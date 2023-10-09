Как правильно говорить – "мати" или "матір": Авраменко удивил ответом

Также языковед объяснил, как правильно употреблять слово "тато" во множественном числе. По его словам, в употреблении этого слова часто встречаются ошибки.

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Авраменко объяснил, как правильно говорить – "мати" или "матір"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

К словам "мати" и "матір" мы все привыкли, но не каждый сможет объяснить, в каких именно случаях нужно использовать первое слово, а в каких – второе.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, чем именно отличаются эти слова и правильно ли мы их используем.

"Как правильно сказать – "мати" или "матір"? Отвечаю: существительные "мати" и "матір" – это формы одного слова. Всё очень просто. "Мати" – это форма именительного падежа (кто? что?), а "матір" – винительного (кого? что?)", – объяснил языковед.

Например, на картине мы видим "кого? что?" – "матір" (винительный падеж), а на иконах малого Иисуса держит на руках "кто? что?" – "мати" (именительный падеж).

Также Авраменко рассказал, что часто у украинцев возникает вопрос, как употреблять слово "тато" во множественном числе. По словам языковеда, путаница может возникать, в частности, из-за того, что разные источники предоставляют разную, иногда даже диаметрально противоположную информацию о ударении слова "тато" во множественном числе.

"Мы же будем ориентироваться на действующее правописание. Так что запомните – во множественном числе надо сказать не "татИ", а "тАти". Например, счастливые "тАти" забирают детей из садика. А в родительном падеже возможны две формы – нет "кого?" – и "тАт", и "тАтів", – отметил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно говорить – "мати" или "матір":

Ранее языковед Авраменко рассказал, почему нельзя путать слова "любити" и "кохати". В определенных случаях эти слова можно использовать как синонимы, но отнюдь не всегда.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Также ранее Авраменко пояснил, почему нельзя говорить "підніматися вверх" и "офіційні документи". Большинство людей не замечают ошибок в словосочетаниях "вітати з досягнутими успіхами", "виправляти наявні помилки" и ряде других.

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