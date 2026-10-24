Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Маск заявил о закрытии "лазейки" Starlink для ВСУ: что ответили в Украине

Виталий Кирсанов
24 октября 2026, 23:44
google news Подпишитесь
на нас в Google
По мнению Маска, если отключить терминалы системы Starlink, украинский фронт может "рухнуть немедленно".
Маск сделал тревожное заявление о Starlink и фронте
Маск сделал тревожное заявление о Starlink и фронте / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео, 92 ОШБр

Кратко:

  • Илон Маск признал, что ограничил использование Starlink в Украине
  • Starlink сыграл решающую роль для Украины в 2022 году

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что ограничения на использование спутниковой связи Starlink украинскими военными уже введены. По его словам, если отключить терминалы этой системы, украинский фронт может "рухнуть немедленно". Об этом предприниматель написал в соцсети X.

Маск подчеркнул, что Starlink является коммерческим гражданским сервисом, использование которого для управления ударными беспилотниками с целью нанесения смертоносных ударов, по его утверждению, никогда не разрешалось.

видео дня

"Использование Starlink - гражданского коммерческого сервиса - для нанесения ударов ударными беспилотниками с целью убийства людей никогда не разрешалось и не должно разрешаться. Starshield - другая система, контролируемая правительством США. Решать, как ее использовать, - их дело", - написал бизнесмен.

Он также заявил, что украинские военные якобы использовали Starlink в нарушение установленных условий, применяя систему для управления ударными беспилотниками.

"Эта лазейка была закрыта на прошлой неделе", - отметил Маск.

При этом предприниматель подчеркнул, что спутниковая связь по-прежнему имеет критическое значение для обороны Украины. По его словам, Starlink остается единственной системой, которую пока невозможно эффективно заглушить или уничтожить.

"Если Starlink отключат, украинский фронт рухнет немедленно. Это не угроза, а просто констатация факта", - заявил Маск.

Он также напомнил о роли спутниковой системы в первые дни полномасштабного вторжения России. По утверждению бизнесмена, Starlink помог сохранить связь украинских военных и сыграл решающую роль в предотвращении захвата Украины российскими войсками, когда другие средства коммуникации были уничтожены или подавлены.

У Зеленского ответили на обвинения Маска из-за Starlink

В свою очередь советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей ("Флэш") Бескрестнов ответил на обвинения Илона Маска в нарушении условий использования Starlink для нанесения ударов с помощью дронов.

"Очень странно, что Илон Маск не знает об ограничениях работы Starlink в Украине. Начиная с зимы 2026 года все терминалы Starlink над территорией Украины (включая оккупированные территории) имеют ограничение скорости перемещения 70-90 км/ч. А над территорией России Starlink не работает", - написал он.

По его словам, таким образом, ВСУ физически не могут использовать коммерческий Starlink для нанесения ударов с помощью дипстрайков и мидлстрайков.

Украинский волонтер Сергей Стерненко также опроверг утверждения Маска.

"Илон Маск утверждает, что Украина якобы нарушала правила использования Starlink и применяла эту систему на боевых беспилотниках. Как человек, который был в курсе событий в Минобороны, могу точно сказать, что это неправда", - отметил он.

Стерненко напомнил, что в феврале этого года были введены "белые" списки: стационарные терминалы могли регистрировать на себя как военные, так и гражданские лица.

"Но для того, чтобы любой спутниковый терминал мог работать во время движения, необходимо было внести его в специальный список и подключить к военной системе Starshield. В противном случае какие-либо терминалы спутниковой связи в Украине не работали. То есть использовать именно гражданский Starlink для выполнения миссий на беспилотниках было технически невозможно. Все миссии беспилотников, требующие спутниковой связи, могли осуществляться только с использованием Starshield", - добавил общественный деятель.

Starlink
Starlink / Инфографика: Главред

Почему Маску невыгодно отключать Украину от Starlink

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в эфире телеканала "Апостроф" заявил, что Дональд Трамп финансирует SpaceX через космическую программу, но США не могут позволить себе потерять эту компанию в конкуренции с Китаем. В то же время Starlink - это коммерческая сеть, которая зарабатывает на тысячах терминалов в Украине, которые в основном оплачиваются западными партнерами.

Поэтому отключение такого крупного клиента было бы невыгодным для компании. Кроме того, это повлекло бы за собой серьезные репутационные потери для Маска и политические последствия для Трампа.

Илон Маск
Илон Маск / Главред - инфографика

Ограничения Starlink в Украине - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 14 октября украинские военные сообщили об ограничении работы терминалов Starlink. При движении со скоростью свыше 160 км/ч связь начала пропадать. Из-за этого был сорван ряд важных миссий.

Администрация Дональда Трампа заявила украинской стороне, что не имеет никакого отношения к ограничениям в работе Starlink в Украине. В Белом доме сказали, что не контролируют компанию Илона Маска.

Государственный секретарь США Марко Рубио также опроверг причастность Вашингтона к ограничению скорости Starlink для дронов ВСУ. Он также заявил, что Украина пока не имеет доступа к военной спутниковой системе Starshield.

Впоследствии The Wall Street Journal, ссылаясь на источники среди американских чиновников, написала, что Илон Маск лично принял решение ограничить скорость работы военной версии спутникового интернета Starlink, от которого критически зависят Силы обороны Украины.

Спутниковая связь Starlink снова стабильно работает во время движения со скоростью более 400 км/ч. Перебоев пока нет, заявил 24 октября министр обороны Евгений Хмара.

Другие новости:

О персоне - Илон Маск

Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями.

Во время российского вторжения Илон Маск публично поддержал Украину и обеспечил поставки сервисов глобальной спутниковой системы Starlink на территорию Украины после официального обращения Михаила Федорова - министра цифровой трансформации Украины - 27 февраля 2022 года.

3 октября 2022 года Маск опубликовал в Twitter твит, который многие восприняли как фактически поддерживающий российскую пропаганду. Этот твит привел к бурным негативным реакциям, в результате чего акции Tesla упали в цене на 8,5 % в течение 12 часов, а сам Маск получил всеобщее осуждение некоторых влиятельных лиц. Ему даже иронично предложили "отдать Аляску, историческую территорию России до 1867 года для того, чтобы задобрить Путина?"

На твит отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил проголосовать за: Илона Маска, который за Украину или Илона Маска, который за Россию.

В начале ноября 2023 года Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте.

13 февраля 2024 года Илон Маск высказался против законопроекта США о предоставлении финансовой помощи Украине и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли продолжение военной помощи Украине. По его мнению, Путин не может проиграть войну и поэтому не нужно помогать Украине, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Минобороны Украины Илон Маск новости Украины новости Украины и мира Starlink
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Маск заявил о закрытии "лазейки" Starlink для ВСУ: что ответили в Украине

Маск заявил о закрытии "лазейки" Starlink для ВСУ: что ответили в Украине

23:44Украина
РФ готовит мощный удар по Киеву: мониторы предупредили об угрозе

РФ готовит мощный удар по Киеву: мониторы предупредили об угрозе

21:39Война
РФ ударила по многоэтажке на Днепропетровщине: есть погибшие и раненые

РФ ударила по многоэтажке на Днепропетровщине: есть погибшие и раненые

20:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Зачем итальянцы кладут губку в холодильник: чем полезен этот трюк

Зачем итальянцы кладут губку в холодильник: чем полезен этот трюк

Даже при -30 дома будет тепло: секрет скандинавов, который спасает от холода

Даже при -30 дома будет тепло: секрет скандинавов, который спасает от холода

Выбор, который изменит всё: кому в ноябре придется принять жесткое решение

Выбор, который изменит всё: кому в ноябре придется принять жесткое решение

Капуста останется хрустящей всю зиму: когда засаливать и сколько соли добавлять

Капуста останется хрустящей всю зиму: когда засаливать и сколько соли добавлять

Бензин и дизель снова подорожают: что будет с ценами на АЗС с 1 января

Бензин и дизель снова подорожают: что будет с ценами на АЗС с 1 января

Последние новости

00:40

Детское Евровидение-2026: Украина получила неожиданный результат на конкурсе

24 октября, суббота
23:44

Маск заявил о закрытии "лазейки" Starlink для ВСУ: что ответили в Украине

23:16

Детское Евровидение-2026: Украина зажгла самым ярким номером конкурсаВидео

22:34

Скорлупа отвалится сама: как варить и чистить яйца, чтобы не повредить белок

22:25

Хит 1991 года признали одной из самых печальных песен в историиВидео

Дизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в УкраинеДизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в Украине
21:39

