +17 градусов по Цельсию. При этом теплее всего будет на востоке государства. Ночью столбики термометров будут показывать от +2 до +12 градусов.
Погода в Украине 17 октября
Во вторник, 17 октября, погодные условия резко изменятся. Почти по всей территории государства осадков не ожидается, небольшой дождь может выпасть лишь кое-где в Харьковской и Донецкой областях.
Но погода при этом станет еще холоднее, чем в предыдущий день. Температура воздуха днем будет колебаться от +8 до +15 градусов, а ночью – от -2 до +7 градусов. Минусовые температуры ночью будут наблюдаться в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
Погода в Украине 18 октября
В среду, 18 октября, местами небольшие дожди будут в пяти областях – Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской. В других регионах осадков не предвидится.
Температура воздуха будет колебаться от +7 до +17 градусов, ночью – от -2 до +9.
Погода в Украине 19 октября
В четверг, 19 октября, дождей по всей территории Украины не предвидится. Температура воздуха будет колебаться от +8 до +17 градусов, ночью – от +1 до +8.
Погода в Украине 20 октября
В пятницу, 20 октября, дождливая погода снова вернется. Дожди будут лить по всей территории Украины, кроме юга. Температура воздуха будет колебаться от +10 до +22 градусов, ночью – от +5 до +12 градусов.
Погода в Украине
Ранее синоптик Наталья Голеня назвала дату, когда в Украину вернется стужа. По данным синоптика, после "бабьего лета" в Украину вернутся дожди, а температура воздуха будет опускаться ниже 0 градусов.
Также синоптики отметили, что в октябре температура воздуха опустится до -23 градусов. В целом средняя месячная температура будет на 1-1, 5 градуса выше нормы. Ожидается, что за октябрь 2023 года в некоторых регионах Украины количество осадков составит 129 мм.
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