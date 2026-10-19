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Более полумиллиона семей без света: Россия массированно атаковала энергетику Украины

Инна Ковенько
19 октября 2026, 11:15
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Российские войска продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.
Россия нанесла удар по энергетике Украины
Россия нанесла удар по энергетике Украины / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, МВД

Что известно:

  • РФ атаковала энергетические объекты Житомирской, Винницкой, Ровенской областей и Волыни
  • На Волыни без света остались около 66 потребителей, в Винницкой области наблюдаются перебои с водой
  • В "Укрэнерго" сообщили об отключении электричества в десяти областях

Российские войска в ночь на 19 октября и утром атаковали энергетическую и гражданскую инфраструктуру в нескольких областях Украины. В результате атак на энергетику в ряде областей произошли отключения электроэнергии, а часть населенных пунктов осталась без водоснабжения.

Главред собрал всю известную информацию о последствиях российских ударов и ситуации с электроснабжением в регионах.

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В Ровенской области из-за атак РФ наблюдаются отключения электроэнергии

В Ровенской области в результате вражеских атак 19 октября фиксируются отключения электроэнергии в различных районах области, больше всего - в Ровенском районе. Об этом утром 19 октября сообщил начальник Ровенской ОГА Александр Коваль. Он также отметил, что новые атаки затрудняют восстановление электроснабжения.

"Тревога продолжается. Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своих близких", - подчеркнул глава Ровенской ОГА.

Атомная генерация Украины
Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

В Винницкой области нет света и воды

Российские войска продолжают массированную атаку на энергетическую инфраструктуру. В результате очередного обстрела в Винницкой области зафиксированы разрушения.

По словам главы Винницкой ОГА Натальи Заболотной, часть области и областного центра осталась без электро- и водоснабжения.

Ответственные службы работают над восстановлением.

Россия два дня подряд атакует энергетическую инфраструктуру Житомирской области

Ночью 19 октября российские войска нанесли удар беспилотником по объекту энергетической инфраструктуры в Бердичевской общине. В результате попадания на месте возник пожар.

По данным горсовета, из-за угрозы повторного удара спасатели не могли сразу приступить к ликвидации последствий.

Начальник Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко сообщил, что энергетические объекты области подвергаются российским ударам два дня подряд.

"Два дня подряд враг не прекращает попыток уничтожить критически важную инфраструктуру Житомирщины. Под ударом - объекты энергетики. На данный момент информации о погибших и пострадавших в результате ударов не поступало", - сообщил чиновник.

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Энергетика / Инфографика: Главред

На Волыни без света остались около 66 тысяч потребителей

Ночью и утром 19 октября российские войска массированно атаковали Волынскую область беспилотниками. Под ударом оказались, в частности, Ковель, Маневичи и Луцк.

По словам начальника Волынской ОГА Романа Романюка, в результате попаданий и падения обломков дронов были повреждены объекты критической и гражданской инфраструктуры.

По состоянию на 9:37 без электроснабжения оставались около 66 тысяч точек учета.

Информации о погибших и пострадавших не поступало. Аварийные службы работают над ликвидацией последствий атаки, как только это позволяет обстановка с безопасностью.

Россия атаковала более 10 энергообъектов

Россияне ночью атаковали более 10 объектов энергетической инфраструктуры в Винницкой, Волынской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Житомирской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Одесской и Ровенской областях.

В результате ударов по меньшей мере 550 тысяч семей остались без электроэнергии, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В "Укрэнерго" сообщили о новых отключениях электроэнергии в десяти областях

По данным "Укрэнерго", ночью и утром 19 октября российские войска нанесли ракетный удар по ряду энергетических объектов. Накануне враг также продолжал атаковать гражданскую энергетическую инфраструктуру с помощью беспилотников.

По состоянию на утро новые отключения электроэнергии зафиксированы в Волынской, Житомирской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех потребителей, оставшихся без электричества", - подчеркнули в компании.

Также из-за повреждений энергетического оборудования в некоторых областях в течение суток будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для всех категорий потребителей в объеме до двух очередей.

В "Укрэнерго" призвали ограничить использование мощных электроприборов с 16:00 до 22:00. По состоянию на 9:30 19 октября потребление электроэнергии в Украине было на 4,5% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня - 16 октября.

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О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

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