Гениальный приём взорвал Сеть: нержавейка сияет и холодильник выглядит как новый

Использование агрессивной бытовой химии рядом с продуктами нежелательно, проще приготовить экологичный раствор самостоятельно.

Раскрыт секрет чистого холодильника / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Использование агрессивной бытовой химии рядом с продуктами нежелательно

Белый уксус, напротив, безопасен — его используют даже в кулинарии

Генеральную уборку холодильника можно провести быстро и без лишних усилий — интенсивно тереть поверхности не потребуется.

Эксперты по бытовой гигиене уверяют, что для этого вовсе не нужны магазинные средства: самым эффективным и безопасным вариантом остаётся обычный столовый уксус, пишет Express.

Использование агрессивной бытовой химии рядом с продуктами нежелательно. Гораздо проще приготовить экологичный раствор самостоятельно: достаточно смешать тёплую воду и белый уксус в равных пропорциях и перелить смесь в пульверизатор. За счёт своей кислотности уксус легко разрушает жир, налёт и загрязнения внутри холодильника.

Промышленные чистящие средства могут быть опасны тем, что продукты активно впитывают запахи и влагу из воздуха. Даже после смывания на поверхностях нередко остаются следы химии, которые способны повлиять на вкус и качество еды.

Белый уксус, напротив, безопасен — его используют даже в кулинарии. Он обладает природными антибактериальными свойствами и эффективно уничтожает микробы, одновременно справляясь с липкими пятнами и следами пролитых жидкостей. При этом вся очистка занимает считанные минуты.

Как быстро и эффективно вымыть холодильник:

Полностью освободите холодильник от продуктов — за 10 минут они не успеют испортиться.

Полки и выдвижные ящики промойте в раковине с обычным средством для посуды и оставьте сохнуть.

Распылите уксусный раствор на внутренние стенки, полки и резиновый уплотнитель дверцы.

Дайте смеси подействовать около пяти минут — этого достаточно, чтобы загрязнения размягчились.

Протрите поверхности влажной тканью, затем насухо вытрите чистой салфеткой, чтобы избежать появления плесени.

Верните высохшие детали на место и разложите продукты обратно.

Такой способ позволяет быстро привести холодильник в идеальный порядок без химии и лишних усилий.

Эксперты раскрыли способ чистки холодильника: главное

Если в холодильнике появились тёмные разводы или признаки плесени, можно обойтись простым и безопасным средством, приготовленным дома. Соедините соль с белым уксусом до консистенции густой массы, распределите её по загрязнённым участкам и дайте подействовать 5–10 минут. Затем бережно протрите поверхность мягкой салфеткой. Этот состав хорошо удаляет загрязнения, а уксус при этом обеззараживает поверхность и уничтожает споры плесени, снижая риск их повторного появления.

Смотрите видео - секрет чистого холодильника:

Эксперт объяснил, как безопасно мыть холодильник. Он советует использовать две салфетки из микрофибры: одну для очистки, другую — для полировки полок.

Труднодоступные места лучше чистить палочками или шпателями с микрофиброй, а для удобства использовать магнитный фонарик. Перед уборкой холодильник нужно полностью освободить и вымыть съёмные детали отдельно.

