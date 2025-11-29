Укр
  Лайфхаки
  3. Лайфхаки

Бананы остаются желтыми даже через 26 дней: блогерша раскрыла необычный лайфхак

Инна Ковенько
29 ноября 2025, 03:45
22
Если бананы быстро портятся или становятся черными, это свидетельствует о неправильных условиях их хранения.
Как хранить бананы, чтобы они не чернели
Как хранить бананы, чтобы они не чернели / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Почему бананы чернеют
  • Как правильно хранить бананы, чтобы они не чернели

Бананы - один из самых любимых фруктов, но в то же время и самых капризных. Они способны превратиться из идеально спелых в мягкие и коричневые буквально за одну ночь. Главред расскажет, как хранить бананы долго и уберечь их от почернения кожуры.

Блогер Эми Кросс поделилась уникальным методом, который позволяет хранить нарезанные бананы свежими до 26 дней без потемнений и порчи. Об этом пишет Express.

видео дня

Почему бананы чернеют

Когда банан созревает, клетки его кожуры начинают выделять этилен, это газ, который действует как сигнал для ускорения созревания. Под его воздействием происходит распад пигментов, и кожура теряет яркий желтый оттенок. Этот процесс усиливается в тепле и при высокой влажности, ведь тогда этилен работает активнее. Бананы особенно чувствительны к этому механизму, поэтому даже зеленоватые плоды за несколько дней могут покрыться черными пятнами. Фактически чернеет не мякоть, а именно оболочка, которая реагирует на химические изменения внутри плода

Как хранить бананы, чтобы они не чернели

Обычно советуют обертывать плодоножку пищевой пленкой, фольгой или влажным полотенцем, чтобы замедлить процесс созревания. Однако блогер Эми Кросс рассказала об уникальном методе хранения бананов. Она нарезала их на порционные ломтики, оставляя кожуру, и положила их в стеклянную банку, которую хранила в холодильнике.

Через 26 дней она продемонстрировала результаты - кусочки бананов остались свежими, а кожура осталась желтой без всякого изменения цвета.

"Это бананы, которые я купила 13 марта, разрезала их на три части и положила в банку, поэтому им 26 дней", - рассказала Эми.

По ее словам, главной целью было проверить, сможет ли разрезанный банан оставаться свежим хотя бы 12 часов. Но результат превзошел ожидания, кусочки остались желтыми и свежими даже спустя почти месяц.

Как правильно хранить бананы в холодильнике

Если вы не хотите резать бананы, рекомендуем хранить их в прохладном, защищенном от света месте. Их следует хранить при температуре около 12 градусов. Если фруктам слишком тепло, они созревают значительно быстрее. Поэтому теплая кухня - не лучшее место для их хранения. Идеально подойдет комната без прямых солнечных лучей и с приглушенным освещением.

А вот для очищенных бананов есть еще один простой трюк. После нарезки они быстро темнеют на воздухе, но этого легко избежать. Достаточно сбрызнуть кусочки лимонным или ананасовым соком, и они останутся свежими и привлекательными. Такой способ особенно хорошо работает во фруктовых салатах, где важно сохранить аппетитный вид ингредиентов.

Смотрите видео о том, как правильно хранить бананы дома:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

холодильник бананы лайфхак
Меняет историю России - историк раскрыл истинное значение слова "Кремль"

Меняет историю России - историк раскрыл истинное значение слова "Кремль"

Китайский гороскоп на сегодня 29 ноября: Быкам - стресс, Змеям - ссоры

Китайский гороскоп на сегодня 29 ноября: Быкам - стресс, Змеям - ссоры

Худющую Кейт Миддлтон засняли во время королевского визита

Худющую Кейт Миддлтон засняли во время королевского визита

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Козерогам - обман, Водолеям - новость, Рыбам - пауза

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Козерогам - обман, Водолеям - новость, Рыбам - пауза

"Брось Тараса": участница "Холостяка" раскрыла, почему девушки уходят от Цимбалюка

"Брось Тараса": участница "Холостяка" раскрыла, почему девушки уходят от Цимбалюка

