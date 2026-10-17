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Без собственной генерации: как Киев будет выживать зимой после атаки на все ТЭЦ

Анна Ярославская
17 октября 2026, 11:05
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Параллельно город разворачивает когенерацию, резервные котельные и дизельные станции на случай новых аварий.
ТЭЦ Киева, Киевэнерго
Киевские ТЭЦ - станции больше не дают света, но продолжают греть дома / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Киевские ТЭЦ не производят электроэнергию, но дают тепло
  • В столице с 16 октября стартовал отопительный сезон
  • Часть Днепровского и Дарницкого районов пока без тепла

Три основные киевские ТЭЦ после повторных ударов РФ в ночь на 14 октября больше не производят электроэнергию, однако их и дальше используют как источники отопления для города. Станции готовятся к отопительному сезону и постепенно запускаются для подачи тепла в дома. Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко.

Под удары попали ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая станция, известная также как ТЭЦ-4. Таким образом столица фактически осталась без собственной крупной генерации, а главным вопросом стало то, как город переживет зиму.

видео дня

"Действительно, киевские ТЭЦ, по сути, прекратили производить электроэнергию, но они не прекратили производить тепло и сейчас они запускаются именно в этом режиме теплофикации для снабжения тепла", - подчеркнул Кучеренко в эфире Новини Live.

Нардеп также обратил внимание на медленное развитие в Украине когенерации - технологии, которая позволяет одновременно получать ток и тепло. По его словам, еще в 2024 году президент Владимир Зеленский поручил до конца того же года обеспечить 1 ГВт дополнительной газовой генерации электроэнергии.

Видео с заявлениями Кучеренко смотрите по ссылке.

Скриншот

Киев остается крупнейшим потребителем электроэнергии в стране. По оценкам отраслевых экспертов, город потребляет 1–1,2 ГВт, то есть 12–15% общегосударственного объема. Зимой, в зависимости от температуры, нагрузка может возрастать до 1,8–2 ГВт.

Прошлой зимой из-за российских ударов по энергетической и тепловой инфраструктуре отдельные дома столицы оставались без отопления более недели. Сильные морозы приводили к перемерзанию систем и теплоносителя, а поврежденные теплосети затрудняли восстановление.

В Киеве стартовал отопительный сезон

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 16 октября в столице стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получат больницы, школы, детсады и другие учреждения социальной сферы, подключение будет происходить по индивидуальным заявкам их руководителей.

В то же время часть Днепровского и Дарницкого районов пока останется без отопления из-за серьезного повреждения энергетического объекта, восстановительные работы на котором продолжаются. По постановлению Кабмина №830 решение о начале сезона принимают, когда в течение трех суток среднесуточная температура воздуха не превышает +8 °C.

По словам Кличко, большую часть запланированных работ город уже выполнил, часть из них завершена на 90% и более. Масштабные объекты требуют значительно больше времени. Основной объем город рассчитывает закрыть до старта отопительного сезона, а проекты, под которые изготавливают оборудование, - до конца года.

Когенерация и резерв: чем Киев подстраховывает ТЭЦ

Мэр признает, что перестроить огромную централизованную систему теплоснабжения за несколько месяцев невозможно. Поэтому город параллельно создает альтернативные мощности, и одним из ключевых направлений стала когенерация. Такие установки можно размещать ближе к районам, которые они обслуживают.

К концу 2026 года Киев планирует иметь 200 МВт когенерационных мощностей, оборудование уже завозят и монтируют. Сейчас 57,6 МВт электрической мощности уже поступает в общую энергосистему страны. Проекты город реализует за собственный счет, чтобы уменьшить зависимость от крупных генерирующих объектов.

Отдельное направление - защита водоснабжения от перебоев со светом. Киев планирует создать 40 МВт резервной генерации. Уже построены три дизельные электростанции общей мощностью 16,7 МВт, остальное обещают завершить до конца года.

Самым масштабным проектом является резервная система теплоснабжения. Чтобы заместить мощности киевских ТЭЦ, нужно около 2,1 ГВт. Город уже законтрактовал оборудование и начал работы на объектах общей мощностью более 1000 МВт, еще над 564 МВт работает Агентство восстановления. Эти мощности не заменят централизованное отопление полностью, а должны служить резервом в случае поражения основных источников тепла.

Кроме того, столица наращивает парк мобильных котельных. Их можно оперативно доставить к конкретному объекту, который остался без тепла из-за локальной аварии в сети или котельной, не дожидаясь восстановления всей централизованной системы.

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Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, около 20 вражеских ударных беспилотников атаковали Волынь в ночь на 16 октября. По состоянию на 08:00 без электроснабжения оставались 370 тысяч абонентов.

17 октября Винница осталась без электроэнергии в результате очередной российской атаки. Масштаб повреждений сейчас выясняют специалисты. Критическая инфраструктура работает на резервном питании. Из-за отсутствия тока троллейбусы и трамваи на линию не выйдут. Чтобы компенсировать их отсутствие, город увеличит количество автобусов и маршруток на улицах.

По данным Минэнерго, Россия атаковала энергообъекты в 10 областях, часть потребителей осталась без света. ​Ночью и с утра 17 октября под ударами оказалась энергетическая инфраструктура Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областей.​ Энергетики уже вернули электроснабжение более полумиллиона потребителей. Ремонты продолжаются, но они затрудняются постоянными воздушными тревогами и угрозой повторных ударов.​ Из-за сетевых ограничений после предыдущих российских атак сегодня в ряде регионов действуют почасовые отключения. Во всех областях используют графики ограничения мощности для индустрии и бизнеса.

РФ планирует за месяц лишить Киев, Харьков и Одессу света, тепла и воды - NYT

Россия рассчитывает этой зимой нанести Украине масштабный ущерб и добиться капитуляции страны, разрушив ее энергетическую инфраструктуру. Согласно перехваченному российскому плану ударов, на который ссылается The New York Times, Москва намерена попытаться полностью лишить Киев, Харьков и Одессу электроэнергии, отопления и водоснабжения.

По оценкам российских военных, для реализации этого замысла может быть достаточно около 70 баллистических ракет, 720 беспилотников дальнего радиуса действия и 150 управляемых авиабомб (КАБ).

Украинские чиновники и аналитики, с которыми пообщались журналисты, признали, что сейчас у России может быть больше шансов добиться подобных результатов, чем в любой другой период с начала полномасштабного вторжения.

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О персоне: Алексей Кучеренко

Алексей Кучеренко – украинский политик. Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины во втором правительстве Юлии Тимошенко. Народный депутат Верховной Рады Украины III (беспартийный), V (Блок "Наша Украина"), VI (Наша Украина – Народная самооборона), IX (Батькивщина) созывов. Председатель Запорожской облгосадминистрации в 2000-2001 годах. С 2007 года возглавляет всеукраинскую общественную организацию "Союз собственников жилья Украины", пишет Википедия.

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