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Как правильно говорить – "жилий" или "житловий будинок": Авраменко расставил точки над "і"

Алёна Воронина
11 октября 2023, 06:35
Эти слова имеют разное значение, поэтому не стоит путать их в речи.
Украинский язык, Александр Авраменко
Авраменко объяснил, как правильно говорить – "жилий" или "житловий будинок"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Часто в речи может возникать вопрос, какое слово нужно использовать в том или ином контексте – "жилий" или "житловий".

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, чем отличаются эти слова и как правильно их использовать.

"Сегодня мы поведем разговор о близкозвучных словах "жилий" и "житловий". В чем же заключается разница? Правильно сказать "жилий фонд міста" или "житловий"? Конечно же "житловий фонд міста", – отметил языковед.

Он объяснил, что "житловий" – это тот, который относится к жилью или предназначен для жизни людей. Например, "житловий фонд міста", "житловий будинок", "житлова площа" или же "Житловий кодекс".

В то же время "жилий" – это обжитый, тот, в котором живут люди. Поэтому на этапе строительства дом "житловий", а вот когда в него заселятся люди и хоть немного поживут, то он станет "жилим".

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно говорить – "жилий" или "житловий будинок":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, как правильно говорить - "мати" или "матір". Также языковед объяснил, как правильно употреблять слово "тато" во множественном числе. По его словам, в употреблении этого слова очень часто встречаются ошибки.

Также ранее языковед объяснил, как правильно говорить - "поїзд" или "потяг". Одно из этих слов более распространено в использовании. Также языковед объяснил, как правильно говорить – "посадка на поїзд продовжується" или "триває".

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