УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Нужно найти мышь в библиотеке за 12 секунд: необычайная загадка для гениев

Алёна Воронина
15 октября 2023, 06:55
Не каждый сможет найти мышь так быстро и еще и обогнать кота, который тоже за ней охотится.
Мышь, загадка
Нужно найти мышь в библиотеке за 12 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, fresherslive

Оптические иллюзии, головоломки и другие загадки помогают развивать внимательность, наблюдательность и гибкость мышления. Часто разгадка скрывается там, где мы и не подозревали, поэтому работа над решением таких задач будет не только интересной, но и полезной, ведь сыграет роль тренировки для мозга.

В следующей загадке нужно найти мышь, которая очень хорошо спряталась в библиотеке. Найти грызуна надо всего за 12 секунд, что делает задачу еще сложнее, пишет Fresherslive.

Как мы видим на картинке, обеспокоенная библиотекар отправляет кошку в погоню за мышью, которая завелась в заведении. Работница библиотеки явно боится грызуна, ведь даже вылезла на стул из страха.

видео дня

В библиотеке на полках помимо книг также есть много разных предметов, и это может сильно отвлекать при поиске мыши. Поэтому стоит очень хорошо сосредоточиться и не обращать внимание ни на что лишнее, чтобы не тратить драгоценное время.

Попробуйте посоревноваться со временем и проверить, сможете ли вы отыскать грызуна всего за 12 секунд или быстрее. При этом стоит спешить, чтобы заметить грызуна раньше, чем это сделает кошка, которая тоже отправляется на поиски.

Загадка
Нужно найти мышь в библиотеке за 12 секунд/ fresherslive

Если вам не удается найти мышь, даем небольшую подсказку – обратите внимание на самую высокую полку справа.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Мышь залезла на самую высокую полку/ fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти львенка всего за 8 секунд. Чтобы быстро отыскать детеныша львов, нужно иметь действительно "орлиное зрение".

Также ранее мы рассказывали о оптической иллюзии, испытывающей внимательность – нужно найти сову за 10 секунд. Запутанная загадка заставит быть максимально сосредоточенными, ведь птица очень хорошо спрятана от взглядов.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
интересные новости оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Реклама

Главное за день

У оккупантов бешеные потери под Авдеевкой: РФ за 4 суток потеряла 3 тысячи россиян

У оккупантов бешеные потери под Авдеевкой: РФ за 4 суток потеряла 3 тысячи россиян

23:49 Украина
Израиль отказался эвакуировать украинцев из Сектора Газа за 2 часа до начала - Лубинец

Израиль отказался эвакуировать украинцев из Сектора Газа за 2 часа до начала - Лубинец

23:06 Мир
Армия Украины получит новые вооружения, Россию ждет мощный контрудар – Зеленский

Армия Украины получит новые вооружения, Россию ждет мощный контрудар – Зеленский

21:49 Политика
Все главные новости

Последние новости

06:55

Нужно найти мышь в библиотеке за 12 секунд: необычайная загадка для гениев

06:35

Можно ли поздравлять с "наступаючим святом": Авраменко указал на серьезную ошибкуВидео

05:00

Как очистить сковороду от нагара за 15 минут: простой и очень эффективный способ

03:30

Война в Израиле может затянуться: израильский журналист назвал причинуВидео

02:30

Как засолить сало по-закарпатски: секретная добавка гарантирует 100%-й результат

Если Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - ЗильберЕсли Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - Зильбер
01:29

ХАМАС устроил Бучу в Израиле: эксперт объяснил, причем тут "вагнеровцы"Видео

00:09

Только 1% людей может обнаружить скрытую змею в головоломке: проверь себя

14 октября, суббота
23:49

У оккупантов бешеные потери под Авдеевкой: РФ за 4 суток потеряла 3 тысячи россиян

23:06

Израиль отказался эвакуировать украинцев из Сектора Газа за 2 часа до начала - Лубинец

