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Как хранить выключенный холодильник, чтобы не сломать его

Анна Косик
17 сентября 2024, 04:03
118
Иногда возникает вопрос, что делать с холодильником, когда он не используется, а это очень важно знать.
Холодильник
Как правильно "законсервировать" холодильник / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Холодильник - привычная для быта каждого вещь, но затяжной отпуск, переезд или многодневная командировка заставляют задуматься, как сохранить свежесть в выключенном холодильнике.

Пользователи Quora поделились советами, как оставить холодильник на долгое время безопасно. В первую очередь стоит убрать все продукты из него и отмыть доступные поверхности от загрязнений.

"Желейные пятна, разлитая газировка, любое органическое вещество, оставшееся внутри, привлечет внимание жуков", - отмечают в обсуждении.

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Прежде чем выключить его, перекройте подачу воды в автоматический льдогенератор, если он есть, и дайте льдогенератору пройти через последнюю партию кубиков. Далее, если вы планируете покинуть дом на длительный период, выключите холодильник.

Все двери холодильника следует оставить открытыми, чтобы обеспечить циркуляцию свежего воздуха. Нет необходимости класть внутрь что-то для этого дополнительно.

Сразу возникает вопрос, сколько можно держать холодильник в выключенном состоянии. Ограничений по этому поводу нет, если он чистый, выключенный и с открытой дверью. Вероятно, через шесть месяцев вам придется вытереть немного пыли и убрать паутину, но убрать это будет не проблемой и на работу холодильника не повлияет.

Что такое Quora?

Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 г. веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.

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