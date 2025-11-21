Может стать даже вредным: одно место, где никогда не стоит хранить шоколад

Вы узнаете:
Почти все люди любят шоколад. Это тот вид сладостей, которые поражают своим вкусом и приносят настоящее удовольствие. Поэтому многим хочется продлить его срок хранения без потери вкуса.
Главред решил разобраться, как правильно хранить шоколад.
Можно ли хранить шоколад в холодильнике
Эксперт по хранению продуктов питания Джошуа Хьюстон рассказал, что спорный вопрос о том, хранить ли шоколад в холодильнике или в шкафу, разделяет многие семьи, и ярые сторонники каждого метода часто спорят о правильной технике, пишет express.co.uk.
Однако, он отметил, что хранение шоколада в холодильнике вредно по нескольким причинам.
"Во-первых, то, что шоколад может легко поглощать вкусы других продуктов в вашем холодильнике. Во-вторых, если вы охладите свои сладости, вы можете заметить, что холод может сделать их невкусными. Это лишает вас части удовольствия и наслаждения, которые может приносить шоколад", - говорится в сообщении.
Почему шоколад становится белым
Часто можно увидеть, что шоколад приобретает непривлекательный белый вид, будто он заплесневел. Это также связано с охлаждением.
"Обесцвечивание - еще одна большая проблема, которая случается, когда влага в холодильнике приводит к "сахарному налету", то есть когда сахар поднимается на поверхность", - говорит эксперт.
Где лучше всего хранить шоколад
По мнению эксперта, шкаф - лучший вариант для хранения шоколада.
Он также добавил, что идеальная температура для шоколада составляет от 12 до 18 градусов, поскольку любая более высокая температура может привести к его плавлению.
"Также убедитесь, что шоколад не подвергается прямым солнечным лучам, поскольку это не только вызывает "сахарный налет", но и является одним из факторов, приводящих к плавлению. Сахарный налет все еще безопасен для употребления, но он будет выглядеть не так привлекательно, а вкус может несколько отличаться", - подчеркнул он.
Сколько времени можно хранить шоколад
Продолжительность хранения зависит от вида шоколада:
- темный - до 2 лет;
- молочный - до 1 года;
- белый - до 4-6 месяцев.
Эти сроки актуальны при условии правильного хранения. Особенно стоит помнить, что молочный и белый шоколад содержат молочные жиры, которые быстрее портятся.
