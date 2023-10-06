Только гении найдут кота на картинке за 16 секунд: непревзойденная оптическая иллюзия

Такая загадка способна запутать кого угодно. Если вам удастся быстро найти животное, вы попадете в узкий круг самых сообразительных людей.

https://glavred.info/life/tolko-genii-naydut-kota-na-kartinke-za-16-sekund-neprevzoydennaya-opticheskaya-illyuziya-10506025.html Ссылка скопирована

Нужно найти кота на картинке за 16 секунд/ коллаж: Главред, фото: fresherslive, unsplash.com

Оптические иллюзии и головоломки помогают держать в тонусе мозг и развивать смекалку. Также таким способом можно хорошо натренировать свою внимательность. Если вы хотите проверить, насколько вы внимательный человек, то вам в этом поможет следующая загадка, в которой нужно отыскать кота на картинке.

На задание дается ограниченное количество времени – всего 16 секунд, пишет Fresherslive. Если вы готовы бросить себе вызов и посоревноваться со временем, тогда вперед.

На картинке изображены два заброшенных старых автомобиля, которые, очевидно, стоят на одном месте уже давно. Под влиянием времени авто стали напоминать груды металлолома. Рядом с ними также лежат старые металлические бочки и другие предметы.

видео дня

Где-то на этой жуткой картинке незаметно притаился котик. Найти его будет очень сложно, ведь навыки маскировки у этого четвероногого на самом высоком уровне. Попробуйте проверить свою наблюдательность и перехитрить сообразительную зверушку.

Внимательно осмотрите каждый закоулок картинки. Для того, чтобы следить за временем и при этом не отвлекаться, будет удобно использовать часы или секундомер.

Когда завершите выполнять задание, можете предложить его своей семье и друзьям, а затем проверить, кто из вас справился быстрее всего.

Нужно найти кота на картинке за 16 секунд/ fresherslive

Если вам не удается найти хитрого кота, даем небольшую подсказку – внимательно присмотритесь к месту внизу под красной бочкой.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Кот спрятался возле бочки/ fresherslive

Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти число 780 за 10 секунд. Большое количество чисел на картинке сможет запутать любого, поэтому справиться с задачей так быстро смогут лишь единицы.

Также ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти поросенка в цирке за 15 секунд. Животное спряталось так хорошо, что лишь единицы смогут его найти, а еще меньше людей сможет уложиться в предложенное время.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.