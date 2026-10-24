Бронь останется не у всех: в Украине готовят изменения правил мобилизации, перечень

Бронирование в оборонной промышленности и энергетике ограничат до 95 %, а предприятиям придется подтверждать критичность своих заказов.

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Бронирование работников - кого могут лишить отсрочки в 2026 году / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Что изменится в бронировании работников критически важных предприятий

Кому разрешат бронировать 100% военнообязанных

Как изменятся правила бронирования до 1 декабря

Правительство Украины объявило об изменениях в системе бронирования военнообязанных. Для предприятий оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетического сектора предельный уровень бронирования составит 95%, а отраслевые и региональные критерии критичности будут пересмотрены. В то же время Кабмин готовит механизм, который позволит бронировать 100% работников при условии выполнения мобилизационного обязательства.

Главред выяснил, как изменятся правила бронирования от мобилизации, какие предприятия могут лишиться права бронировать работников и что военнообязанным стоит проверить уже сейчас.

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Какие предприятия сохранят статус критически важных

Как сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, правительство планирует разграничить статус критически важного предприятия и его экономические показатели. В то же время критерии, по которым предприятиям присваивают этот статус, будут пересмотрены, чтобы выявлять возможные злоупотребления.

"Критическими должны быть сферы, которые реально работают на оборону и экономику: ОПК, энергетика, связь, логистика, ЖКХ и другие. Для них ничего не изменится. В то же время отраслевые и региональные критерии критичности будут обновлены, и их будут проверять на предмет злоупотреблений", - сообщил Корецкий.

Почему отменят безусловное 100%-ное бронирование

Одним из изменений станет ограничение максимального уровня бронирования даже для отдельных стратегических отраслей. В то же время предприятия, которым для бесперебойной работы необходимо сохранить большее количество работников, смогут обратиться в Координационный центр.

"Безусловное полное бронирование несправедливо по отношению к тем, кто служит, и открывает возможности для злоупотреблений. Были компании, созданные специально для бронирования, и это стало бизнесом", - подчеркнул премьер-министр.

В то же время правительство не планирует ослаблять работу предприятий, которые производят вооружение или обеспечивают функционирование критической инфраструктуры. Для них предусмотрят возможность обосновать необходимость в бронировании большего количества работников.

Сергей Корецкий / Фото: УНИАН

Как будет работать полное бронирование в новых условиях

Правительство готовит механизм, согласно которому предприятия смогут бронировать 100% работников, если будут регулярно добровольно привлекать часть из них к военной службе. По словам Корецкого, условия должны предусматривать определенный срок службы и сохранение рабочего места и зарплаты.

"Важно, чтобы человек знал, куда идет и на какой срок. За ним сохраняются рабочее место и зарплата", - отметил премьер-министр.

Механизм будут совместно разрабатывать Министерство обороны, Министерство экономики и представители бизнеса. Правительство планирует утвердить его до 1 декабря.

Что изменится для военнообязанных

Отдельное направление изменений касается ответственности за уклонение от военной службы. Министерство обороны будет ужесточать соответствующие меры, а правила должны быть одинаковыми для всех.

По словам Корецкого, новая система должна дать военным возможность рассчитывать на ротацию, а тем, кто поступает на службу, - понимать срок её прохождения.

"Конечная цель - чтобы никто никого не искал на улицах. Должна быть понятная система, где каждый знает свои права и обязанности", - заявил премьер-министр.

В то же время Корецкий подчеркнул, что принятые решения не означают немедленного усиления мобилизации. По его словам, изменения направлены прежде всего на упорядочение бронирования и устранение злоупотреблений. В то же время Украина должна быть готова к различным сценариям, в частности к возможному усилению мобилизации в России.

Как будет работать Координационный центр по организации бронирования

Кабинет Министров создал Координационный центр по организации бронирования на заседании 23 октября. Он должен согласовывать подходы к определению критически важных предприятий и рассматривать обращения относительно объемов бронирования.

По информации Министерства экономики, центр будет иметь консультативно-совещательный статус. К его работе будут привлекаться представители государственных органов, ответственных за экономику, оборону, безопасность, гуманитарную политику и функционирование критически важной инфраструктуры.

Среди задач центра - согласование отраслевых и региональных критериев критичности, рассмотрение обращений государственных органов об определении предприятий как критически важных и предоставление рекомендаций относительно возможного отмены такого статуса. Также он будет рассматривать вопросы об увеличении объемов бронирования сверх установленных квот.

В то же время центр не будет принимать окончательных решений о присвоении предприятию статуса критически важного или его отмене. Эти полномочия остаются за уполномоченными государственными органами, которые будут рассматривать рекомендации центра.

