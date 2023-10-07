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Почему нельзя путать слова "любити" и "кохати": Авраменко объяснил разницу

Алёна Воронина
7 октября 2023, 06:35
В определенных случаях эти слова можно использовать как синонимы, но отнюдь не всегда.
Украинский язык, Александр Авраменко
Авраменко объяснил, почему нельзя путать слова "любити" и "кохати"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Мы привыкли, что вместо слова "люблю" часто можно использовать его синоним "кохаю". Но всегда ли так можно делать, и не будет ли это ошибкой?

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил значение каждого из этих слов и рассказал, как их правильно использовать.

"Также часто вы спрашиваете о словах "любити" и "кохати", различаются ли они по значению. Эти слова являются синонимами, они одинаковы в смысле "проявлять глубокую сердечную привязанность к кому-то". Но слова "любити" и "кохати" могут иметь и отличные значения", – объяснил языковед.

Он обратил внимание, что только "любити" употребляем тогда, когда говорим о преданности, например, "любити свій народ". Ведь мы же не скажем "кохати свій народ". Также только это слово используют в значении "нуждаться в каких-то условиях для существования", например, "верба любить вологий ґрунт".

"Только "кохати" употребляем тогда, когда говорим об уходе, воспитании, например, "викохати квітку" или "викохати гарну бороду", – отметил Авраменко.

Также он объяснил, как правильно ставить ударение в слове "люблю". Нужно говорить не "лЮблю", а "люблЮ" – ударение на последнем согласном. Так же нужно говорить не "кАжу", "рОблю", а "кажУ", "роблЮ".

Иногда можно услышать фразу "крепко люблю". Однако слова "крепко" и "кріпко" – это разговорные диалектные совпадения слова "міцно". Поэтому языковед советует употреблять слово "міцно".

Смотрите видео с объяснением Авраменко, когда стоит употреблять слово "люблю", а когда "кохаю":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко рассказал, почему нельзя говорить "попередити хворобу". Языковед подчеркнул, что невозможно "попередити хворобу" или "попередити небезпеку" – такие фразы являются калькой из русского языка. Он объяснил, каким украинским соответствием нужно заменить слово "попередити".

Также ранее языковед Авраменко рассказал, как сказать на украинском "редко, но метко" и "вешать лапшу". Во время перевода некоторых фразеологизмов с русского языка на украинский можно случайно допустить очень распространенные ошибки, о которых догадываются не все.

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