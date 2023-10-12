Только самые сообразительные увидят сову за 10 секунд: оптическая иллюзия на внимательность

Запутанная загадка заставит быть максимально сосредоточенными, ведь птица очень хорошо спрятана от взглядов.

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Нужно найти сову в лесу за 10 секунд/ коллаж: Главред, фото: fresherslive, unsplash.com

Оптические иллюзии помогают проверить свою внимательность, ведь такие загадки под силу не всем. Если вам удается быстро разбираться в таких запутанных задачах, то это означает, что вы принадлежите к узкому кругу самых сообразительных людей. Следующая загадка не уступает по сложности всем остальным, ведь будет непросто найти сову, которая умело спряталась между деревьев.

При этом количество времени, которое дается на выполнение этой задачи – всего 10 секунд, пишет Fresherslive. И каждый, кто хочет уложиться в это время, должен будет очень сильно спешить.

На картинке мы видим густой лес. Однако деревья в нем почти совсем без веток и листьев – лишь на некоторых из них заметно небольшое количество веточек. Ближе к земле есть заросли зеленых кустов.

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На первый взгляд кажется, что в таком пустом лесном пейзаже нет ни одной живой души, но на самом деле это не так. Где-то между деревьями спряталась сова, которая старается быть незаметной. Проверьте, удастся ли вам перехитрить птичку и найти ее тайник.

Чтобы легче было искать, можно использовать следующую методику: поделить картинку на определенные участки и осматривать каждый участок по очереди.

А когда правильный ответ уже будет у вас "в руках", можете предложить эту загадку также вашим родным и друзьям. Ведь интересно будет узнать, кто из вас обгонит всех остальных и быстрее всего справится с этой задачей.

Нужно найти сову в лесу за 10 секунд/ fresherslive

Если вам не удается найти сову, даем подсказку – обратите внимание на ствол второго дерева, если считать слева на право.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Сова спряталась на дереве/ fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти мопса на картинке за 10 секунд. Увидеть животное, которое спряталось на оживленной улице, будет непросто, и справятся с этим лишь очень внимательные люди.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти медведя в лесу за 14 секунд. Только люди с чрезвычайной наблюдательностью смогут выполнить эту задачу.

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