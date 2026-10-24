Свет будут отключать с самого утра: как будут действовать графики 25 октября

Главное:
- 25 октября в части Украины будут действовать графики отключения света
- У бытовых потребителей света не будет с 7:00 до конца суток
- Для промышленности ограничения мощности введут с 6:00
В воскресенье, 25 октября, в части областей Украины будут применяться графики отключения света. Объем ограничений для бытовых потребителей составит от одной до двух очередей. Об этом сообщило "Укрэнерго".
Для бытовых потребителей графики почасовых отключений введут с 7:00 и будут применять до конца суток. Объем ограничений составит от одной до двух очередей.
Время и продолжительность отключений в конкретных населенных пунктах зависят от графиков местных операторов систем распределения. Проверить свою очередь можно на официальных страницах облэнерго.
Для промышленных предприятий будут действовать графики ограничения мощности. Они будут действовать с 6:00 до 23:59.
Причиной ограничений стали последствия массированных российских атак на энергетические объекты Украины.
В "Укрэнерго" предупредили, что ситуация в энергосистеме может меняться. Поэтому украинцам рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах облэнерго и экономно потреблять электроэнергию в периоды её подачи.
Как Киев будет выживать зимой после атаки на все ТЭЦ
Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, что три основные киевские ТЭЦ после повторных ударов России в ночь на 14 октября прекратили вырабатывать электроэнергию, однако продолжают работать для обеспечения города теплом. В настоящее время ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ готовятся к отопительному сезону и постепенно запускаются в режиме теплоснабжения.
"Действительно, киевские ТЭЦ, по сути, прекратили вырабатывать электроэнергию, но они не прекратили вырабатывать тепло и сейчас запускаются именно в этом режиме теплоснабжения", - подчеркнул Кучеренко в эфире Новости.Live.
Прошлой зимой из-за российских ударов по энергетической и тепловой инфраструктуре отдельные дома Киева оставались без отопления более недели. В сильные морозы перемерзали системы и теплоноситель, а повреждения теплосетей затрудняли восстановление теплоснабжения. Поэтому одним из главных вызовов для столицы остается прохождение нового отопительного сезона в условиях поврежденной энергетической инфраструктуры.
Отключения света в Украине - последние новости
Напомним, 19 октября глава Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил об отключении электроэнергии в отдельных районах области в результате атак на инфраструктуру. Он отметил, что массированные атаки на энергетику стали причиной отключений в различных районах Ровенской области.
Министерство энергетики Украины сообщило о масштабных ударах по энергетике и последствиях для снабжения электроэнергией в нескольких регионах. Ведомство отметило, что более 500 тысяч украинцев остались без света после атак в ряде областей.
Как ранее сообщал Главред, Укрэнерго проинформировало о введении графиков отключений на 24 октября для бытовых и небытовых потребителей в некоторых регионах. Графики должны были начинаться в 6:00 с объемом от одной до двух очередей, что соответствовало 4–8 часам отключения.
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Об источнике: Укрэнерго
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.
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