Может стать даже вредным: одно место, где никогда не стоит хранить шоколад

Условия хранения шоколада сильно влияют на его вкус.

https://glavred.info/lifehack/mozhet-stat-dazhe-vrednym-odno-mesto-gde-nikogda-ne-stoit-hranit-shokolad-10717793.html Ссылка скопирована

Как хранить шоколад / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Что влияет на срок хранения шоколада

Что означает белый налет на шоколаде

Почти все люди любят шоколад. Это тот вид сладостей, которые поражают своим вкусом и приносят настоящее удовольствие. Поэтому многим хочется продлить его срок хранения без потери вкуса.

Главред решил разобраться, как правильно хранить шоколад.

видео дня

Можно ли хранить шоколад в холодильнике

Эксперт по хранению продуктов питания Джошуа Хьюстон рассказал, что спорный вопрос о том, хранить ли шоколад в холодильнике или в шкафу, разделяет многие семьи, и ярые сторонники каждого метода часто спорят о правильной технике, пишет express.co.uk.

Однако, он отметил, что хранение шоколада в холодильнике вредно по нескольким причинам.

"Во-первых, то, что шоколад может легко поглощать вкусы других продуктов в вашем холодильнике. Во-вторых, если вы охладите свои сладости, вы можете заметить, что холод может сделать их невкусными. Это лишает вас части удовольствия и наслаждения, которые может приносить шоколад", - говорится в сообщении.

Почему шоколад становится белым

Часто можно увидеть, что шоколад приобретает непривлекательный белый вид, будто он заплесневел. Это также связано с охлаждением.

"Обесцвечивание - еще одна большая проблема, которая случается, когда влага в холодильнике приводит к "сахарному налету", то есть когда сахар поднимается на поверхность", - говорит эксперт.

Где лучше всего хранить шоколад

По мнению эксперта, шкаф - лучший вариант для хранения шоколада.

Он также добавил, что идеальная температура для шоколада составляет от 12 до 18 градусов, поскольку любая более высокая температура может привести к его плавлению.

"Также убедитесь, что шоколад не подвергается прямым солнечным лучам, поскольку это не только вызывает "сахарный налет", но и является одним из факторов, приводящих к плавлению. Сахарный налет все еще безопасен для употребления, но он будет выглядеть не так привлекательно, а вкус может несколько отличаться", - подчеркнул он.

Сколько времени можно хранить шоколад

Продолжительность хранения зависит от вида шоколада:

темный - до 2 лет;

молочный - до 1 года;

белый - до 4-6 месяцев.

Эти сроки актуальны при условии правильного хранения. Особенно стоит помнить, что молочный и белый шоколад содержат молочные жиры, которые быстрее портятся.

Какие продукты не стоит хранить в холодильнике / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред