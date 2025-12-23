Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Гениальный приём взорвал Сеть: нержавейка сияет и холодильник выглядит как новый

Алексей Тесля
23 декабря 2025, 16:30
32
Использование агрессивной бытовой химии рядом с продуктами нежелательно, проще приготовить экологичный раствор самостоятельно.
Что положить в холодильник, чтобы убрать запах
Раскрыт секрет чистого холодильника / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Использование агрессивной бытовой химии рядом с продуктами нежелательно
  • Белый уксус, напротив, безопасен — его используют даже в кулинарии

Генеральную уборку холодильника можно провести быстро и без лишних усилий — интенсивно тереть поверхности не потребуется.

Эксперты по бытовой гигиене уверяют, что для этого вовсе не нужны магазинные средства: самым эффективным и безопасным вариантом остаётся обычный столовый уксус, пишет Express.

видео дня

Использование агрессивной бытовой химии рядом с продуктами нежелательно. Гораздо проще приготовить экологичный раствор самостоятельно: достаточно смешать тёплую воду и белый уксус в равных пропорциях и перелить смесь в пульверизатор. За счёт своей кислотности уксус легко разрушает жир, налёт и загрязнения внутри холодильника.

Промышленные чистящие средства могут быть опасны тем, что продукты активно впитывают запахи и влагу из воздуха. Даже после смывания на поверхностях нередко остаются следы химии, которые способны повлиять на вкус и качество еды.

Белый уксус, напротив, безопасен — его используют даже в кулинарии. Он обладает природными антибактериальными свойствами и эффективно уничтожает микробы, одновременно справляясь с липкими пятнами и следами пролитых жидкостей. При этом вся очистка занимает считанные минуты.

Как быстро и эффективно вымыть холодильник:

  • Полностью освободите холодильник от продуктов — за 10 минут они не успеют испортиться.
  • Полки и выдвижные ящики промойте в раковине с обычным средством для посуды и оставьте сохнуть.
  • Распылите уксусный раствор на внутренние стенки, полки и резиновый уплотнитель дверцы.
  • Дайте смеси подействовать около пяти минут — этого достаточно, чтобы загрязнения размягчились.
  • Протрите поверхности влажной тканью, затем насухо вытрите чистой салфеткой, чтобы избежать появления плесени.
  • Верните высохшие детали на место и разложите продукты обратно.

Такой способ позволяет быстро привести холодильник в идеальный порядок без химии и лишних усилий.

Как убрать неприятный запах из холодильника инфографика
/ Главред

Эксперты раскрыли способ чистки холодильника: главное

Если в холодильнике появились тёмные разводы или признаки плесени, можно обойтись простым и безопасным средством, приготовленным дома. Соедините соль с белым уксусом до консистенции густой массы, распределите её по загрязнённым участкам и дайте подействовать 5–10 минут. Затем бережно протрите поверхность мягкой салфеткой. Этот состав хорошо удаляет загрязнения, а уксус при этом обеззараживает поверхность и уничтожает споры плесени, снижая риск их повторного появления.

Смотрите видео - секрет чистого холодильника:

Эксперт объяснил, как безопасно мыть холодильник. Он советует использовать две салфетки из микрофибры: одну для очистки, другую — для полировки полок.

Труднодоступные места лучше чистить палочками или шпателями с микрофиброй, а для удобства использовать магнитный фонарик. Перед уборкой холодильник нужно полностью освободить и вымыть съёмные детали отдельно.

Ранее сообщалось о том, как правильно хранить любимый продукт в холодильнике. Сыр - капризный продукт из-за высокого содержания влаги.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему лук не стоит хранить в холодильнике. Эксперт рассказала, как правильно хранить лук, чтобы он оставался свежим месяцами.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

холодильник лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Массированная атака РФ 23 декабря: эксперт раскрыл стратегическую цель ударов по энергетике

Массированная атака РФ 23 декабря: эксперт раскрыл стратегическую цель ударов по энергетике

17:15Украина
Повышение тарифов на воду в Украине: в правительстве сделали важное заявление

Повышение тарифов на воду в Украине: в правительстве сделали важное заявление

16:06Экономика
Атака РФ была внезапной: военный сообщил о тяжелых боях в приграничье

Атака РФ была внезапной: военный сообщил о тяжелых боях в приграничье

14:13Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
25 декабря или 7 января: священник сказал, когда правильно праздновать Рождество

25 декабря или 7 января: священник сказал, когда правильно праздновать Рождество

Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Для здоровья кишечника: ученые назвали напиток, который стоит пить ежедневно

Для здоровья кишечника: ученые назвали напиток, который стоит пить ежедневно

Где именно нужно убрать в день перед Святвечером: строгие приметы 23 декабря

Где именно нужно убрать в день перед Святвечером: строгие приметы 23 декабря

Доллар перед Рождеством "летит" в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

Доллар перед Рождеством "летит" в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

