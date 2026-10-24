Маск заявил о закрытии "лазейки" Starlink для ВСУ: что ответили в Украине

По мнению Маска, если отключить терминалы системы Starlink, украинский фронт может "рухнуть немедленно".

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Маск сделал тревожное заявление о Starlink и фронте / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео, 92 ОШБр

Кратко:

Илон Маск признал, что ограничил использование Starlink в Украине

Starlink сыграл решающую роль для Украины в 2022 году

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что ограничения на использование спутниковой связи Starlink украинскими военными уже введены. По его словам, если отключить терминалы этой системы, украинский фронт может "рухнуть немедленно". Об этом предприниматель написал в соцсети X.

Маск подчеркнул, что Starlink является коммерческим гражданским сервисом, использование которого для управления ударными беспилотниками с целью нанесения смертоносных ударов, по его утверждению, никогда не разрешалось.

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"Использование Starlink - гражданского коммерческого сервиса - для нанесения ударов ударными беспилотниками с целью убийства людей никогда не разрешалось и не должно разрешаться. Starshield - другая система, контролируемая правительством США. Решать, как ее использовать, - их дело", - написал бизнесмен.

Он также заявил, что украинские военные якобы использовали Starlink в нарушение установленных условий, применяя систему для управления ударными беспилотниками.

"Эта лазейка была закрыта на прошлой неделе", - отметил Маск.

При этом предприниматель подчеркнул, что спутниковая связь по-прежнему имеет критическое значение для обороны Украины. По его словам, Starlink остается единственной системой, которую пока невозможно эффективно заглушить или уничтожить.

"Если Starlink отключат, украинский фронт рухнет немедленно. Это не угроза, а просто констатация факта", - заявил Маск.

Он также напомнил о роли спутниковой системы в первые дни полномасштабного вторжения России. По утверждению бизнесмена, Starlink помог сохранить связь украинских военных и сыграл решающую роль в предотвращении захвата Украины российскими войсками, когда другие средства коммуникации были уничтожены или подавлены.

У Зеленского ответили на обвинения Маска из-за Starlink

В свою очередь советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей ("Флэш") Бескрестнов ответил на обвинения Илона Маска в нарушении условий использования Starlink для нанесения ударов с помощью дронов.

"Очень странно, что Илон Маск не знает об ограничениях работы Starlink в Украине. Начиная с зимы 2026 года все терминалы Starlink над территорией Украины (включая оккупированные территории) имеют ограничение скорости перемещения 70-90 км/ч. А над территорией России Starlink не работает", - написал он.

По его словам, таким образом, ВСУ физически не могут использовать коммерческий Starlink для нанесения ударов с помощью дипстрайков и мидлстрайков.

Украинский волонтер Сергей Стерненко также опроверг утверждения Маска.

"Илон Маск утверждает, что Украина якобы нарушала правила использования Starlink и применяла эту систему на боевых беспилотниках. Как человек, который был в курсе событий в Минобороны, могу точно сказать, что это неправда", - отметил он.

Стерненко напомнил, что в феврале этого года были введены "белые" списки: стационарные терминалы могли регистрировать на себя как военные, так и гражданские лица.

"Но для того, чтобы любой спутниковый терминал мог работать во время движения, необходимо было внести его в специальный список и подключить к военной системе Starshield. В противном случае какие-либо терминалы спутниковой связи в Украине не работали. То есть использовать именно гражданский Starlink для выполнения миссий на беспилотниках было технически невозможно. Все миссии беспилотников, требующие спутниковой связи, могли осуществляться только с использованием Starshield", - добавил общественный деятель.

Starlink / Инфографика: Главред

Почему Маску невыгодно отключать Украину от Starlink

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в эфире телеканала "Апостроф" заявил, что Дональд Трамп финансирует SpaceX через космическую программу, но США не могут позволить себе потерять эту компанию в конкуренции с Китаем. В то же время Starlink - это коммерческая сеть, которая зарабатывает на тысячах терминалов в Украине, которые в основном оплачиваются западными партнерами.

Поэтому отключение такого крупного клиента было бы невыгодным для компании. Кроме того, это повлекло бы за собой серьезные репутационные потери для Маска и политические последствия для Трампа.

Илон Маск / Главред - инфографика

Ограничения Starlink в Украине - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 14 октября украинские военные сообщили об ограничении работы терминалов Starlink. При движении со скоростью свыше 160 км/ч связь начала пропадать. Из-за этого был сорван ряд важных миссий.

Администрация Дональда Трампа заявила украинской стороне, что не имеет никакого отношения к ограничениям в работе Starlink в Украине. В Белом доме сказали, что не контролируют компанию Илона Маска.

Государственный секретарь США Марко Рубио также опроверг причастность Вашингтона к ограничению скорости Starlink для дронов ВСУ. Он также заявил, что Украина пока не имеет доступа к военной спутниковой системе Starshield.

Впоследствии The Wall Street Journal, ссылаясь на источники среди американских чиновников, написала, что Илон Маск лично принял решение ограничить скорость работы военной версии спутникового интернета Starlink, от которого критически зависят Силы обороны Украины.

Спутниковая связь Starlink снова стабильно работает во время движения со скоростью более 400 км/ч. Перебоев пока нет, заявил 24 октября министр обороны Евгений Хмара.

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О персоне - Илон Маск Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями. Во время российского вторжения Илон Маск публично поддержал Украину и обеспечил поставки сервисов глобальной спутниковой системы Starlink на территорию Украины после официального обращения Михаила Федорова - министра цифровой трансформации Украины - 27 февраля 2022 года. 3 октября 2022 года Маск опубликовал в Twitter твит, который многие восприняли как фактически поддерживающий российскую пропаганду. Этот твит привел к бурным негативным реакциям, в результате чего акции Tesla упали в цене на 8,5 % в течение 12 часов, а сам Маск получил всеобщее осуждение некоторых влиятельных лиц. Ему даже иронично предложили "отдать Аляску, историческую территорию России до 1867 года для того, чтобы задобрить Путина?" На твит отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил проголосовать за: Илона Маска, который за Украину или Илона Маска, который за Россию. В начале ноября 2023 года Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте. 13 февраля 2024 года Илон Маск высказался против законопроекта США о предоставлении финансовой помощи Украине и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли продолжение военной помощи Украине. По его мнению, Путин не может проиграть войну и поэтому не нужно помогать Украине, сообщает Википедия.

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