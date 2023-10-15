Нужно найти мышь в библиотеке за 12 секунд: необычайная загадка для гениев

Оптические иллюзии, головоломки и другие загадки помогают развивать внимательность, наблюдательность и гибкость мышления. Часто разгадка скрывается там, где мы и не подозревали, поэтому работа над решением таких задач будет не только интересной, но и полезной, ведь сыграет роль тренировки для мозга.
В следующей загадке нужно найти мышь, которая очень хорошо спряталась в библиотеке. Найти грызуна надо всего за 12 секунд, что делает задачу еще сложнее, пишет Fresherslive.
Как мы видим на картинке, обеспокоенная библиотекар отправляет кошку в погоню за мышью, которая завелась в заведении. Работница библиотеки явно боится грызуна, ведь даже вылезла на стул из страха.
В библиотеке на полках помимо книг также есть много разных предметов, и это может сильно отвлекать при поиске мыши. Поэтому стоит очень хорошо сосредоточиться и не обращать внимание ни на что лишнее, чтобы не тратить драгоценное время.
Попробуйте посоревноваться со временем и проверить, сможете ли вы отыскать грызуна всего за 12 секунд или быстрее. При этом стоит спешить, чтобы заметить грызуна раньше, чем это сделает кошка, которая тоже отправляется на поиски.
Если вам не удается найти мышь, даем небольшую подсказку – обратите внимание на самую высокую полку справа.
Внизу мы оставили правильный ответ.
Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти львенка всего за 8 секунд. Чтобы быстро отыскать детеныша львов, нужно иметь действительно "орлиное зрение".
Также ранее мы рассказывали о оптической иллюзии, испытывающей внимательность – нужно найти сову за 10 секунд. Запутанная загадка заставит быть максимально сосредоточенными, ведь птица очень хорошо спрятана от взглядов.
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