Последние новости

17:15

Массированная атака РФ 23 декабря: эксперт раскрыл стратегическую цель ударов по энергетике

17:12

Базовый гардероб на зиму: какие свитера добавят образу модную изюминкуВидео

16:54

Гороскоп на сегодня 23 декабря: Львам - приятные моменты, Скорпионам - ссора

16:54

Без заморочек: рецепт божественного десерта из двух ингредиентов за 10 минут

16:30

Гениальный приём взорвал Сеть: нержавейка сияет и холодильник выглядит как новыйВидео

Когда ждать завершения войны в Украине: важный прогноз на 2026 годКогда ждать завершения войны в Украине: важный прогноз на 2026 год
16:26

Придется заплатить 55 000 гривен: водителей массово штрафуют за "лишнюю" одежду

16:22

Поздравления с Рождеством: теплые словам и красивые картинки

16:14

"Должны были": кто отказался от участия в "Танцах со звездами"

16:07

Мощно отработали F-16: в ВС назвали особенность отражения ночной атаки РФ

Реклама
16:06

Повышение тарифов на воду в Украине: в правительстве сделали важное заявление

15:56

"Была погоня за карьерой": Педан признался, почему не работает на Рождество

15:45

Королевский салат на новогодний стол - идеальное сочетание всех ингредиентовВидео

15:43

В жизни трех знаков зодиака заканчивается "черная полоса": проблемы позади

15:37

Не нужно "ухаживать" за девушкой - украинский вариант русского словаВидео

15:29

Оставлять грязную посуду на ночь категорически нельзя: чем грозит такая привычка

15:18

Кирилл Буданов является политиком нового типа, - Forbes

15:14

Украина может пойти на территориальные уступки: в Германии назвали условие

15:14

Пять пород собак, которые безмуно любят своего хозяина

15:12

Активисты Stop Odrex сообщили о блокировке работы сайта после жалоб клиники

15:09

Предательница Повалий приватно выступила для Путина — как это было

Реклама
15:04

В деле против экс-главы ГСА задействовали агента НАБУ с гражданством России, который сидел за мошенничество, - Сальников

14:47

Возвращение Танцев со звездами и особый эфир ТСН: что покажет 1+1 Украина в рождественско-новогодний период

14:39

Не менее 33 лет стажа: при каких условиях украинцы могут выйти на пенсию в 60 лет

14:38

Запасы начинают уменьшаться: в Украине скоро подорожает ряд продуктов

14:13

Атака РФ была внезапной: военный сообщил о тяжелых боях в приграничье

14:01

Выбрасывать точно не нужно: как с пользой использовать хвою от елки

13:54

Заряд праздничного настроения: топ-7 лучших новогодних комедий (часть 1)

13:54

Влупит снег и морозы до -12 градусов: украинцам рассказали о погоде на Рождество

13:43

"Нормально": Готочкина рассказала, трудно ли ей скрывать роман с Цымбалюком

13:25

Как сохранить свежесть новогодней елки надолго: советы эксперта

13:24

Настя Каменских покинула США и решилась на изменения внешности — деталиВидео

13:09

"Ожидается рост": эксперт предупредил об изменении курса одной из валют в январе

13:08

Гороскоп Таро на сегодня 24 декабря: Рыбам - открывается путь, Весам - ответы

13:01

Новые соцстандарты-2026: кому повысят зарплаты в 2,5 раза в новом году

12:41

Люди выбегали с криком: киевляне рассказали о моменте удара РФ по жилому дому

12:34

"Впервые признаюсь": Lida Lee подтвердила роман с Даниэлем СалемомВидео

12:32

"Кинжалы", "Искандеры" и дроны: РФ выпустила по Украине более 600 воздушных целей

12:13

"Узнал ночью": молчун Леонтьев испытал тяжелую утрату

12:12

"Променял футбол на женщину": возлюбленный Квитковой попал в громкий скандал

12:00

НДС на электрокары, пенсии по-новому и евро по 51: что меняется для украинцев с 1 января

Реклама
11:51

"Вертолет разорвало в клочья": в Черкасской области разбился Ми-24, погиб Герой Украины

11:47

Как вывести старые пятна на кухонных полотенцах: простые и рабочие методы

11:45

Что имеет самый ужасный запах в мире: ученые назвали неожиданных претендентовВидео

11:39

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 декабря (обновляется)

11:24

Какой 24 декабря церковный праздник: что можно и нельзя делать в этот день

11:10

"Тур по врачам": Астафьева сделала заявление на фоне слухов о тяжелом диагнозе

10:59

Китайский гороскоп на завтра 24 декабря: Лошадям - обиды, Свиньям - беспокойство

10:50

РФ нанесла массированный удар по энергетике: почти вся Ровенщина без света, ситуация сложная

10:38

"Циничный удар в канун Рождества": Свириденко рассказала о последствиях атаки РФ

10:36

Лучше обойти: почему нельзя переступать через человека

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять