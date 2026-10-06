Свет будут отключать целый день: новые графики ограничений на 7 октября

Отключение света 7 октября охватит часть Украины. Продолжительность отключений света в Киевской области для отдельных групп будет достигать 8–9 часов.

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Если завтра, 7 октября, не будет света / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

7 октября в некоторых регионах будут действовать графики

В Киевской области отдельные группы останутся без света на 8–9 часов

Причина ограничений - атаки РФ на энергообъекты

7 октября в некоторых регионах Украины отключения электроэнергии будут продолжаться в течение суток. Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго".

Ограничения коснутся как промышленности и бизнеса, так и бытовых потребителей. Для первых будут действовать графики ограничения мощности, для всех категорий потребителей - почасовые очереди объемом от 0,5 до 1,5 очереди.

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В "Укрэнерго" отметили, что меры будут действовать с 00:00 до 23:59. Причиной стали повреждения энергетической инфраструктуры после российских ракетно-дроновых атак.

"Завтра, 7 октября, в некоторых регионах Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления", - говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго".

Сообщение "Укрэнерго" / Скриншот

Отдельно потребителей предупредили, что утвержденный режим не является окончательным. В случае изменения ситуации в энергосистеме графики могут быть скорректированы.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - подчеркнули в НЭК "Укрэнерго".

В то же время сообщается, что в Киевской области нагрузка на потребителей будет особенно ощутимой: согласно предоставленным графикам, отдельные группы могут оставаться без электроэнергии 8–9 часов.

График отключений электроэнергии для Киевской области на 7 октября / Скриншот

В "Укрэнерго" также призвали экономно пользоваться электроэнергией в те часы, когда питание будет восстанавливаться по графику.

Какой сценарий возможен для Киева зимой - комментарий эксперта

Киеву зимой грозят масштабные отключения электроэнергии, однако столица готова обеспечить сохранение тепла и водоснабжения даже при серьезных ударах по энергосистеме. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Главреду.

Энергетические риски для регионов Украины различаются. Самая сложная ситуация сохраняется вблизи фронта, тогда как крупные города сталкиваются с другой проблемой - высокой нагрузкой на систему при недостаточных собственных мощностях.

К этой категории Харченко относит Киев, Одессу и частично Кривой Рог. Для столицы особенно острым остается вопрос доступной генерации: городу требуется около 1,5 ГВт, тогда как 1,3 ГВт внутренних мощностей в настоящее время не работает.

Ситуацию частично должна изменить новая генерация, которую планируют развернуть в столице до конца года. Речь идет примерно о 180 МВт защищенных распределенных мощностей, однако их объема будет недостаточно для полноценного покрытия потребностей всего города.

"Поэтому ситуацию в Киеве можно описать словами: „темно, но тепло и с водой", - сказал Харченко.

Отдельный риск связан с возможностью новых массированных атак на столицу. Эксперт не исключает серьезных перебоев с электроснабжением, но считает, что городская инфраструктура имеет достаточно резервов для преодоления такого сценария.

"Могут ли в Киеве быть крупные отключения электроэнергии? Сто процентов могут. Давайте это констатируем. Сможем ли мы с ними справиться? Справимся", - отметил директор Центра исследований энергетики.

В то же время главным преимуществом столицы Харченко считает проведенную подготовку систем жизнеобеспечения. По его словам, город заранее работал над тем, чтобы удары по энергетической инфраструктуре не привели к одновременной потере тепла и воды.

Эксперт также обратил внимание на характер потенциальных атак РФ. По его мнению, Киев остается одной из основных целей российских ударов из-за его политического и символического значения.

"Мы понимаем, что россияне выбрали Киев одной из ключевых целей. Потому что у них "вся страна" - Москва, и они думают, что если терроризировать Киев, то смогут достичь какого-то результата. Я считаю, что они этого не дождутся", - заявил Харченко.

Атомная энергетика Украины / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что предстоящая зима с точки зрения энергообеспечения может быть значительно легче, чем предыдущие сезоны. Он подчеркнул, что зима может пройти легче благодаря состоянию генерирующих мощностей и подготовке энергосетей. По его словам, ключевыми факторами являются состояние генерирующих мощностей и комплексная подготовка сетей к возможным чрезвычайным ситуациям.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что сценарий многонедельных отключений для большей части страны не является базовым, однако отдельные города могут столкнуться с серьезными проблемами. Харченко подчеркнул, что масштабные отключения электроэнергии возможны в Киеве, Одессе, Кривом Роге и Харькове. Он отметил, что для большинства территорий прогнозируемая продолжительность графиков ограничений не превысит четыре–шесть часов в сутки.

До этого премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о массированных ударах России по энергетической инфраструктуре Украины. Корецкий подчеркнул, что массированная атака на энергетику привела к повреждению и разрушению оборудования. С вечера 29 сентября под ударом оказались 11 регионов, и в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

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О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

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