Свет будут отключать с самого утра: как будут действовать графики 25 октября

"Укрэнерго" предупредило об ограничениях в некоторых областях Украины.

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Отключение света 25 октября / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, pixabay.com

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25 октября в части Украины будут действовать графики отключения света

У бытовых потребителей света не будет с 7:00 до конца суток

Для промышленности ограничения мощности введут с 6:00

В воскресенье, 25 октября, в части областей Украины будут применяться графики отключения света. Объем ограничений для бытовых потребителей составит от одной до двух очередей. Об этом сообщило "Укрэнерго".

Для бытовых потребителей графики почасовых отключений введут с 7:00 и будут применять до конца суток. Объем ограничений составит от одной до двух очередей.

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Время и продолжительность отключений в конкретных населенных пунктах зависят от графиков местных операторов систем распределения. Проверить свою очередь можно на официальных страницах облэнерго.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Для промышленных предприятий будут действовать графики ограничения мощности. Они будут действовать с 6:00 до 23:59.

Причиной ограничений стали последствия массированных российских атак на энергетические объекты Украины.

В "Укрэнерго" предупредили, что ситуация в энергосистеме может меняться. Поэтому украинцам рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах облэнерго и экономно потреблять электроэнергию в периоды её подачи.

Как Киев будет выживать зимой после атаки на все ТЭЦ

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, что три основные киевские ТЭЦ после повторных ударов России в ночь на 14 октября прекратили вырабатывать электроэнергию, однако продолжают работать для обеспечения города теплом. В настоящее время ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ готовятся к отопительному сезону и постепенно запускаются в режиме теплоснабжения.

"Действительно, киевские ТЭЦ, по сути, прекратили вырабатывать электроэнергию, но они не прекратили вырабатывать тепло и сейчас запускаются именно в этом режиме теплоснабжения", - подчеркнул Кучеренко в эфире Новости.Live.

Прошлой зимой из-за российских ударов по энергетической и тепловой инфраструктуре отдельные дома Киева оставались без отопления более недели. В сильные морозы перемерзали системы и теплоноситель, а повреждения теплосетей затрудняли восстановление теплоснабжения. Поэтому одним из главных вызовов для столицы остается прохождение нового отопительного сезона в условиях поврежденной энергетической инфраструктуры.

Отключения света в Украине - последние новости

Напомним, 19 октября глава Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил об отключении электроэнергии в отдельных районах области в результате атак на инфраструктуру. Он отметил, что массированные атаки на энергетику стали причиной отключений в различных районах Ровенской области.

Министерство энергетики Украины сообщило о масштабных ударах по энергетике и последствиях для снабжения электроэнергией в нескольких регионах. Ведомство отметило, что более 500 тысяч украинцев остались без света после атак в ряде областей.

Как ранее сообщал Главред, Укрэнерго проинформировало о введении графиков отключений на 24 октября для бытовых и небытовых потребителей в некоторых регионах. Графики должны были начинаться в 6:00 с объемом от одной до двух очередей, что соответствовало 4–8 часам отключения.

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Об источнике: Укрэнерго ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

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