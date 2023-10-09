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Нужно найти медведя в лесу за 14 секунд: невероятная оптическая иллюзия

Алёна Воронина
9 октября 2023, 06:55
Только люди с чрезвычайной наблюдательностью смогут выполнить эту задачу.
Оптическая иллюстрация, медведь
Нужно найти медведя в лесу за 14 секунд/ коллаж: Главред, фото: fresherslive, unsplash.com

Оптические иллюзии в подавляющем большинстве сложные и способные запутать кого-угодно, ведь они показывают реальность не такой, какой она есть на самом деле. Часто в таких загадках разгадка лежит очень глубоко, и добраться до нее непросто. В следующей оптической иллюзии нужно найти скрытого медведя в лесных зарослях.

На разгадывание загадки есть всего 14 секунд, пишет Fresherslive. Поэтому придется быть максимально внимательными и сосредоточенными, если вы хотите найти разгадку.

На картинке мы видим практически кромешный лес, где солнечные лучи лишь едва-едва пробиваются из-за деревьев. Земля между деревьев густо поросла зеленым мхом, а в зоне доступности взгляда не видно ни одного животного или человека.

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Но на самом деле где-то в этих чащах спрятался медведь, заметить которого смогут лишь очень внимательные и наблюдательные люди.

Если вы считаете, что справитесь с задачей, тогда берите секундомер или таймер для засекания времени и вперед.

Когда разгадаете загадку, можете предложить ее также своим родным и друзьям – вдруг они тоже захотят проверить свою наблюдательность. А потом вы можете сравнить, у какого сколько времени ушло на эту задачу, и определить победителя.

Оптическая иллюзия
Нужно найти медведя в лесу за 14 секунд/ fresherslive

Если вам не удается найти медведя, даем небольшую подсказку – внимательно осмотрите место за ветками в правой части рисунка.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Оптическая иллюзия
Медведь спрятался за ветками/ fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти цифру 5 среди 3 за 10 секунд. Если вы уверены, что можете бросить себе вызов и посоревноваться со временем, разгадывая загадки на скорость, тогда готовьтесь к сложностям.

Также ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти кота на картинке за 16 секунд. Такая загадка способна запутать кого угодно. Если вам удастся быстро найти животное, вы попадете в узкий круг самых сообразительных людей.

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