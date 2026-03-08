Укр
  Новости
  Жизнь

Что означают наклейки на бананах: секретные коды, которые стоит знать

Марина Иваненко
8 марта 2026, 10:14
Что скрывают наклейки на бананах - значение кодов, ботанические особенности плодов и их пищевая ценность, чтобы вы могли сознательно выбирать продукты каждый день.
Наклейки на бананах
Наклейки на бананах / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Что означают наклейки на бананах
  • Как определить способ выращивания фрукта
  • Какие ботанические и пищевые особенности скрывают бананы

Маленькие наклейки на бананах — это не просто элемент дизайна, а важный источник информации о происхождении и способе выращивания этого фрукта. Понимание цифровых кодов позволяет потребителю выбирать продукт, оценивая его экологичность и метод производства. Кроме того, бананы скрывают немало ботанических и технических сюрпризов, которые меняют наше представление об этом, казалось бы, привычном продукте. Главред расскажет более подробно.

Что означают цифровые коды на наклейках

Главный секрет наклейки — это четырех- или пятизначный PLU-код. Если код состоит из четырех цифр и начинается с 3 или 4, это означает, что бананы выращены методом интенсивного сельского хозяйства — с использованием минеральных удобрений и пестицидов. В то же время автор видео на канале "История на тарелке" отмечает, что бояться этого не стоит, ведь химические вещества накапливаются преимущественно в кожуре, которую мы не употребляем.

видео дня

Если же код пятизначный и начинается с 9, перед вами органический продукт, выращенный без синтетических удобрений и пестицидов. Зато цифра 8 в начале пятизначного кода свидетельствует о генетической модификации продукта.

Видео о том, что означают наклейки на бананах, можно посмотреть здесь:

Ботанические особенности банана

С научной точки зрения банан оказывается совсем не тем, чем мы его считаем. Ботанически банан — это ягода, подобно арбузу, а банановое растение — не дерево, а гигантская трава. В мире существует около тысячи разновидностей бананов, однако не все они пригодны к употреблению, что делает съедобные сорта особенно ценными для мировой экономики.

Являются ли бананы безопасными

Интересный факт: бананы считаются одними из самых радиоактивных плодов из-за высокого содержания калия. Однако уровень естественной радиации настолько мал, что даже при очень большом потреблении они не способны нанести вред организму.

Какова пищевая ценность бананов

По питательности бананы почти в полтора раза превосходят картофель, а сушеные плоды становятся в пять раз калорийнее свежих. Кроме непосредственного потребления, бананы используют как сырье для производства муки и даже кетчупа. Более того, применение находят и отходы: в некоторых странах из банановой кожуры изготавливают натуральное мыло.

Об источнике: "История на тарелке"

"История на тарелке" — это популярный украиноязычный YouTube-канал, специализирующийся на исследовании мировой истории через призму кулинарии и продуктов питания. Авторы проекта рассказывают о происхождении известных блюд, истории легендарных брендов и кулинарных традициях разных стран мира. Контент сочетает в себе познавательные факты, исторические расследования и анализ влияния еды на развитие цивилизации.

На канале можно найти видео о секретах долголетия, "темной стороне" ресторанных рейтингов или необычных гастрономических привычках древних народов. Проект активно развивается, имея более 46 тысяч подписчиков и регулярно выпуская качественные видео с интересной визуальной подачей.

