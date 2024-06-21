Неожиданный ответ знают лишь единицы: почему намерзает задняя стенка холодильника

Что делать если задняя стенка холодильника покрывается льдом - почему в холодильнике намерзает на задней стенке.

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Почему на задней стенке холодильника собирается конденсат / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Pexels, Pixabay/jarmoluk

Рано или поздно практически каждый на своей кухне сталкивается с неприятной проблемой, когда в холодильнике на задней стенке начинает появляться намерзание льда. Это может произойти в самый неподходящий момент, поэтому следует знать, почему возникает такая ситуация и что можно предпринять.

Что значит намерзание льда в холодильнике

Специалисты говорят о том, что такая ситуация может возникнуть из-за нарушения термоизоляции вашего холодильника. Следовательно, необходимая температура не может поддерживаться внутри холодильника, что приводит к работе компрессора на максимуме.

Это объясняется тем, что холодильник пытается самостоятельно компенсировать возникшую разницу температур. В конечном итоге это приводит к тому, что задняя панель попросту не успевает оттаивать, поэтому на ней появляется лед.

Почему в холодильнике намерзает лед на задней стенке

Технические специалисты поясняют, что иногда это вызвано тем, что специальный вмонтированный в заднюю панель испаритель охлаждает её поверхность. При этом также притягивается содержащийся в воздухе водяной пар. Это может закончится тем, что из-за конденсации пара может появиться слой льда или инея на задней стенке холодильника.

Что поставить в холодильник, чтобы убрать конденсат - народные средства Продукты, которые найдутся практически на каждой кухне, могут стать спасением, если у вас в холодильнике слишком влажно. Одними из самых идеальных вариантов станут тарелка с рисом, содой, солью/сахаром или обычный хлеб. Эти продукты способны втянуть в себя не только лишнюю влагу, а даже неприятные запахи. Также многие хитрые хозяйки кладут в холодильник обычную газету или бумажные полотенца. Дело в том, что именно бумага втягивает в себя воду, спасая технику от конденсата. Время от времени стоит менять ее и тогда в холодильнике не будет лишней влаги. Если вас беспокоят неприятные запахи, то внутрь можно поставить стакан или тарелочку с кофейными зернами.

Как избавиться от льда в холодильнике

Есть несколько проверенных народных способов, как избавиться ото льда на задней стенке холодильника. Для этого используйте полотенце или подходящую тряпку. Намочите ее в горячей воде и аккуратно протрите стенки холодильника, на которых появился лед.

За счет высокой температуры вы добьетесь его растопления и отслоения. Периодически смачивайте ткань в горячей воде, пока полностью не очистите холодильник ото льда.

Что сделать, чтобы холодильник не намерзал

Если вы заметили, что задняя стенка холодильной камеры обмерзает, а при этом двигатель почти не отключается, пытаясь понизить повышенную температуру внутри холодильного отделения, пора обращаться к мастеру. Специалист проведет диагностику и при необходимости прочистит всю систему, сможет перенаправить ее фреоном, а также проверит масла и сделает его замену.

Смотрите видео - секрет хранения продуктов в холодильнике:

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