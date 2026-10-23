Свет будут отключать до 8 часов: какие графики введут в Украине 24 октября

Графики энергоснабжения для населения начнут действовать с 6:00, а для промышленности и бизнеса мощность будет ограничена по всей стране до конца суток.

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Графики отключений 24 октября / Коллаж: Головред, фото: freepik, unsplash

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24 октября в ряде регионов будут действовать 1–2 очереди отключений

Графики отключений для населения начнут действовать с 6:00

Бизнесу и промышленности ограничат мощность по всей Украине

В субботу, 24 октября, в ряде регионов Украины снова будут действовать графики отключения света для населения. Их объем составит от одной до двух очередей, что соответствует 4–8 часам без электроснабжения, сообщает "Укрэнерго".

Почасовые графики для бытовых потребителей начнут действовать в 6:00 утра.

Бизнес ограничат до конца суток

Ограничения коснутся и небытового сектора. С 6:00 и до конца субботы по всей Украине будут действовать графики ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса.

В отличие от бытовых отключений, которые касаются отдельных регионов, ограничения мощности для промышленности и бизнеса будут действовать по всей стране.

Атаки РФ и возможные изменения графиков

Энергетики объясняют введение графиков последствиями российской агрессии. Россия систематически наносит удары дронами и ракетами по объектам генерации и сетям передачи электроэнергии.

В "Укрэнерго" предупреждают, что ситуация в энергосистеме может оперативно меняться. Если света нет, актуальные очереди и время отключений следует проверять на официальных ресурсах своего облэнерго.

Что означают очереди отключений света / Инфографика: Главред

В каких городах зимой может сложиться самая сложная ситуация с освещением

Главред писал, что, по словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, зимой сложнее всего будет населенным пунктам вблизи зоны боевых действий. Там, по оценке специалиста, проблемы с электроэнергией продлятся дольше и не ограничатся холодным периодом.

В перечень наиболее проблемных городов Рябцев включил Харьков, Сумы, Херсон, Николаев и Запорожье. Далее в списке - Чернигов, Одесса, Днепр и Киев. Для столицы эксперт прогнозирует более умеренный сценарий, чем для Харькова. Согласно модели, которую он считает основной, графики будут вводиться только тогда, когда нагрузка на сеть будет максимальной.

Отключения света в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, в Киеве отказались от привычного деления потребителей на очереди и подочереди при составлении графиков стабилизационных отключений электроэнергии. Теперь график формируется отдельно для каждого дома с учетом особенностей подключения к электросети.

Депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк считает, что украинцы, скорее всего, не будут сидеть зимой по 16 часов без света. Причиной этого, в частности, является существенное падение потребления электроэнергии из-за ударов по металлургии. То есть сократилось потребление именно в промышленности.

В то же время энергетический эксперт Станислав Игнатьев заявил, что ежедневные отключения света общей продолжительностью не менее шести часов могут стать для украинцев нормой уже этой зимой.

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Об источнике: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединённой энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

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