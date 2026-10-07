Света может не быть по 6 часов в день: украинцев предупредили об отключениях

Отключения будут усиливаться в утренние и вечерние часы, а дефицит придется покрывать за счет импорта и гидроэлектроэнергии.

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Какими будут отключения света зимой / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления эксперта:

Зимой свет будут отключать как минимум на 6 часов

Худшая ситуация - в Киеве и прифронтовых регионах

Дефицит будут покрывать импортом в объеме 2,3 ГВт

Ежедневные отключения света общей продолжительностью не менее шести часов могут стать для украинцев нормой уже этой зимой. Такой прогноз озвучил энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире Ранок.LIVE.

"По прогнозам, при среднесуточной температуре -10 °C и если не будет новых значительных обстрелов, отключения будут продолжаться в утренние часы на уровне 2–3 очередей - до 2 часов, а вечером - до 4 очередей одновременно - от 3 до 4 часов", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, ограничения наиболее ощутимо скажутся на столице и Киевской области, а также на регионах вдоль линии фронта - Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях.

Отдельно Игнатьев выделил ситуацию в Киеве. Он добавил, что без полноценного электроснабжения остаются 1100 домов, подключенных к Дарницкой ТЭЦ, а вернуть станцию к работе в полном объеме пока нереально.

"Самое сложное время - это утренние и вечерние часы, когда возникают пики потребления электроэнергии. Зимой солнечная генерация будет работать неэффективно, поэтому нам фактически нечем будет балансировать энергосистему", - подчеркнул эксперт.

Он также рассказал, что возможности для балансировки энергосистемы есть у гидроэнергетики. Сейчас водохранилища заполнены до проектного уровня, поэтому гидроэлектростанции могут увеличивать выработку в те часы, когда будет возникать наибольший дефицит электроэнергии - прежде всего утром и вечером. В то же время одного этого ресурса будет недостаточно.

"В первую очередь дефицит будет покрываться за счет импорта электроэнергии в объеме 2,3 ГВт - это примерно столько, сколько генерирует Южноукраинская атомная электростанция. Такой объем будет доступен у наших партнеров", - говорит Игнатьев.

По его словам, две трети этого объема Украина закупает в Словакии и Венгрии.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Возможны ли масштабные отключения света зимой

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что масштабные отключения электроэнергии этой зимой возможны в Киеве, Одессе, Кривом Роге и Харькове, однако сценария с многонедельными отключениями для большей части страны нет.

По его словам, ключевым условием стабильного прохождения отопительного сезона остается погода.

"Я умеренный оптимист. Если у нас не будет месяца морозов с температурой около минус 10 градусов и ниже, то, по моему прогнозу, мы достаточно спокойно переживем зиму", - подчеркнул он.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Отключения электричества - последние новости

Как сообщал Главред, в НЭК "Укрэнерго" заявляли, что 7 октября в некоторых регионах Украины отключения электроэнергии будут продолжаться в течение суток. Ограничения коснутся как промышленности и бизнеса, так и бытовых потребителей.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорил, что следующие российские удары могут привести к тому, что в Киеве уже в октябре будут действовать графики отключения света по 14–16 часов в сутки.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк заявлял, что Украина готовится к очередному сложному отопительному сезону в условиях постоянной угрозы со стороны страны-агрессора России. Впрочем, несмотря на все опасения, предстоящая зима с точки зрения энергообеспечения может оказаться значительно легче предыдущих.

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О персоне: Станислав Игнатьев Ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего", доктор технических наук, кандидат географических наук, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", председатель Совета Ассоциации возобновляемой энергетики, основатель Харьковского энергетического кластера, председатель Наблюдательного совета общественного союза "Институт устойчивого развития". Специализируется на вопросах функционирования энергосистемы Украины, электроснабжения, работы генерирующих мощностей и энергетической безопасности. Регулярно комментирует ситуацию в энергетическом секторе, в частности влияние обстрелов, дефицит мощностей, графики отключений и работу критически важной инфраструктуры.

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