Реклама
23:05

Александр Усик станет отцом в четвертый раз: фото попало в сеть

22:25

Меладзе погулял на свадьбе дочери в Грузии

22:23

Праздновал свои 25: на фронте погиб самый молодой командир подразделения

21:59

В сети показали видео, снятое за два месяца до смерти Нины МатвиенкоВидео

21:49

Армия Украины получит новые вооружения, Россию ждет мощный контрудар – Зеленский

21:40

Звезда "Сватов" показала фантастическую физическую форму

21:31

РФ перешла в обновленное наступление: в США рассказали важные подробности

21:00

Скоро пойдет в наступление: ЦАХАЛ завершает подготовку к атаке на ХАМАС

20:41

Херсонщину и ряд регионов зимой ждут проблемы со светом и отоплением – Минэнерго

19:58

У спецслужб США была информация, что ХАМАС может напасть на Израиль – CNN

19:14

Оккупанты стянули резервы и пошли на штурм: названа самая "горячая точка" фронта

Реклама
18:59

Израиль стянул военную технику на границу с Сектором Газа: к чему готовится ЦАХАЛВидео

18:54

Ворвется сильный ветер и ударят дожди: в Украине ухудшится погода

18:14

РФ "стирает" Авдеевку: Москва установила новый дедлайн для "взятия" Донетчины

18:13

В ВМС назвали потери ЧФ в результате удара по кораблям РФ у берегов Севастополя

17:58

Украина - Северная Македония 2:0: украинцы в зрелищном матче обыграли соперников

17:50

Израиль объявил о ликвидации одного из главарей ХАМАС, который руководил нападением

17:32

Куча техники в одном месте: партизаны "спалили" огромную стоянку россиян в Крыму

17:00

"Террористический альянс": Подоляк назвал "ось зла", которую финансирует Россия

16:59

В Кремле назвали преемника Путина: Патрушев готов перехватить власть — Newsweek

16:32

"Украина столкнется с тяжелым периодом этой осенью": Кулеба назвал 5 причин

16:31

Певица Alyosha меняет сценическое имя

16:21

Что нельзя покупать 16 октября, чтобы не потратить деньги зря: приметы дня

16:04

Кого из студентов могут мобилизовать: в Минобразования объяснили ситуацию

15:57

Атака быстроходных морских дронов: новые детали удара по кораблю РФ у Севастополя

15:26

Церковный праздник 15 октября: что нельзя делать на преподобного Евтимия Нового

15:17

Страх потери флота и блокада экспорта Украины: в Британии узнали о планах России

15:12

Дочь Заворотнюк рекламирует бутик, который шьет шубы из убитых животных

14:56

Детей Олега Скрипки жестко травили в школе: певец удивил причиной

14:41

Мощный удар Сил обороны на юге: ВСУ "покрошили" сотни россиян вместе с техникой

14:38

Путин может заморозить войну, но Украина и Запад этого не допустят – Столтенберг

Реклама
14:12

Большая война показывает лицо: Ефросинина высказалась о конфликте Козловского и Кондратюка

13:53

РФ нацелилась на крупный город Украины: планирует окружение и готовит штурм

13:53

Украинские пилоты начнут обучение на F-16 на следующей неделе - Politico

13:20

РФ поставила за цель оккупировать всю Донетчину до конца года – глава Авдеевской МВА

13:18

Отопительный сезон 2023-2024: когда в домах появится тепло

12:52

Мощные взрывы и клубы дыма: детали атаки на завод по производству взрывчатки в РФ

12:45

7 лучших упражнений для растяжки мышц: идеальная растяжка после тренировкиВидео

12:31

РФ сделала паузу в обстрелах Киева: Жданов назвал две причины

12:20

Лунный день 15 октября 2023: первый лунный день предвещает отсутствие сил на важные дела

11:51

У Севастополя подбито еще одно судно РФ: детали атаки на вражеские корабли

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять