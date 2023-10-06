Только гении найдут кота на картинке за 16 секунд: непревзойденная оптическая иллюзия

Оптические иллюзии и головоломки помогают держать в тонусе мозг и развивать смекалку. Также таким способом можно хорошо натренировать свою внимательность. Если вы хотите проверить, насколько вы внимательный человек, то вам в этом поможет следующая загадка, в которой нужно отыскать кота на картинке.
На задание дается ограниченное количество времени – всего 16 секунд, пишет Fresherslive. Если вы готовы бросить себе вызов и посоревноваться со временем, тогда вперед.
На картинке изображены два заброшенных старых автомобиля, которые, очевидно, стоят на одном месте уже давно. Под влиянием времени авто стали напоминать груды металлолома. Рядом с ними также лежат старые металлические бочки и другие предметы.
Где-то на этой жуткой картинке незаметно притаился котик. Найти его будет очень сложно, ведь навыки маскировки у этого четвероногого на самом высоком уровне. Попробуйте проверить свою наблюдательность и перехитрить сообразительную зверушку.
Внимательно осмотрите каждый закоулок картинки. Для того, чтобы следить за временем и при этом не отвлекаться, будет удобно использовать часы или секундомер.
Когда завершите выполнять задание, можете предложить его своей семье и друзьям, а затем проверить, кто из вас справился быстрее всего.
Если вам не удается найти хитрого кота, даем небольшую подсказку – внимательно присмотритесь к месту внизу под красной бочкой.
Внизу мы оставили правильный ответ.
Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти число 780 за 10 секунд. Большое количество чисел на картинке сможет запутать любого, поэтому справиться с задачей так быстро смогут лишь единицы.
Также ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти поросенка в цирке за 15 секунд. Животное спряталось так хорошо, что лишь единицы смогут его найти, а еще меньше людей сможет уложиться в предложенное время.
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