Для обычного рассмотрения обращений предусмотрен срок до одного месяца. Если имеется обоснованная необходимость в ускоренном рассмотрении, рекомендации должны быть предоставлены в течение семи рабочих дней.

Координационный центр по организации бронирования / Инфографика: Главред

Какие предприятия могут лишиться статуса критически важных

Правительство планирует пересмотреть критерии, по которым предприятия получают статус критически важных для экономики и жизнеобеспечения населения. Власти хотят более четко разграничить экономические показатели компании и ее реальное значение для обороны и функционирования государства.

К критически важным направлениям Корецкий отнес оборонно-промышленный комплекс, энергетику, связь, логистику, жилищно-коммунальное хозяйство и другие сферы, обеспечивающие функционирование страны.

Центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны пересмотреть отраслевые и региональные критерии критичности в течение десяти дней после вступления соответствующих изменений в силу. Обновленные критерии будет согласовывать Координационный центр.

В Министерстве экономики подчеркнули, что пересмотр критериев не означает автоматического лишения статуса всех предприятий, которые уже получили его ранее. Если критерии, на основании которых компанию признали критически важной, останутся в силе, предприятие сможет сохранить свой статус.

"Пересмотр критериев - стандартная процедура, которая проводится соответствующими органами власти на регулярной основе. Он не равнозначен автоматическому пересмотру статусов всех предприятий. Предприятия, ранее признанные критически важными по критериям, которые не будут изменены по результатам пересмотра, сохранят статус критически важных", - пояснили в ведомстве.

В то же время адвокат Алексей Мендрук в своем видео обратил внимание на предприятия, которые получили статус критически важных преимущественно по экономическим показателям. Он советует работодателям проверить, на каком основании компанию признали критически важной, и следить за обновлением критериев.

Какой будет квота бронирования для энергетиков и ОПК

Правительство пересмотрело предельный уровень бронирования для предприятий оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетического сектора. Для этих категорий он составит до 95% военнообязанных работников вместо безусловного бронирования всего персонала.

В то же время правительство заявляет, что изменения не должны помешать работе предприятий, которые производят вооружение или обеспечивают функционирование критически важной инфраструктуры.

"Сокращение предельных объемов не должно касаться критически важного персонала: работники, которые непосредственно обеспечивают производственный процесс, выполнение оборонных контрактов, оперативные, ремонтные и аварийно-восстановительные работы, должны быть забронированы в полном объеме", - сообщили в Министерстве экономики.

Руководители предприятий будут определять, кого бронировать в пределах установленной квоты. Согласно разъяснениям Минэкономики, ограничение в первую очередь коснется вспомогательного и обслуживающего персонала, если его функции не являются критически необходимыми для работы компании.

При расчете предельного процента бронирования будут учитываться также граждане, имеющие отсрочку по другим законным основаниям, в частности многодетные родители и опекуны.

В то же время квота в 95% не означает, что предприятие ни при каких обстоятельствах не сможет забронировать весь персонал. Правительство готовит отдельный механизм, который позволит полное бронирование при условии выполнения мобилизационного обязательства. Кроме того, предприятие сможет обратиться в Координационный центр с обоснованием необходимости в более высокой квоте.

Что Министерство обороны заявило о новых квотах бронирования

Правительство объясняет изменения необходимостью сбалансировать потребности Сил обороны и стабильную работу предприятий, от которых зависит производство оружия и другой продукции для украинской армии. Предприятиям необходимо иметь возможность планировать производство, удерживать квалифицированных специалистов и выполнять государственные контракты. В то же время правила бронирования должны быть прозрачными, чтобы механизм не использовался для уклонения от службы.

"Предприятия должны иметь возможность планировать работу, удерживать специалистов и наращивать производство", - заявил министр обороны Украины Евгений Хмара.

В Министерстве обороны подчеркивают, что потребности фронта и производственные возможности оборонной промышленности взаимосвязаны. Государство должно обеспечивать комплектование войск, но в то же время сохранять производственные мощности, необходимые для продолжения боевых действий.

"Нам нужны и люди, которые защищают Украину на фронте, и специалисты, которые обеспечивают их оружием. Задача государства - создать условия, при которых обе составляющие нашей обороны будут работать эффективно, а правила будут справедливыми", - подчеркнул министр обороны.

Евгений Хмара / Инфографика: Главред

Сколько людей получают отсрочку ежемесячно

Народный депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская обратила внимание на увеличение количества забронированных военнообязанных. В интервью Radio NV она поставила под сомнение темпы роста этого показателя на фоне длительного комплектования Сил обороны.

По словам депутата, общество должно получать понятные объяснения относительно того, в каких отраслях количество забронированных растет быстрее всего и чем это обусловлено.

"Почему каждый месяц этот прирост происходит так, что на сегодняшний день у нас уже полтора миллиона забронированных лиц, как их число растет и будет расти? У нас фактически ежемесячно бронируется 30–40–50 тысяч человек", - отметила Бобровская.

Депутат подняла вопрос не только об общем количестве забронированных, но и о распределении бронирований между секторами экономики и причинах увеличения показателей.

Почему количество уклонистов и лиц, уклоняющихся от военной службы, может возрасти

Народный депутат Руслан Горбенко в интервью Телеграфу предупредил, что пересмотр бронирования без системной работы над вопросом ответственности за уклонение от военной службы может не дать ожидаемого результата.

По его мнению, лишение работника бронирования само по себе не гарантирует, что человек поступит на военную службу. Часть людей, предполагает депутат, может избегать официального трудоустройства или скрываться от мобилизационных мероприятий.

Горбенко также обратил внимание на возможные экономические последствия. Если люди после потери бронирования будут покидать официальный сектор занятости, это может сократить налоговые поступления без соответствующего увеличения количества военнослужащих.

"Ладно, мы проводим аудит этих предприятий, выявляем злоупотребления, директора увольняют этих людей, а потом эти люди уклоняются от службы. То есть было плюс-минус 200–300 тысяч лиц, не подлежащих призыву, и где-то 1,3–1,5 миллиона уклонистов, и их просто станет больше на 20%. Каков результат? В экономике по налогам - минус. До ТЦК больше людей не дошло", - заявил народный депутат.

По оценке Горбенко, эффективность изменений будет зависеть от того, сможет ли государство обеспечить не только проверку предприятий, но и соблюдение правил воинского учета.

"Если это не делать системно, то это будет просто пустой звук и выстрел в ногу экономике Украины", - считает депутат.

Что адвокат советует проверить в связи с изменениями в бронировании

Адвокат Алексей Мендрук в видео на YouTube проанализировал четыре объявленных правительством решения и объяснил, на что стоит обратить внимание военнообязанным и работодателям. Он подчеркивает, что последствия для конкретного человека будут зависеть от его оснований для отсрочки, а для предприятия - от того, по каким критериям оно получило статус критически важного.

Мендрук советует работодателям проверить статус критичности и следить за обновлением отраслевых и региональных критериев. По его мнению, больше всего вопросов может возникнуть у предприятий, получивших статус критичности преимущественно по экономическим показателям. Однако адвокат отмечает, что окончательные требования станут понятны после утверждения и обнародования соответствующих правил.

Комментируя предельный уровень бронирования, адвокат сказал:

"Как вы поняли, 100-процентного бронирования уже не будет. А если оно и будет, то только при условии механизма, когда часть таких людей всё же будут отправлять на фронт по определённой процедуре, которую мы также увидим".

Вручение повесток в Украине / Инфографика: Главред

Адвокат также советует военнообязанным проверить, правильно ли оформлено их право на отсрочку и актуальны ли документы, подтверждающие его. Самого наличия документов об основании для отсрочки может быть недостаточно, если соответствующий статус не оформлен надлежащим образом.

"Если у вас есть право на отсрочку, обновите эти документы, обратитесь в ЦНАП или через "Резерв+", оформите отсрочку", - советует Мендрук.

"Резерв+" / Инфографика: Главред

В своем видео он также призывает проверить, продлена ли отсрочка и отображается ли актуальная информация в системе. Адвокат рассказывает, что, по его наблюдениям, часть людей получает автоматическое продление, тогда как в некоторых случаях возникают вопросы при обращении в ЦНАПы. Это его описание практических ситуаций, а не гарантия автоматического продления отсрочки для каждого гражданина.

Тем, у кого есть основания для отсрочки по состоянию здоровья, Мендрук советует проверить актуальность медицинских документов. Они могут иметь значение при прохождении военно-врачебной комиссии и, при необходимости, обжаловании ее заключения.

Отдельно адвокат обратил внимание на третье направление правительственных изменений - ужесточение ответственности за уклонение от военной службы. В своем видео он отметил, что на момент записи не видел текста соответствующего законопроекта, поэтому подробно оценить будущие нормы не мог. Мендрук также упомянул о замечаниях относительно правовых аспектов работы Координационного центра, сославшись на оценку Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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О персоне: Сергей Корецкий Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли. Премьер-министр Украины с 16 июля 2026 года. Директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" (с ноября 2022 по 13 мая 2025), пишет Википедия.

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