РФ готовит мощный удар по Киеву: мониторы предупредили об угрозе

21:29

Всего один стакан под каждый куст: чем подкормить клубнику осенью

20:45

РФ ударила по многоэтажке на Днепропетровщине: есть погибшие и раненые

20:23

Мудрые как совы: в какие месяцы рождаются самые проницательные люди

Реклама
19:44

Свет будут отключать с самого утра: как будут действовать графики 25 октября

19:34

Китайский гороскоп на 26 октября — 1 ноября: Обезьянам — удача, Лошадям — перемены

19:22

Экс-невеста Стиви Уандера прожила в его доме 38 лет: теперь певец требует ее выселить

19:14

Россиян отбросили назад: Жорин заявил о срыве планов Кремля в Донецкой области

19:11

Тест на IQ: нужно найти три яблока среди помидоров за 10 секунд

19:10

США торгуют тем, что им не принадлежит: Невзлин о новом "мирном плане"мнение

19:05

Стекло духовки снова будет сиять: хитрый лайфхак с носком

18:31

Дрова хуже греют из-за одной ошибки: где не стоит складывать поленья

18:21

Путин допускал отказ от части оккупированных земель в 2022 году: FT раскрыл детали

18:12

В Киеве раздалась стрельба, есть погибший и раненый - что известно

17:47

Дроны атаковали завод в 2500 км от Украины: вспыхнул масштабный пожар

Реклама
17:37

Сколько месяцев можно хранить мясо в морозилке: названы точные срокиВидео

17:32

Почему молодежь носит черную резинку на запястье: что говорят в TikTok

17:17

Трамп может пойти на новые уступки Путину по санкциям - Kyiv Independent

17:02

Воск и грязь растворятся за 15 минут: как быстро очистить гранитный памятник

16:54

Капуста останется хрустящей всю зиму: когда засаливать и сколько соли добавлять

16:33

"Разблокировать Олешки": Зеленский раскрыл новые подробности перемирия с Россией

16:13

Трамп и Маск не гарантируют поддержку Украине: The Independent назвал способ спасти Киев

15:57

Дизель по 110 грн – не предел: эксперт объяснил, что будет с ценами

15:56

Даже при -30 дома будет тепло: секрет скандинавов, который спасает от холодаВидео

15:55

Россия начала бить по Украине новыми ракетами "Филин" — в чём опасность

15:22

На дисковых телефонах в СССР были не только цифры, но и буквы: зачем они нужныВидео

15:10

Гороскоп на сегодня, 25 октября: Девам — прибыль, Козерогам — трудности

15:05

Угроза потери двух городов: полковник указал на критическую проблему

14:58

Таро-прогноз на полнолуние 26 октября: кого ждут деньги и успех, а кого - поворот судьбыВидео

14:42

Гороскоп Таро на неделю с 26 октября по 1 ноября: Тельцам — амбиции, Ракам — перемены

14:33

Бензин и дизель снова подорожают: что будет с ценами на АЗС с 1 января

14:24

Леггинсы вернулись в моду: с чем их носить осенью 2026Видео

14:14

Зачем натирать мебель грецким орехом: простой домашний лайфхак

14:10

Цены взлетели на 32%: в Украине дорожает один овощ на фоне дефицита

13:42

"Киев — это дома": Подкопаева вернулась в Украину из США

Реклама
13:31

Урожай малины будет вдвое больше: что нужно сделать с кустами до конца октябряВидео

13:28

Бронь останется не у всех: в Украине готовят изменения правил мобилизации, перечень

13:26

Отца Меган Маркл обвиняют в серьезном преступлении против детей

13:10

Любовь, деньги и крутые повороты: Водолеев ждет судьбоносный ноябрь 2026Видео

13:05

"Хвалят учителя": Могилевская показала младшую дочь и похвасталась ее успехом

12:52

Гороскоп Таро на завтра 25 октября: Тельцам - роскошь, Львам - встреча

12:51

Под ударом производство ракет и самолет: ВСУ поразили три важные цели в РФ

12:30

Куда пропала Алена Винницкая: ушла из "ВИА Гры", поссорилась с Меладзе и чем занята сейчасВидео

12:16

Кому Уран готовит большой сюрприз на работе и в здоровье: гороскоп на ноябрь 2026Видео

11:59

Возможен ли дефицит бензина и дизеля в Украине: названы главные риски

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять