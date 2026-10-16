В Киеве стартовал отопительный сезон: в каких районах пока не будет тепла

По словам городского головы, отопление запускают в сложных условиях на фоне продолжающихся российских обстрелов.

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В Киеве стартовал отопительный сезон / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

На первом этапе к теплу подключат учреждения социальной сферы

Жители части Днепровского и Дарницкого районов пока останутся без отопления

В пятницу, 16 октября, в Киеве начали запускать отопление. В первую очередь тепло будут подавать в учреждения социальной сферы, однако в части Днепровского и Дарницкого районов отопительный сезон пока не начнется из-за повреждения энергетического объекта. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

По словам городского головы, отопление запускают в сложных условиях на фоне продолжающихся российских обстрелов. На первом этапе к теплу подключат больницы, школы, детские сады и другие учреждения социальной сферы.

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При этом жители части Днепровского и Дарницкого районов пока останутся без отопления. Там продолжаются восстановительные работы на энергообъекте, который получил серьезные повреждения.

Кличко уточнил, что подключение учреждений социальной сферы будет осуществляться по индивидуальным заявкам их руководителей.

Кстати, в конце сентября и. о. первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев заявил, что в столице 82% домов коммунальной собственности получили акты готовности к зиме, а также завершены гидравлические испытания и ремонтные работы почти на всех тепломагистралях, писал сайт КГГА.

Тревожный прогноз на отопительный сезон в Украине

Главред писал, что, по словам народного депутата фракции "Слуга народа" Богдана Кицака, жители Украины потенциально могут в любой момент оказаться в условиях отключения света и воды в осенне-зимний период.

Причиной этого станут удары России. Нардеп отметил, что в течение последних месяцев РФ сосредотачивает внимание на обстрелах столицы, но неизвестно, сохранится ли эта тенденция в зимний период.

Инфографика: Главред

Подготовка Украины к осенне-зимнему периоду - что известно

Напомним, Главред писал, что Россия может активизировать удары по энергетической инфраструктуре Украины с началом осенне-зимнего периода. Среди потенциальных целей врага - объекты газовой отрасли.

Ранее сообщалось, что жителям Киева этой зимой придется жить в квартирах с температурой на уровне 12–15 градусов, поскольку столичные теплоэлектроцентрали после ударов РФ не способны выйти на полную генерацию тепла независимо от погодных условий.

Ранее стало известно, что сценарий, при котором зимой могут возникнуть масштабные проблемы с освещением и отоплением, является весьма вероятным. Украинцам уже сейчас стоит готовиться к сложному отопительному сезону.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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