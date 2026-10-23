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Бронирование 100% сотрудников отменят: правительство подготовило новые правила

Виталий Кирсанов
23 октября 2026, 18:41
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По словам Корецкого, количество забронированных работников ежемесячно увеличивается на десятки тысяч.
Бронирование 100% сотрудников отменят
Бронирование 100% сотрудников отменят / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Главная цель изменений - упорядочить систему бронирования
  • Новый механизм планируют утвердить до 1 декабря

Кабинет министров Украины готовит изменения в систему бронирования военнообязанных работников. В частности, максимальный уровень бронирования, в том числе на предприятиях энергетики и оборонно-промышленного комплекса, больше не будет автоматически составлять 100%. Новый механизм планируют утвердить до 1 декабря.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в Telegram.

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По его словам, количество забронированных работников ежемесячно увеличивается на десятки тысяч. В то же время военнослужащие, которые уже пятый год защищают Украину, должны иметь возможность возвращаться домой после службы.

"Поэтому принимаем сложные, но необходимые решения", - отметил глава правительства.

Одно из ключевых изменений предусматривает разделение статуса критически важного предприятия и его экономических показателей. По словам Корецкого, к критически важным должны относиться сферы, которые непосредственно обеспечивают оборону и функционирование экономики. Среди них - оборонно-промышленный комплекс, энергетика, связь, логистика и жилищно-коммунальное хозяйство.

Для этих отраслей условия работы не изменятся. В то же время отраслевые и региональные критерии определения критически важных предприятий планируют пересмотреть, а саму систему будут проверять на предмет возможных злоупотреблений.

Почему хотят отказаться от 100% бронирования

Премьер-министр заявил, что стопроцентное бронирование без дополнительных условий создает возможности для злоупотреблений и является несправедливым по отношению к военнослужащим.

"Были компании, созданные специально для резервирования, и это стало бизнесом. В то же время работу тех, кто производит вооружение или обеспечивает функционирование критически важной инфраструктуры, мы не ослабим", - подчеркнул Корецкий.

При этом предприятия, которым для бесперебойной работы необходимо сохранить бронирование более высокой доли сотрудников, смогут обратиться в Координационный центр с соответствующим обоснованием.

Кроме того, Министерство обороны планирует ужесточить ответственность за уклонение от военной службы.

Как будет работать 100% бронирование

Одновременно правительство разрабатывает механизм, который позволит предприятиям бронировать всех военнообязанных сотрудников при условии выполнения мобилизационных обязательств.

Как пояснил Корецкий, компания сможет получить право на полное бронирование работников, если будет на регулярной и добровольной основе направлять определенную часть сотрудников на военную службу.

При этом должны быть заранее определены условия службы, в том числе ее продолжительность. За сотрудником, который согласится на такой формат, обещают сохранить рабочее место и заработную плату.

Детали нового механизма Министерство обороны и Министерство экономики будут прорабатывать совместно с представителями бизнеса. Утвердить изменения планируют до 1 декабря.

Корецкий подчеркнул, что подготовленные решения не означают немедленного усиления мобилизации. По его словам, главная цель изменений - упорядочить систему бронирования и устранить возможности для злоупотреблений.

Сокращение квот может затруднить подготовку к зиме

Сокращение бронирования работников коммунальных предприятий может усугубить кадровый дефицит и затруднить подготовку к зиме. По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, еще до полномасштабной войны предприятиям не хватало 45–50% рабочего персонала. Об этом Олег Попенко сообщил в комментарии УНИАН.

Сложнее всего заменить опытных электриков, энергетиков и других технических специалистов. Дополнительное сокращение штата может затруднить работу водоканалов и других коммунальных предприятий.

"Это действительно серьезные вызовы, которые придется как-то решать. Как действовать, например, водоканалу, если сократят штат? Где искать людей и кто пойдет на эти должности? Ситуация с высокой долей пенсионеров среди электриков и энергетиков всем и так прекрасно известна", - сказал Попенко.

По оценке эксперта, нехватка работников может повлиять на стабильность работы коммунальной инфраструктуры и качество услуг для населения.

"Это огромная проблема, которая нависает над всеми нами. Она касается не только водоканала, но и тепловиков, и каждого из нас как потребителя коммунальных услуг", - подчеркнул Попенко.

Бронирование, инфографика Главред
Бронирование / Инфографика: Главред

Бронирование от мобилизации - последние новости по теме

В 2026 году для получения бронирования от мобилизации военнообязанный должен соответствовать ряду требований, а его работодатель - выполнять установленные критерии. Даже если работник трудится на предприятии, имеющем право бронировать персонал, несоответствие требованиям по военному учету, уточнению данных или статусу предприятия может стать причиной отказа. Об этом сообщил адвокат Алексей Мендрух.

В то же время министр цифровой трансформации Оксана Ферчук заявила о существенном усилении государственного контроля за соблюдением правил бронирования и активных проверках бизнеса на предмет возможных злоупотреблений. По её словам, благодаря цифровым инструментам и реестрам регулирующие органы могут эффективно выявлять любые несоответствия в представленных списках, что в первую очередь коснется компаний IT-сектора и сферы услуг.

Ранее управляющий партнер юридической компании Никита Муренко предположил, что основанием для очередного пересмотра порядка мобилизации и критериев бронирования может стать очередная волна масштабного комплектования российской армии. Юрист пояснил, что нынешние законодательные и административные инициативы вызваны в первую очередь дефицитом личного состава на линии фронта и ситуативным подходом к комплектованию подразделений Сил обороны.

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О персоне: Сергей Корецкий

Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли. Премьер-министр Украины с 16 июля 2026 года. Директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" (с ноября 2022 года по 13 мая 2025 года), сообщает Википедия.

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