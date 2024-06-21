УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Неожиданный ответ знают лишь единицы: почему намерзает задняя стенка холодильника

Алексей Тесля
21 июня 2024, 01:30
12
Что делать если задняя стенка холодильника покрывается льдом - почему в холодильнике намерзает на задней стенке.
Холодильник
Почему на задней стенке холодильника собирается конденсат / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Pexels, Pixabay/jarmoluk

Рано или поздно практически каждый на своей кухне сталкивается с неприятной проблемой, когда в холодильнике на задней стенке начинает появляться намерзание льда. Это может произойти в самый неподходящий момент, поэтому следует знать, почему возникает такая ситуация и что можно предпринять.

Что значит намерзание льда в холодильнике

Специалисты говорят о том, что такая ситуация может возникнуть из-за нарушения термоизоляции вашего холодильника. Следовательно, необходимая температура не может поддерживаться внутри холодильника, что приводит к работе компрессора на максимуме.

Это объясняется тем, что холодильник пытается самостоятельно компенсировать возникшую разницу температур. В конечном итоге это приводит к тому, что задняя панель попросту не успевает оттаивать, поэтому на ней появляется лед.

Почему в холодильнике намерзает лед на задней стенке

Технические специалисты поясняют, что иногда это вызвано тем, что специальный вмонтированный в заднюю панель испаритель охлаждает её поверхность. При этом также притягивается содержащийся в воздухе водяной пар. Это может закончится тем, что из-за конденсации пара может появиться слой льда или инея на задней стенке холодильника.

Что поставить в холодильник, чтобы убрать конденсат - народные средства

Продукты, которые найдутся практически на каждой кухне, могут стать спасением, если у вас в холодильнике слишком влажно. Одними из самых идеальных вариантов станут тарелка с рисом, содой, солью/сахаром или обычный хлеб. Эти продукты способны втянуть в себя не только лишнюю влагу, а даже неприятные запахи.

Также многие хитрые хозяйки кладут в холодильник обычную газету или бумажные полотенца. Дело в том, что именно бумага втягивает в себя воду, спасая технику от конденсата. Время от времени стоит менять ее и тогда в холодильнике не будет лишней влаги. Если вас беспокоят неприятные запахи, то внутрь можно поставить стакан или тарелочку с кофейными зернами.

Как избавиться от льда в холодильнике

Есть несколько проверенных народных способов, как избавиться ото льда на задней стенке холодильника. Для этого используйте полотенце или подходящую тряпку. Намочите ее в горячей воде и аккуратно протрите стенки холодильника, на которых появился лед.

За счет высокой температуры вы добьетесь его растопления и отслоения. Периодически смачивайте ткань в горячей воде, пока полностью не очистите холодильник ото льда.

Что сделать, чтобы холодильник не намерзал

Если вы заметили, что задняя стенка холодильной камеры обмерзает, а при этом двигатель почти не отключается, пытаясь понизить повышенную температуру внутри холодильного отделения, пора обращаться к мастеру. Специалист проведет диагностику и при необходимости прочистит всю систему, сможет перенаправить ее фреоном, а также проверит масла и сделает его замену.

Смотрите видео - секрет хранения продуктов в холодильнике:

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

холодильник интересные новости
Реклама

Главное за день

"Легла" вся платежная система: украинские хакеры остановили работу всех банков РФ

"Легла" вся платежная система: украинские хакеры остановили работу всех банков РФ

23:48 Мир
Politico: США расширили для ВСУ зону ударов американским оружием по России

Politico: США расширили для ВСУ зону ударов американским оружием по России

23:35 Украина
В США начали изготавливать мегамощные бомбы: достанут даже глубокие бункеры

В США начали изготавливать мегамощные бомбы: достанут даже глубокие бункеры

23:34 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Меган Маркл отчаянно обратилась к Кейт Миддлтон - что случилось 10559

Меган Маркл отчаянно обратилась к Кейт Миддлтон - что случилось

Сантехник назвал 2 предмета, которые нельзя смывать в унитаз 9084

Сантехник назвал 2 предмета, которые нельзя смывать в унитаз

Гороскоп Таро на июль 2024: Весам - прибыль, Скорпионам - победа, Стрельцам - прогресс 4774

Гороскоп Таро на июль 2024: Весам - прибыль, Скорпионам - победа, Стрельцам - прогресс

Разогнала по всей России: Канделаки унизила Путина на всю РФ 4034

Разогнала по всей России: Канделаки унизила Путина на всю РФ

Последние новости

01:30

Неожиданный ответ знают лишь единицы: почему намерзает задняя стенка холодильника

00:33

"Из пасти капает кровь украинцев": Повалий разнесли за оды террористической РФ

20 июня, четверг
23:48

"Легла" вся платежная система: украинские хакеры остановили работу всех банков РФ

23:35

Politico: США расширили для ВСУ зону ударов американским оружием по России

23:34

Путин поощряет Кима к войнеВидеоблоги

Запад перестал бояться ядерных угроз Путина – Дмитрий СнегиревЗапад перестал бояться ядерных угроз Путина – Дмитрий Снегирев
23:34

В США начали изготавливать мегамощные бомбы: достанут даже глубокие бункеры

23:05

У Кушанашвили обнаружили смертельную болезнь

22:55

"Охранники Тищенко" избили военного Дмитрия Павлова на глазах у жены с младенцемВидео

22:51

Зачем Путин снова "форсит" переговоры: диктатор обеспокоен тремя вещамиВидео

Реклама
22:50

Евро 2024 дайджест день 4-5: немецкий каток и рубилово хорватов с албанцами

22:11

Из России в Польшу залетел воздушный шар: военные рассказали об угрозах

21:53

"Скоро будет уже шестеро": Тимур Мирошниченко объявил о пополнении в семье

21:41

Давление на меня связано с расследованием дел по игорному бизнесу - замгенпрокурора Вербицкий

21:32

Солнечные батареи станут обязательными: Зеленский провел важное заседание Ставки

21:29

Как сохранить холод в холодильнике в случае отключения света: действенные методыВидео

20:42

Путин снова раскудахтался: нес чепуху про переговоры, Харьков и Южную КореюВидео

20:39

Умер легендарный актер и звезда "Голодных игр"

20:24

Большинство людей даже не догадываются: какая самая маленькая кость у человека

19:32

Белый дом будет отдавать Украине все новые Patriot вместе с ракетами - заявление

19:30

Адская жара идет в Украину, но не во все области: где ждать дожди

Реклама
19:25

Тимочко рассказал, откуда Путин никогда не перебросит солдат в Украину

19:19

Командующий ВВС Нидерландов заинтриговал новостью по F-16 в Украине

19:10

Ограничения будут более серьезными: графики отключения света 21 июня

19:10

Вояж Путина в КНДР: что из этого выйдетмнение

18:54

Для чего сыпать соду в стиральную машинку: домохозяйка удивила лайфхаком

18:42

Куда пойдут деньги из новых тарифов на свет: чиновники пояснили, не будет ли еще повышения

18:33

РФ вышла на пик производства ракет: в ГУР ошеломили подробностями

18:26

Могут использовать аэродромы Беларуси: откуда оккупанты готовят атаки Украины

17:59

Армия РФ сунет на 5 направлениях возле Часового Яра: в ВСУ рассказали об авианалетах

17:53

Погром могил "Да Винчи", Петриченко и "Джуса": задержана женщина, кто она

17:51

"Дети гибнут, а вы играете в Микки Мауса": Гросу "получила на орехи" в Сети

17:48

Как избавиться от муравьев на огороде: действенные народные средства за копейкиВидео

17:48

Мир стоит перед ядерной угрозой: Снегирев рассказал о запасном плане ПутинаВидео

17:47

Саммит РФ и Китая по заморозке войны: дипломат разнес "мечты Путина"Видео

17:01

4 строгих запрета, которые нельзя нарушать: что нельзя делать 21 июня

16:56

Мудрика подозревают в амурах с россиянкой: Сеть взорвалась слухами

16:49

Россия впервые применила планирующую ФАБ весом в 3 тонны: это может вскрыть линию обороны

16:33

Новые Patriot и мощные системы ПРО: что может передать Украине Южная Корея – СМИ

16:29

Зачем закрутки заворачивают в одеяло: секрет консервации, который проверен годамиВидео

16:27

Самые эффективные санкции против россиян несут дроны СБУ - эксперт

Реклама
16:19

"Оккупантов там отбросили": ситуация на Харьковщине складывается в пользу ВСУ

16:16

Сантехник назвал 2 предмета, которые нельзя смывать в унитаз

16:10

4 пары знаков зодиака, которые не могут жить друг без друга

16:09

Евро 2024 Словакия Украина: анонс матча, где смотреть, прогноз букмекеров

16:05

Мужчина нашел жуткие записки в своем доме и опешил, узнав причину их появления

15:56

Украина получит необходимую систему Patriot: Румыния заявила о передаче ПВО

15:55

Почему огурцы собирают по утрам: секрет опытных хозяев

15:53

Женщина 9 месяцев не знала о своей беременности, тест ничего не показал: как так случилось

15:47

Украина может поучаствовать в саммите мира Китая, но при одном условии

15:35

Ольга Фреймут показала своего "секретного" сына

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять