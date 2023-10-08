Нужно найти быка на картинке за 15 секунд: загадка для самых внимательных

Не каждому удастся разгадать эту загадку, еще и за такой короткий промежуток времени.

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Нужно найти быка на картинке за 15 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, fresherslive

Головоломки и оптические иллюзии помогают нам держать в тонусе мозг и тренировать свою смекалку и наблюдательность. Если выделять на такие загадки хотя бы небольшое количество времени каждый день, то уже скоро можно заметить, насколько сильно обострится ваша внимательность. Следующая загадка покорится не каждому, ведь нужно будет найти быка на сказочной картинке с птицами.

На выполнение задания дается всего 15 секунд, что делает его еще более сложным, пишет Fresherslive. Если вы готовы бросить себе вызов и посоревноваться со временем, тогда вперед.

На картинке мы видим загадочный сказочный сюжет – птицы летят над полями, часть которых покрыта цветами. Кое-где мы видим дома среди полей. В таком затейливом сюжете довольно трудно будет найти быка, который очень хорошо спрятан среди других элементов рисунка.

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Попробуйте окинуть глазом картинку и оценить, где могло бы быть скрыто животное. Если не удается заметить быка невооруженным глазом, тогда запаситесь терпением и попробуйте осмотреть каждый закоулок картинки.

Для контроля за потраченным временем можно воспользоваться таймером или секундомером.

Когда выполните задание, можете предложить его своим родным и друзьям – вдруг они также захотят проверить свою внимательность и наблюдательность. А потом вы можете сверить время, которое каждый из вас потратит на выполнение задания, и определить победителя, который потратит на загадку меньше всего времени.

Нужно найти быка на картинке за 15 секунд/ fresherslive

Если вам не удается найти быка на рисунке, даем подсказку – обратите внимание на дом с правого края картинки. Ничего странного там не замечаете?

Внизу мы оставили правильный ответ.

Бык спрятан возле дома/ fresherslive

Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти кота на картинке за 16 секунд. Такая загадка способна запутать кого угодно. Если вам удастся быстро найти животное, вы попадете в узкий круг самых сообразительных людей.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти 6 скрытых слов на рисунке за 12 секунд. Не каждый сможет справиться с этой задачей, тем более за такой короткий промежуток времени.

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