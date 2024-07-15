Быстро и без химии: как избавиться от запаха тухлого мяса в холодильнике

Запах тухлого мяса - один из самых стойких и неприятных, но от него можно быстро избавиться, если знать несколько правил.

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Как избавиться от запаха тухлого мяса в холодильнике / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Проблема запаха в холодильнике преследует многих домохозяек, но запах протухшего мяса считается самым стойким. Избавиться от него очень сложно, но Главред собрал несколько полезных советов, которые помогут вам во время уборки.

Как можно избавиться от запаха тухлого мяса

В первую очередь необходимо выбросить протухшее мясо. Съемные детали необходимо отсоединить и тщательно промыть с моющим средством. Для лучшего результата после мытья их нужно подержать в ледяной воде. При промывке особое внимание следует обратить на пластик и резину, в такие пористые материалы резкие запахи впитываются сильнее.

Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

Чем вывести трупный запах из холодильника

Сода. Содовый раствор готовится следующим образом: 2 ст. л. соды растворить в 1,5 л. теплой воды. Средство наносится на внутренние стенки холодильника на 20 минут, позже смывается водой.

Содовый раствор готовится следующим образом: 2 ст. л. соды растворить в 1,5 л. теплой воды. Средство наносится на внутренние стенки холодильника на 20 минут, позже смывается водой. Уксус. Смешайте уксус и воду в равных пропорциях. Этим средством нужно протереть всю поверхность холодильника внутри и оставить на 15 минут, после чего смыть раствор водой. Дополнительно можно пропитать уксусом ткань и положить внутрь холодильной камеры на 2-3 часа. На ночь дверцу оставить открытой.

Смешайте уксус и воду в равных пропорциях. Этим средством нужно протереть всю поверхность холодильника внутри и оставить на 15 минут, после чего смыть раствор водой. Дополнительно можно пропитать уксусом ткань и положить внутрь холодильной камеры на 2-3 часа. На ночь дверцу оставить открытой. Нашатырный спирт. 7-12 капель нашатыря добавить в литр воды. Используется этот раствор так, как и уксус.

7-12 капель нашатыря добавить в литр воды. Используется этот раствор так, как и уксус. Хозяйственное мыло. Обычное кусковое хозяйственное мыло нужно натереть на терке и растворить его в кипятке. Затем протрите раствором все контейнеры и полки, оставьте на 30 минут и смойте. Такой способ подходит для избавления от легкого тухлого запаха.

Обычное кусковое хозяйственное мыло нужно натереть на терке и растворить его в кипятке. Затем протрите раствором все контейнеры и полки, оставьте на 30 минут и смойте. Такой способ подходит для избавления от легкого тухлого запаха. Лимон. Выжмите сок лимона на ткань и протрите ею внутреннюю поверхность холодильника. Также положите лимонные корочки в холодильник на 4-5 дней.

Выжмите сок лимона на ткань и протрите ею внутреннюю поверхность холодильника. Также положите лимонные корочки в холодильник на 4-5 дней. Марганцовка. Водным раствором с растворенными несколькими кристаллами марганцовки нужно обработать холодильник. Оставить его на несколько часов, не закрывая дверцу, затем смыть чистой водой.

Водным раствором с растворенными несколькими кристаллами марганцовки нужно обработать холодильник. Оставить его на несколько часов, не закрывая дверцу, затем смыть чистой водой. Горчица. Сухой порошок развести водой в пропорции 1:2. Этим раствором нужно обработать поверхности и оставить на полчаса, затем смыть водой. Этот метод избавляет от запаха гнилого мяса и дезинфицирует.

Смотрите видео, чем можно убрать неприятный запах из холодильника:

Что поставить в холодильник, чтобы убрать конденсат - народные средства Продукты, которые найдутся практически на каждой кухне, могут стать спасением, если у вас в холодильнике слишком влажно. Одними из самых идеальных вариантов станут тарелка с рисом, содой, солью/сахаром или обычный хлеб. Эти продукты способны втянуть в себя не только лишнюю влагу, а даже неприятные запахи. Также многие хитрые хозяйки кладут в холодильник обычную газету или бумажные полотенца. Дело в том, что именно бумага втягивает в себя воду, спасая технику от конденсата. Время от времени стоит менять ее и тогда в холодильнике не будет лишней влаги. Если вас беспокоят неприятные запахи, то внутрь можно поставить стакан или тарелочку с кофейными зернами.

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