Герметичная тара не спасает от вредителей: простой способ, который сохранит фасоль

Как уберечь фасоль от жучков и не допустить заражения зерновкой во время хранения.

Фасолевая зерновка может испортить фасоль во время хранения / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Как заморозить фасоль, чтобы сохранить ее надолго

Почему нельзя обрабатывать стручки инсектицидами

Какую ошибку совершают хозяйки во время хранения

Самым распространенным врагом фасоли является фасолевая зерновка - мелкий жук, который откладывает яйца еще на зеленых стручках в поле. Личинки проникают внутрь бобов и остаются там до осени, а затем выедают зерна изнутри. Именно поэтому заражение фасоли происходит еще во время роста, а не уже во время хранения.

Главред решил выяснить, как правильно хранить фасоль и избежать вредителей.

Эксперт по садоводству Виктория Чернова в своем YouTube-канале рассказала, что во время хранения маленькие жучки могут выходить из бобов и быстро распространяться на другие крупы, загрязняя кухню.

Как предотвратить заражение

По словам Черновой, фасоль нужно хранить в герметично закрытых контейнерах, чтобы ограничить доступ воздуха и не дать вредителям размножиться. Она не советует обрабатывать зеленые стручки инсектицидами, ведь это может повлиять на безопасность продукта.

Зато специалист рекомендует после сбора урожая просушенную фасоль подвергнуть температурной обработке. Самый эффективный метод - замораживание.

"Фасоль следует держать в морозильнике не менее двух недель в плотно закрытых боксах. Низкая температура убивает личинок вредителей", - пояснила эксперт.

После этого продукт можно пересыпать в плотно закрытые контейнеры для длительного хранения.

Впрочем, Виктория предупреждает, что такая термообработка уничтожает семенную всхожесть, поэтому фасоль для посева таким способом хранить нельзя.

Специалист добавляет, что сама пользуется этой методикой уже не один год и советует отдельно хранить различные крупы в герметичных сосудах, чтобы предотвратить распространение вредителей.

Подробнее о методе хранения фасоли - в видео Виктории Черновой на YouTube.

О персоне: Виктория Чернова Виктория Чернова - автор одноименного YouTube канала, который посвящен садоводству, огородничеству и ландшафтному дизайну. На нее уже подписалось 8 тысяч пользователей. "Люблю землю, люблю на ней работать. Люблю то, что делаю и то, о чем рассказываю Вам", - говорится в описании канала.

