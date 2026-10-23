Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Свет будут отключать до 8 часов: какие графики введут в Украине 24 октября

Дарья Пшеничник
23 октября 2026, 20:09
google news Подпишитесь
на нас в Google
Графики энергоснабжения для населения начнут действовать с 6:00, а для промышленности и бизнеса мощность будет ограничена по всей стране до конца суток.
Свет, отключение
Графики отключений 24 октября / Коллаж: Головред, фото: freepik, unsplash

Кратко:

видео дня
  • 24 октября в ряде регионов будут действовать 1–2 очереди отключений
  • Графики отключений для населения начнут действовать с 6:00
  • Бизнесу и промышленности ограничат мощность по всей Украине

В субботу, 24 октября, в ряде регионов Украины снова будут действовать графики отключения света для населения. Их объем составит от одной до двух очередей, что соответствует 4–8 часам без электроснабжения, сообщает "Укрэнерго".

Почасовые графики для бытовых потребителей начнут действовать в 6:00 утра.

Бизнес ограничат до конца суток

Ограничения коснутся и небытового сектора. С 6:00 и до конца субботы по всей Украине будут действовать графики ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса.

В отличие от бытовых отключений, которые касаются отдельных регионов, ограничения мощности для промышленности и бизнеса будут действовать по всей стране.

Атаки РФ и возможные изменения графиков

Энергетики объясняют введение графиков последствиями российской агрессии. Россия систематически наносит удары дронами и ракетами по объектам генерации и сетям передачи электроэнергии.

В "Укрэнерго" предупреждают, что ситуация в энергосистеме может оперативно меняться. Если света нет, актуальные очереди и время отключений следует проверять на официальных ресурсах своего облэнерго.

Свет будут отключать до 8 часов: какие графики введут в Украине 24 октября
Что означают очереди отключений света / Инфографика: Главред

В каких городах зимой может сложиться самая сложная ситуация с освещением

Главред писал, что, по словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, зимой сложнее всего будет населенным пунктам вблизи зоны боевых действий. Там, по оценке специалиста, проблемы с электроэнергией продлятся дольше и не ограничатся холодным периодом.

В перечень наиболее проблемных городов Рябцев включил Харьков, Сумы, Херсон, Николаев и Запорожье. Далее в списке - Чернигов, Одесса, Днепр и Киев. Для столицы эксперт прогнозирует более умеренный сценарий, чем для Харькова. Согласно модели, которую он считает основной, графики будут вводиться только тогда, когда нагрузка на сеть будет максимальной.

Отключения света в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, в Киеве отказались от привычного деления потребителей на очереди и подочереди при составлении графиков стабилизационных отключений электроэнергии. Теперь график формируется отдельно для каждого дома с учетом особенностей подключения к электросети.

Депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк считает, что украинцы, скорее всего, не будут сидеть зимой по 16 часов без света. Причиной этого, в частности, является существенное падение потребления электроэнергии из-за ударов по металлургии. То есть сократилось потребление именно в промышленности.

В то же время энергетический эксперт Станислав Игнатьев заявил, что ежедневные отключения света общей продолжительностью не менее шести часов могут стать для украинцев нормой уже этой зимой.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединённой энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Свет будут отключать до 8 часов: какие графики введут в Украине 24 октября

Свет будут отключать до 8 часов: какие графики введут в Украине 24 октября

20:09Энергетика
Бронирование 100% сотрудников отменят: правительство подготовило новые правила

Бронирование 100% сотрудников отменят: правительство подготовило новые правила

18:41Украина
РФ ударила по двум предприятиям в Чернигове: есть жертвы, под завалами могут быть люди

РФ ударила по двум предприятиям в Чернигове: есть жертвы, под завалами могут быть люди

17:36Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Жёлтые пятна на сиденье унитаза исчезнут без труда: помогут 2 продукта из кухни

Жёлтые пятна на сиденье унитаза исчезнут без труда: помогут 2 продукта из кухни

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке хамелеона за 57 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке хамелеона за 57 с

Китайский гороскоп на завтра, 24 октября: Змеям - подарки, Свиньям - завершение

Китайский гороскоп на завтра, 24 октября: Змеям - подарки, Свиньям - завершение

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 49 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 49 с

Простоят всю зиму и не заплесневеют: как правильно сушить грибы

Простоят всю зиму и не заплесневеют: как правильно сушить грибы

Последние новости

20:09

Свет будут отключать до 8 часов: какие графики введут в Украине 24 октября

20:02

Сеяр Куршутов выиграл судебный процесс против Георгия Туки по делу о защите репутации

19:39

Гороскоп с 26 октября по 1 ноября: Тельцам — любовь, Скорпионам — перемены

19:28

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 49 с

19:14

Зачем клали кирпич в бачок унитаза: старый секрет экономии

Дизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в УкраинеДизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в Украине
19:10

Трамп готовит новый удар по Ирану: Невзлин назвал дату, когда начнется войнамнение

19:05

"Нашла подружку": звезда "Дизель шоу" рассказала об отношениях с Лилией Ребрик

19:01

Зачем раз в месяц сбрызгивать ключи уксусом: результат приятно удивит

18:51

Фольга в бачке унитаза: действительно ли работает этот популярный лайфхак

Реклама
18:41

Бронирование 100% сотрудников отменят: правительство подготовило новые правила

17:48

Как наладить сон после перевода часов: четыре способа быстрее адаптироваться

17:36

РФ ударила по двум предприятиям в Чернигове: есть жертвы, под завалами могут быть людиФото

17:25

Модная верхняя одежда на осень 2026: чем стильно утеплиться к холодамВидео

17:10

"Тенденции очень плохие": эксперт рассказал, подорожает ли дизель до 120 грн за литр

16:55

Украина и РФ договорились о локальном перемирии в Олешках - Белый дом

16:49

Москва под атакой дронов: все аэропорты закрыты, в "Москва-Сити" эвакуация

16:18

Европа ищет переговорщиков с Путиным: The Telegraph назвал потенциальных кандидатов

16:13

Путинист Жерар Депардье продал квартиру в РФ и передал деньги ВСУ – продюсер

16:03

Погода в Украине готовит сюрприз: о чем предупредили синоптики

16:03

Доллар установил новый исторический рекорд: свежий курс валют на 26 октября

Реклама
15:34

Верка Сердючка сняла звезду на сцене и сделала важное заявлениеВидео

15:13

"Корифей ушел": умер звезда культового фильма "Пропала грамота"

15:03

Кофейная гуща против мышей: работает ли этот популярный домашний лайфхак

14:57

Секрет хрустящего запеченного картофеля: какой ингредиент нужно добавитьВидео

14:52

Состоялся обмен пленными: домой вернулись почти 300 защитников УкраиныФото

14:39

"Взрывы прямо над нами": Решетник с тремя детьми попал под обстрел

14:28

Как подготовить батареи к зиме: 5 важных шагов перед запуском отопления

13:57

Среди возвращенных - 90-летняя женщина: Украина и РФ провели обмен гражданскимиФото

13:54

Зачем выливать ополаскиватель для рта в унитаз: необычный трюк для уборки

13:51

"Его больше нет": внезапно умер известный российский актер-пропагандист

13:41

Частные фонды по соглашениям коррупционеров со следствием получили 334,5 млн грн, тогда как сколько ущерба возмещено государству, САП почему-то не знает, – адвокат

13:39

Как убрать грязь и запах пота с куртки: понадобится лишь одно домашнее средствоВидео

13:38

Новая магнитная буря обрушится на Землю в конце октября: когда начнётся шторм G1

13:28

Как выбрать сладкие мандарины без косточек и сухих долек: хитрость в магазине

13:13

Школьники пойдут на осенние каникулы по разным графикам: что нужно знать родителям

13:10

Гороскоп Таро на ноябрь 2026 года: Львам — признание, Овнам — очищение

13:05

"Продаю квартиру": звезда "Дизель шоу" раскрыла, куда переезжает из Киева

12:51

Международные посылки и "налог на OLX": Зеленский подписал законы, что изменится

12:47

Зачем сербы и словенцы обматывают балконы алюминиевой фольгой — причина

12:45

Праздничная закуска, которая готовится 7 минут: рецепт шикарного новогоднего блюда

Реклама
12:19

Китайский гороскоп на завтра, 24 октября: Змеям - подарки, Свиньям - завершение

12:17

Разумков за деньги олигархов пытается убедить, что защищает интересы простых украинцев, - эксперт

12:03

Когда Девам придут деньги: названа самая удачная неделя ноября 2026 для финансовВидео

11:59

Лучшие породы сторожевых собак для одиноких людей и личной безопасности

11:55

Аномальное тепло задержится в Украине: когда температура достигнет +21 градуса

11:37

Путинистка Долина замешана в новой афере: звезды "надули" 200 россиян

11:14

Может ли война в Украине скоро закончиться: генерал США назвал замысел Путина

11:07

Россия ударила по энергетике шести областей: более 500 тысяч украинцев без света

10:49

"Официально – холостячка": звезда "Крепостной" приняла важное решение

10:42

Упадет на дом или авто: пять признаков того, что дерево во дворе умирает

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять